Nhiều cư dân mạng còn để lại nhiều bình luận bất bình tới chồng của Elly Trần.
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Elly Trần được khán giả biết đến là hot girl 8X. Người đẹp từng tham gia diễn xuất trong các phim như: Bóng ma học đường, Khát vọng thượng lưu, Tiểu thư vào bếp,...Tuy nhiên, ở lĩnh vực phim ảnh tên tuổi của Elly Trần chưa được tỏa sáng. Cô liên tục gây chú ý với những bộ ảnh sexy, táo bạo hút mắt người nhìn. Về cuộc sống đời tư, cô đã bí mật kết hôn với chồng ngoại quốc vào năm 2011 và hạ sinh hai nhóc tỳ kháu khỉnh.
Mới đây, Elly Trần quyết định "một lần kể hết" về việc chồng hẹn hò với cấp dưới và có một số hành vi ảnh hưởng đến cuộc sống của cô và các con. Điều đáng chú ý hơn khi người đẹp công khai tố cáo chồng Tây có yêu cầu ‘vô nhân tính’, bắt 2 con về về ngủ chung với nhân tình, nếu không sẽ dừng chu cấp học phí cho các con gây xôn xao cộng đồng mạng. Tại thời điểm khi Elly Trần công bố chuyện chồng ngoại tình, ngay lập tức nhiều người đã không ngừng thả phẫn nộ từng bài viết của D.F.
Không những thế, nhiều cư dân mạng còn để lại nhiều bình luận bất bình tới chồng của nữ diễn viên. Trước việc hứng chịu làn sóng phẫn nộ từ công chúng, vào chiều cùng ngày D.F đã quyết định tạm thời ẩn tài khoản cá nhân. Hiện tại không thể tìm kiếm tài khoản của chồng Elly Trần trên nền tảng Facebook. Còn tài khoản Instagram D.F đã để về chế độ riêng tư.
Hiện tại, trên các diễn đàn lớn nhỏ netizen vẫn đang không ngừng xôn xao về màn tố cáo chồng ngoại tình của nữ diễn viên. Đồng thời nhiều người tỏ ra thương xót khi biết tin cô phải chịu đựng nhiều chuyện khó nói trong nhiều năm qua.