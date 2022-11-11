Nhan sắc thật của Hồ Ngọc Hà qua camera thường ra sao mà khiến cư dân mạng dậy sóng?

Hậu trường 11/11/2022 14:47

Vóc dáng Hồ Ngọc Hà sau cánh gà đã được ''team qua đường'' ghi lại và nhận được nhiều sự quan tâm.

Mới đây, dân mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà phía sau hậu trường chuẩn bị bước lên sân khấu trình diễn. Nữ ca sĩ xuất hiện với nhan sắc rạng ngời, trang phục đơn giản nhưng lại khéo khoe được vóc dáng nóng bỏng của mình.

Nhan sắc thật của Hồ Ngọc Hà qua camera thường ra sao mà khiến cư dân mạng dậy sóng? - Ảnh 1
Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà phía sau hậu trường chuẩn bị bước lên sân khấu trình diễn - Ảnh: Cắt từ clip

Chưa cần bàn về sân khấu trình diễn, đoạn clip ngắn ngủi sau cánh gà của Hồ Ngọc Hà đã nhận về rất nhiều sự quan tâm từ dân mạng. Đa số ý kiến đều khen ngợi sắc vóc lẫn thần thái của bà mẹ ba con. Không những thế, chiếm trọn sự chú ý của dân tình chính là đôi chân suông dài "trứ danh" của Hà Hồ. 

Nhan sắc thật của Hồ Ngọc Hà qua camera thường ra sao mà khiến cư dân mạng dậy sóng? - Ảnh 2

Nhan sắc thật của Hồ Ngọc Hà qua camera thường ra sao mà khiến cư dân mạng dậy sóng? - Ảnh 3
Nữ ca sĩ xuất hiện với nhan sắc rạng ngời, trang phục đơn giản nhưng lại khéo khoe được vóc dáng nóng bỏng của mình - Ảnh: Cắt từ clip

Không những thế, chiếm trọn sự chú ý của dân tình chính là đôi chân suông dài "trứ danh" của Hà Hồ. Dù đã là mẹ 3 con, thế nhưng nhan sắc lẫn vóc dáng của nữ ca sĩ qua camera thường vẫn vô cùng xuất sắc, không góc nào có thể dìm được.

Nhan sắc thật của Hồ Ngọc Hà qua camera thường ra sao mà khiến cư dân mạng dậy sóng? - Ảnh 4

Nhan sắc thật của Hồ Ngọc Hà qua camera thường ra sao mà khiến cư dân mạng dậy sóng? - Ảnh 5
Ghi nhận một số bình luận của cộng đồng mạng - Ảnh: Chụp màn hình

 

Gần đây, Hồ Ngọc Hà đã có sự trở lại đầy mạnh mẽ khi liên tục góp mặt trên nhiều sân khấu âm nhạc lớn, cũng như ra mắt MV dance đầy sôi động mang tên Vì chính là em, nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả dành cho vũ đạo ngày càng chuyên nghiệp.

Nhan sắc thật của Hồ Ngọc Hà qua camera thường ra sao mà khiến cư dân mạng dậy sóng? - Ảnh 6
Dù đã là mẹ 3 con, thế nhưng nhan sắc lẫn vóc dáng của nữ ca sĩ qua camera thường vẫn vô cùng xuất sắc - Ảnh: Internet

Nhan sắc thật của Hồ Ngọc Hà qua camera thường ra sao mà khiến cư dân mạng dậy sóng? - Ảnh 7

Nhan sắc thật của Hồ Ngọc Hà qua camera thường ra sao mà khiến cư dân mạng dậy sóng? - Ảnh 8
Hiện tại, Hồ Ngọc Hà đang tất bật tập luyện để chuẩn bị cho những đêm nhạc Love Songs sắp tới - Ảnh: Internet

Hiện tại, Hồ Ngọc Hà đang tất bật tập luyện để chuẩn bị cho những đêm nhạc Love Songs sắp tới. Qua nhiều mùa, Love Songs dần trở thành một thương hiệu được nghĩ đến đầu tiên khi nhắc về Hà Hồ. Từ việc chỉ là những album tổng hợp các bản tình ca, Hà Hồ đã thành công trong việc mang Love Songs đến rộng rãi khán giả thông qua những đêm nhạc bài bản, chất lượng.

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