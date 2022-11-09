Hậu tố chồng ngoại tình, Elly Trần bị 'đánh sập' tất cả nick Facebook và Fanpage: 'Không lẽ có tiền có quyền sẽ có tất cả?'

Hậu trường 09/11/2022 10:54

Sau khi tố chồng ngoại tình, hiện tại các tài khoản trên nền tảng Facebook của Elly Trần đều bị 'đánh sập'.

Thời gian qua, mạng xã hội Việt xôn xao về lùm xùm ngoại tình của chồng nữ hotgirl đình đám - Elly Trần. Theo đó, cô cho biết chồng hợp pháp của mình đang qua lại với một cô gái và cô không thể chấp nhận được những hành động cũng như cách đối xử 'vô nhân tính' của anh ta.

Hậu tố chồng ngoại tình, Elly Trần bị 'đánh sập' tất cả nick Facebook và Fanpage: 'Không lẽ có tiền có quyền sẽ có tất cả?' - Ảnh 1
Mạng xã hội Việt xôn xao về lùm xùm ngoại tình của chồng nữ hotgirl đình đám - Elly Trần - Ảnh: Internet
Hậu tố chồng ngoại tình, Elly Trần bị 'đánh sập' tất cả nick Facebook và Fanpage: 'Không lẽ có tiền có quyền sẽ có tất cả?' - Ảnh 2
Theo chia sẻ của Elly Trần thì D.F ngoại tình với nhân viên của mình - Ảnh: Internet

Mới đây, Elly Trần đã đăng tải hai video ngắn để cập nhật tình trạng hiện tại trên tài khoản TikTok của mình. Trong video cô buồn rầu cho biết tài khoản Facebook đã bị đánh sập, tuy nhiên người đẹp vẫn quyết tâm đưa những câu chuyện trong cuộc hôn nhân hơn một thập kỉ ra ánh sáng.

Hậu tố chồng ngoại tình, Elly Trần bị 'đánh sập' tất cả nick Facebook và Fanpage: 'Không lẽ có tiền có quyền sẽ có tất cả?' - Ảnh 3
Elly Trần đã đăng tải hai video ngắn cho biết tài khoản Facebook đã bị đánh sập - Ảnh: Chụp màn hình

 

Đầu tiên nữ diễn viên khẳng định cô chỉ muốn giữ gìn tổ ấm nhỏ: "Tôi biết bên phía chồng tôi và nhân tình, họ mạnh và họ cũng thuê links trong hội nhóm này kia. Nhưng mà tôi chỉ nói đơn giản rằng không có một người phụ nữ nào, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam giỡn chơi với hôn nhân lại chấp nhận lùi về sau, ở ẩn sinh con và chăm sóc gia đình. Đặc biệt thời điểm đó người ta có những hợp đồng không chỉ ở Việt Nam mà còn ở quốc tế nữa. Thật sự tôi rất yêu chồng tôi, và tôi rất muốn giữ cuộc hôn nhân với chồng tôi. Tôi không muốn có việc lấy nhau rồi li dị, tôi muốn tôi có gia đình bình thường, hạnh phúc như mọi người thôi. Nhưng mà đâu phải mình mong muốn là mình được, đâu phải mình tốt là người ta sẽ tốt với mình".

Hậu tố chồng ngoại tình, Elly Trần bị 'đánh sập' tất cả nick Facebook và Fanpage: 'Không lẽ có tiền có quyền sẽ có tất cả?' - Ảnh 4

 

Tuy nhiên người đẹp không giấu khỏi sự hoảng loạn và mất bình tĩnh khi nói về những việc đã xảy ra trong ngày 8/11 vừa qua: "Sáng giờ ngồi canh page không sao mà chưa ăn gì hết, tối đói quá xuống pha gói mì ăn vào lại thấy mất sạch hết. Mất sạch fanpage với Facebook luôn, không lẽ có tiền có quyền sẽ có tất cả hả mọi người? Nhưng mà tới nước này rồi chắc chắn tôi vẫn sẽ bóc hết tất cả những điều đã xảy ra trong cuộc hôn nhân của tôi. Điều quan trọng nhất và là giọt nước tràn ly chính là chồng tôi ép tôi cho hai đứa nhỏ gặp và ngủ lại chung với nhân tình của anh ta. Cái quái gì đang xảy ra vậy mọi người? Một điều viển vông không có thể nào chấp nhận được với thuần phong mỹ tục của mình, mà nó cũng có thể xảy ra được. Có phải người ta quá coi thường phụ nữ Việt Nam mình không? Hay người ta nghĩ có tiền có thể đè chết được? Giống như cái câu mà chồng đã đe dọa tôi như vậy đó".

Hậu tố chồng ngoại tình, Elly Trần bị 'đánh sập' tất cả nick Facebook và Fanpage: 'Không lẽ có tiền có quyền sẽ có tất cả?' - Ảnh 5
Elly Trần nổi tiếng nhờ vẻ bề ngoài nóng bỏng và gu thời trang táo bạo so với các đồng nghiệp cùng thời - Ảnh: Internet

Elly Trần được biết đến là 1 trong số những hot girl đời đầu của showbiz Việt. Cô nổi tiếng nhờ vẻ bề ngoài nóng bỏng và gu thời trang táo bạo so với các đồng nghiệp cùng thời. Ngoài việc làm người mẫu, người đẹp từng tham gia diễn xuất trong các phim như: Bóng ma học đường, Khát vọng thượng lưu, Tiểu thư vào bếp... và đạt được một số thành công nhất định trong con đường nghệ thuật. 

Hậu tố chồng ngoại tình, Elly Trần bị 'đánh sập' tất cả nick Facebook và Fanpage: 'Không lẽ có tiền có quyền sẽ có tất cả?' - Ảnh 6

Giữa thời kỳ sự nghiệp đang ở đỉnh cao thì người đẹp sinh năm 1987 bất ngờ lui về chăm sóc gia đình và công việc kinh doanh. Mặc dù khá thoải mái khi chia sẻ các hình ảnh bản thân và 2 con nhưng Elly Trần rất kín tiếng trong việc công khai chồng, cha của 2 đứa trẻ. Được biết chồng của Elly Trần tên D.F, là 1 người mang quốc tịch Mỹ, làm việc trong chuỗi trung tâm thể hình có quy mô lớn tại Việt Nam.

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