Chồng ngoại quốc của Elly Trần chính thức lên tiếng về ồn ào: Tính làm netizen 'quay xe' nhưng bị nghi 'đổi trắng thay đen'

Cụ thể, nữ diễn viên cho biết, chồng cô qua lại với người phụ nữ khác đồng thời lừa dối mình rằng anh ta là bố đơn thân. Vì vậy, cô khá thoải mái và cảm thông đồng thời quyết định đi đến hôn nhân với người này. Dù đã kết hôn, chồng Elly Trần liên tục bị tình cũ làm phiền vì con trai chung. Lúc này, nữ diễn viên mới yêu cầu xét nghiệm ADN để chứng minh. Kết quả, đứa bé không phải là con trai của chồng cô.

Mới đây, đứng trước chỉ trích của dư luận chồng hợp pháp của nữ diễn viên đã có động thái đính chính về ồn ào với vợ. Tuy nhiên màn giải thích của D.F lại khiến cư dân mạng không đồng tình và đặt ra nhiều nghi vấn khác nhau. Đầu tiên người này khẳng định đã kết hôn với Elly Trần vào tháng 11/2011, nhưng đến tháng 5/2019 đã chính thức ly thân do nữ diễn viên không đồng ý li hôn dù chồng đã đề nghị nhiều lần: "Giữa chúng tôi chỉ có thể là đối tác cùng chăm sóc và nuôi dạy con cái. Kể từ đó mỗi người có cuộc sống riêng của mình. Tôi dọn ra ở riêng và đã có những thoả thuận với mẹ của các con".

Mới đây, đứng trước chỉ trích của dư luận chồng hợp pháp của nữ diễn viên đã có động thái đính chính về ồn ào với vợ - Ảnh: Internet

Đồng thời, trong bài viết D.F phân trần đã chu cấp nhà ở, xe ô tô, chi phí sinh hoạt và học phí trường quốc tế cho các con, trung bình mỗi tháng 250 triệu đồng: "Từ thời điểm ly thân đến nay, tôi chưa bao giờ ngừng cung cấp bất kể khoản chi phí nào của Elly và các con như đã thoả thuận. Các khoản chi trả này rất minh bạch và dễ dàng kiểm chứng bởi tôi dùng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Elly". Sau đó D.F phủ nhận việc ép buộc hai con ngủ lại tại nhà riêng với "người thứ ba": "Do đó, việc các con đến nhà tôi chơi, muốn ngủ lại hay về với mẹ là quyền của các con; và việc tôi mong muốn con ngủ lại nhà mình (tại phòng riêng của các con) để cha con gần nhau hơn hoàn toàn không có gì sai trái".

Bài viết đính chính của chồng Elly Trần - Ảnh: Internet

Về mối quan hệ hiện tại, chồng hợp pháp của nữ diễn viên cho biết đang sống chung với người mới: "Hiện tại, tôi có tìm hiểu và sống chung với một người phụ nữ (chúng tôi quen nhau sau khi đã ly thân với Elly một năm). Cô ấy luôn tôn trọng cuộc sống cá nhân của tôi, đồng thời cũng thương mến những đứa trẻ". Một lần nữa, D.F nhấn mạnh không hề ép con ngủ lại nhà riêng: "Bởi vậy, tôi khẳng định rằng, không hề có việc vô lý là tôi đòi hỏi, ép buộc các con phải ngủ cùng chúng tôi hay bất cứ ai mà chúng không muốn. Tôi chưa bao giờ nghĩ những hành động xuất phát từ tình yêu thương, sự quan tâm dành cho con trẻ lại bị bóp méo và nhận về những phản ứng quá khích từ suy nghĩ tiêu cực của những người lớn và người ngoài cuộc".

D.F đã tung bằng chứng vẫn đóng học đầy đủ cho các con - Ảnh: Internet

Chồng của nữ diễn viên trầm ngâm cho rằng đã sinh sống ở Việt Nam nhiều năm, đây chính là quê hương thứ hai của anh. Ngoài ra D.F phủ nhận cáo buộc đe dọa đến Elly Trần: "Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, Elly vẫn luôn là mẹ của các con tôi, không ai có thể thay thế được điều đó, nên tôi không bao giờ uy hiếp hay làm điều gì ảnh hưởng đến sự an toàn của cô ấy như lời đồn. Điều này giúp đảm bảo cho các con tôi được lớn lên trong môi trường an toàn, tích cực bên những người cha và mẹ có trách nhiệm".

Hình ảnh giao dịch của D.F chuyển tiền cho vợ nhiều người đã không khỏi dẫy lên sự nghi ngờ - Ảnh: Internet

Cuối cùng D.F hy vọng hình ảnh của các con sẽ không bị lan truyền trên mạng xã hội: "Tôi hy vọng việc gia đình sẽ sớm được giải quyết nội bộ với sự hợp tác của Elly. Mong cộng đồng mạng ngừng chia sẻ hình ảnh của các con tôi trên mạng xã hội để không gây ra những hệ luỵ đến tinh thần và tương lai của con trẻ. Tôi thành thật xin lỗi và rất tiếc khi chuyện riêng của gia đình mình lại gây ảnh hưởng đến cộng đồng, người thân, bạn bè và các con".

D.F hy vọng hình ảnh của các con sẽ không bị lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Mặc dù trước giờ, Elly Trần chưa thực sự công khai danh tính của người chồng nhưng nhiều người đã sớm tìm ra thông tin về chồng cô - Ảnh: Internet

Tưởng chừng sẽ có một cú 'quay xe' của netizen qua bài viết này nhưng sau khi nhìn hình ảnh giao dịch của D.F chuyển tiền cho vợ nhiều người đã không khỏi dẫy lên sự nghi ngờ. Nhiều người cho rằng chồng Elly Trần đã cố tình chỉnh sửa hình ảnh. Ngoài ra hành động người này sống chung với một người phụ nữ khi đang trong thời gian li thân với vợ khiến cư dân mạng vô cùng bất bình. Vì cho đến thời điểm hiện tại, Elly Trần và D.F vẫn là vợ chồng hợp pháp.