Từng nói không với phẫu thuật thẩm mỹ, Phạm Quỳnh Anh bất ngờ khiến dân tình đặt nghi vấn bơm môi sau sinh?

Khi xuất hiện ở một sự kiện, Phạm Quỳnh Anh gây chú ý với đôi môi sưng, khán giả đặt nghi vấn nữ ca sĩ vừa can thiệp thẩm mỹ bơm môi sau sinh.

Ttrong đêm nhạc hồi tháng 6, Phạm Quỳnh Anh chính thức xác nhận niềm vui làm mẹ sau thời gian dài vướng tin đồn mang thai lần 3. Cô cho biết sẽ tạm ngưng hoạt động âm nhạc một thời gian để thực hiện thiên chức làm mẹ. Một tháng sau đó, nữ ca sĩ chào đón con gái thứ ba bên cạnh hai con gái lớn cùng bạn trai kém tuổi. Nữ ca sĩ cũng gây bất ngờ khi công khai nhắc đến bạn trai của mình trong bài viết: "Vui nhất là ba của con. Mẹ và ba cá với nhau chắc chắn lúc thấy con, ba sẽ khóc cho mà xem, nhưng không, ba có cách vui mừng rất riêng".

Phạm Quỳnh Anh chào đón con gái thứ 3 bên cạnh gia đình và tình mới - Ảnh: Internet Sau hơn 3 tháng sinh nở, mới đây, trong chuyến công tác ở Hà Nội, Phạm Quỳnh Anh đã đăng tải hình ảnh khoe dáng đầu tiên sau khi sinh con. Có thể thấy, trong chiếc áo croptop ngắn, bà mẹ 3 con đã gây sốt khi khoe trọn vòng 2 thon gọn, về dáng nhanh chóng dù vừa trải qua thời kì sinh nở chưa bao lâu. Nhìn body của Phạm Quỳnh Anh ở hiện tại, nhiều mẹ bỉm đã phải xuýt xoa khen ngợi. Phạm Quỳnh Anh khoe vòng 2 thon gọn sau sinh - Ảnh: Internet Tuy nhiên, khi xuất hiện ở một sự kiện, Phạm Quỳnh Anh cũng gây chú ý với đôi môi sưng lên như vừa bơm môi. Tuy nhiên, giọng ca Bụi Bay Vào Mắt cũng đính chính ngay tại bài viết "Nhờ em lỡ miệng mà cái môi sưng tều hơn đi bơm. Cũng nhờ thế mới biết mình không nên bơm môi".

Phạm Quỳnh Anh gây chú ý với bờ môi sưng do bị nhiệt miệng - Ảnh: Internet Được biết, từ trước đến nay, Phạm Quỳnh Anh là một trong những mỹ nhân nói không với phẫu thuật thẩm mỹ. Ngay cả cặp lông mày xếch đặc trưng cũng là tự nhiên chứ không can thiệp như nhiều người khác. Cặp lông mày xếch đặc trưng của Phạm Quỳnh Anh cũng là tự nhiên chứ không can thiệp như nhiều người khác - Ảnh: Internet Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy chính thức chia tay vào năm 2018 sau 16 năm bên nhau. Dù không còn chung đường nhưng cả hai vẫn giữ quan hệ tốt đẹp, cùng nuôi dạy các con. Họ vui vẻ gặp gỡ ở những sự kiện quan trọng của các bé. Phạm Quỳnh Anh cũng không e ngại đăng ảnh có mặt Quang Huy trên trang cá nhân. Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy chính thức chia tay trong hòa bình - Ảnh: Internet Hiện tại, mỗi người đã có cuộc sống riêng. Phạm Quỳnh Anh xây dựng hạnh phúc mới và đã có con riêng với người tình giấu mặt. Quang Huy vẫn lẻ bóng và luôn ủng hộ vợ cũ trên chặng đường mới. Chồng cũ và tình mới Phạm Quỳnh Anh chạm mặt trong tiệc sinh nhật con gái lớn - Ảnh: Internet Đáng chú ý, trong bữa tiệc sinh nhật gần đây của con gái lớn, Quang Huy và tình mới của Phạm Quỳnh Anh cùng xuất hiện chung khung hình nhận được lời khen ngợi về cách cư xử văn minh.

Chồng cũ và tình mới của Phạm Quỳnh Anh bất ngờ chung khung hình vào một dịp đặc biệt Phạm Quỳnh Anh vừa chia sẻ loạt ảnh lên mạng xã hội. Điều đáng chú ý là 'chồng cũ' và 'tình mới' của nữ ca sĩ có mặt chung trong một khung hình.

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