Từng nói không với phẫu thuật thẩm mỹ, Phạm Quỳnh Anh bất ngờ khiến dân tình đặt nghi vấn bơm môi sau sinh?

Hậu trường 06/11/2022 09:03

Khi xuất hiện ở một sự kiện, Phạm Quỳnh Anh gây chú ý với đôi môi sưng, khán giả đặt nghi vấn nữ ca sĩ vừa can thiệp thẩm mỹ bơm môi sau sinh.

Ttrong đêm nhạc hồi tháng 6, Phạm Quỳnh Anh chính thức xác nhận niềm vui làm mẹ sau thời gian dài vướng tin đồn mang thai lần 3. Cô cho biết sẽ tạm ngưng hoạt động âm nhạc một thời gian để thực hiện thiên chức làm mẹ. Một tháng sau đó, nữ ca sĩ chào đón con gái thứ ba bên cạnh hai con gái lớn cùng bạn trai kém tuổi. Nữ ca sĩ cũng gây bất ngờ khi công khai nhắc đến bạn trai của mình trong bài viết: "Vui nhất là ba của con. Mẹ và ba cá với nhau chắc chắn lúc thấy con, ba sẽ khóc cho mà xem, nhưng không, ba có cách vui mừng rất riêng".

Từng nói không với phẫu thuật thẩm mỹ, Phạm Quỳnh Anh bất ngờ khiến dân tình đặt nghi vấn bơm môi sau sinh? - Ảnh 1

Từng nói không với phẫu thuật thẩm mỹ, Phạm Quỳnh Anh bất ngờ khiến dân tình đặt nghi vấn bơm môi sau sinh? - Ảnh 2
Phạm Quỳnh Anh chào đón con gái thứ 3 bên cạnh gia đình và tình mới - Ảnh: Internet

Sau hơn 3 tháng sinh nở, mới đây, trong chuyến công tác ở Hà Nội, Phạm Quỳnh Anh đã đăng tải hình ảnh khoe dáng đầu tiên sau khi sinh con. Có thể thấy, trong chiếc áo croptop ngắn, bà mẹ 3 con đã gây sốt khi khoe trọn vòng 2 thon gọn, về dáng nhanh chóng dù vừa trải qua thời kì sinh nở chưa bao lâu. Nhìn body của Phạm Quỳnh Anh ở hiện tại, nhiều mẹ bỉm đã phải xuýt xoa khen ngợi.

Từng nói không với phẫu thuật thẩm mỹ, Phạm Quỳnh Anh bất ngờ khiến dân tình đặt nghi vấn bơm môi sau sinh? - Ảnh 3
Phạm Quỳnh Anh khoe vòng 2 thon gọn sau sinh - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khi xuất hiện ở một sự kiện, Phạm Quỳnh Anh cũng gây chú ý với đôi môi sưng lên như vừa bơm môi. Tuy nhiên, giọng ca Bụi Bay Vào Mắt cũng đính chính ngay tại bài viết "Nhờ em lỡ miệng mà cái môi sưng tều hơn đi bơm. Cũng nhờ thế mới biết mình không nên bơm môi".

Từng nói không với phẫu thuật thẩm mỹ, Phạm Quỳnh Anh bất ngờ khiến dân tình đặt nghi vấn bơm môi sau sinh? - Ảnh 4
Phạm Quỳnh Anh gây chú ý với bờ môi sưng do bị nhiệt miệng - Ảnh: Internet

Được biết, từ trước đến nay, Phạm Quỳnh Anh là một trong những mỹ nhân nói không với phẫu thuật thẩm mỹ. Ngay cả cặp lông mày xếch đặc trưng cũng là tự nhiên chứ không can thiệp như nhiều người khác.

Từng nói không với phẫu thuật thẩm mỹ, Phạm Quỳnh Anh bất ngờ khiến dân tình đặt nghi vấn bơm môi sau sinh? - Ảnh 5
Cặp lông mày xếch đặc trưng của Phạm Quỳnh Anh cũng là tự nhiên chứ không can thiệp như nhiều người khác - Ảnh: Internet

Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy chính thức chia tay vào năm 2018 sau 16 năm bên nhau. Dù không còn chung đường nhưng cả hai vẫn giữ quan hệ tốt đẹp, cùng nuôi dạy các con. Họ vui vẻ gặp gỡ ở những sự kiện quan trọng của các bé. Phạm Quỳnh Anh cũng không e ngại đăng ảnh có mặt Quang Huy trên trang cá nhân.

Từng nói không với phẫu thuật thẩm mỹ, Phạm Quỳnh Anh bất ngờ khiến dân tình đặt nghi vấn bơm môi sau sinh? - Ảnh 6
Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy chính thức chia tay trong hòa bình - Ảnh: Internet

Hiện tại, mỗi người đã có cuộc sống riêng. Phạm Quỳnh Anh xây dựng hạnh phúc mới và đã có con riêng với người tình giấu mặt. Quang Huy vẫn lẻ bóng và luôn ủng hộ vợ cũ trên chặng đường mới.

Từng nói không với phẫu thuật thẩm mỹ, Phạm Quỳnh Anh bất ngờ khiến dân tình đặt nghi vấn bơm môi sau sinh? - Ảnh 7
Chồng cũ và tình mới Phạm Quỳnh Anh chạm mặt trong tiệc sinh nhật con gái lớn - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, trong bữa tiệc sinh nhật gần đây của con gái lớn, Quang Huy và tình mới của Phạm Quỳnh Anh cùng xuất hiện chung khung hình nhận được lời khen ngợi về cách cư xử văn minh.

 

Chồng cũ và tình mới của Phạm Quỳnh Anh bất ngờ chung khung hình vào một dịp đặc biệt

Chồng cũ và tình mới của Phạm Quỳnh Anh bất ngờ chung khung hình vào một dịp đặc biệt

Phạm Quỳnh Anh vừa chia sẻ loạt ảnh lên mạng xã hội. Điều đáng chú ý là 'chồng cũ' và 'tình mới' của nữ ca sĩ có mặt chung trong một khung hình.

Xem thêm
Từ khóa:   Phạm Quỳnh Anh vbiz nhan sắc Phạm Quỳnh Anh

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 3 giờ 59 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 4 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 5 giờ 59 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh