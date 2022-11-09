Diễn viên Huỳnh Anh lãng mạn chuẩn bị tiệc tại gia kỉ niệm 2 năm hẹn hò với 'đàn chị' Bạch Lan Phương

Sau khi Huỳnh Anh công khai hẹn hò "đàn chị" Bạch Lan Phương đã khiến dân tình bàn tán xôn xao. Sau đó không lâu, nam diễn viên "Chạy trốn thanh xuân" lại gây chú ý khi cầu hôn "mẹ đơn thân" Bạch Lan Phương. Thế nhưng, thay vì chúc phúc nhiều người đoán cặp đôi sớm muộn cũng chia tay. Bởi trước đó, Huỳnh Anh cũng nổi tiếng đào hoa khi hẹn hò nhiều người đẹp như: Hoàng Oanh, Y Vân...

Mới đây, sau 2 năm hẹn hò của Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương, nam diễn viên đã chủ động tự tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại gia đầy ấm cúng để kỉ niệm 2 năm hẹn hò cùng với bạn gái. Trên trang cá nhân của mình, nữ MC đã vui vẻ khoe hình ảnh được bạn trai tặng bánh gato và nói thêm: "Ngày này 2 năm trước, sáng dậy mở mắt ra cái tự dưng có người yêu".

Huỳnh Anh tự chuẩn bị tiệc tại gia kỉ niệm 2 năm hẹn hò với Bạch Lan Phương - Ảnh: Internet

Hành động ngọt ngào mà Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương dành cho nhau khiến dân tình "tan chảy". Nói về thời điểm tổ chức cưới, Bạch Lan Phương cho biết tiệc hỷ của cả hai sẽ diễn ra bí mật. Ngoài ra, cô cũng tính chọn "năm đẹp" để sinh con cho Huỳnh Anh.

Hành động ngọt ngào mà Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương dành cho nhau khiến dân tình "tan chảy" - Ảnh: Internet

Bạn gái nam diễn viên sinh năm 1986, hơn Huỳnh Anh 6 tuổi - Ảnh: Internet

Được biết, bạn gái nam diễn viên sinh năm 1986, hơn Huỳnh Anh 6 tuổi. Cô có một con gái riêng được 9 tuổi. Bạch Lan Phương là gương mặt quen thuộc với khán giả theo dõi truyền hình quốc gia qua các chương trình như: VTV Kết nối, Thời trang và cuộc sống...Ở tuổi 36, bạn gái của Huỳnh Anh sở hữu nhan sắc rạng rỡ, xinh đẹp và sự nóng bỏng quyến rũ. Về phía Huỳnh Anh, thời gian gần đây anh không tham gia hoạt động nghệ thuật nhiều và chủ yếu tập trung kinh doanh ở mảng du thuyền.