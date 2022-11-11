Vắng mặt trong ngày vui Hari Won, Trấn Thành ôm chặt MONO trong hậu trường một show diễn

Hậu trường 11/11/2022 14:15

Hình ảnh thân thiết giữa 2 anh em Trấn Thành và MONO trong hậu trường một show diễn khiến dân mạng phấn khích.

Mới đây, một đêm nhạc với sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Trấn Thành, Tóc Tiên, Đen Vâu, Hà Anh Tuấn, Trọng Hiếu, Hoàng Dũng, MONO… đã diễn ra trong khuôn viên ký túc xá tại Đại học Quốc gia TP.HCM. Tại đây, tân binh 22 tuổi – MONO đã có sân khấu mở màn cực sung giúp khuấy động bầu không khí của hàng ngàn khán giả.

Vắng mặt trong ngày vui Hari Won, Trấn Thành ôm chặt MONO trong hậu trường một show diễn - Ảnh 1
Trấn Thành và MONO trao nhau cái ôm thắm thiết - Ảnh: Internet

Ở phía dưới sân khấu, hàng ngàn sinh viên đã hòa mình vào lời ca, điệu nhảy "cực sung" với nam ca sĩ, khung cảnh sân vận động dường như "vỡ òa" chỉ trong nháy mắt. Kết thúc phần trình diễn, MONO đi xuống phía sau hậu trường. Tại đây, nam ca sĩ  đã vô tình "chạm mặt" đàn anh Trấn Thành. Ngay lúc đó, khoảnh khắc thân thiết của cả hai thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Theo clip Tiktok được lan truyền trên mạng xã hội, Trấn Thành đã dành cho MONO những cái nhìn trìu mến, những cái ôm tình cảm. Chưa dừng lại ở đó, với cương vị là một tiền bối, Trấn Thành đã liên tục dặn dò, nhắn nhủ nhiều điều tới đàn em. Trước đó, khi đứng trên sân khấu với vai trò là MC, Trấn Thành liên tục dành nhiều lời khen cho MoNo. Anh tiết lộ, đàn em ở ngoài vừa ngoan, đẹp trai lại còn hát hay nên ai cũng quý mến.

Vắng mặt trong ngày vui Hari Won, Trấn Thành ôm chặt MONO trong hậu trường một show diễn - Ảnh 2

Vắng mặt trong ngày vui Hari Won, Trấn Thành ôm chặt MONO trong hậu trường một show diễn - Ảnh 3
MONO cúi người cảm ơn Trấn Thành sau khi nghe những lời khuyên từ đàn anh - Ảnh: Internet

Đáp lại đàn anh nổi tiếng, em trai Sơn Tùng M-TP cũng khiêm tốn lễ phép hỏi thăm và trò chuyện cùng Trấn Thành. Có thể thấy, ở ngoài đời mối quan hệ giữa Trấn Thành và MONO là vô cùng tốt đẹp. Bằng chứng là qua những khoảnh khắc phía sau hậu trường, bấy nhiêu thôi cũng đủ để "đập tan" tin đồn "không vừa lòng" trước đó.

Vắng mặt trong ngày vui Hari Won, Trấn Thành ôm chặt MONO trong hậu trường một show diễn - Ảnh 4
Hari Won họp báo ra mắt MV "Như anh đã mong chờ - Ảnh: Internet

Trước đó, vào ngày 10/11, trong ngày họp báo ra mắt sản phẩm âm nhạc của Hari Won, Trấn Thành bất ngờ vắng mặt. Lý giải về điều này, phía quản lý của cặp đôi đã thông tin đến khán giả. Theo đó, do trùng với một số sự kiện đã ký kết hợp đồng nên Trấn Thành đã không xuất hiện tại sự kiện ra mắt MV Như Anh Đã Mong Chờ.

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Từ khóa:   Mono Trấn Thành ôm Mono Hari Won

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