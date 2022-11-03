Chồng cũ và tình mới của Phạm Quỳnh Anh bất ngờ chung khung hình vào một dịp đặc biệt

Hậu trường 03/11/2022 08:45

Phạm Quỳnh Anh vừa chia sẻ loạt ảnh lên mạng xã hội. Điều đáng chú ý là 'chồng cũ' và 'tình mới' của nữ ca sĩ có mặt chung trong một khung hình.

Phạm Quỳnh Anh và đạo diễn Quang Huy từng là cặp đôi đẹp của showbiz Việt. Tuy nhiên đến năm 2018, cặp đôi này lại bất ngờ tuyên bố ly hôn sau 16 năm gắn bó bên nhau. Cả 2 chia tay trong hòa bình và vẫn xem nhau nhau như những người bạn. Cả 2 thường gặp nhau để trao đổi cách dạy con và không ngần ngại cùng xuất hiện trong tiệc sinh nhật của 2 bé. Hiện tại, cặp đôi này giờ đây đã có hướng đi riêng và hạnh phúc với cuộc sống của mình.

Chồng cũ và tình mới của Phạm Quỳnh Anh bất ngờ chung khung hình vào một dịp đặc biệt - Ảnh 1
Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy chia tay trong hòa bình và vẫn xem nhau nhau như những người bạn - Ảnh: Internet

Sau ly hôn, Phạm Quỳnh Anh cũng có ‘tình mới’ kém tuổi, tuy nhiên, cô không tiết lộ danh tính của bạn trai. Cả hai chào đón con gái chung vào hồi tháng 7 năm nay. Được biết, không những yêu thương con riêng, tình mới Phạm Quỳnh Anh còn có mối quan hệ tốt với Quang Huy. Nữ ca sĩ cho biết cả hai đã từng có dịp gặp nhau trong một buổi tiệc. Quang Huy cũng ủng hộ cô đến với hạnh phúc mới.

Chồng cũ và tình mới của Phạm Quỳnh Anh bất ngờ chung khung hình vào một dịp đặc biệt - Ảnh 2
Phạm Quỳnh Anh và ‘tình mới’ chào đón con gái chung vào hồi tháng 7 năm nay - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh chia sẻ loạt khoảnh khắc trong bữa tiệc mừng sinh nhật con gái lớn tròn 10 tuổi. Điều đáng chú ý là sự có mặt của Quang Huy bên cạnh vợ cũ và các thành viên trong gia đình. Đặc biệt, có sự xuất hiện của một người đàn ông bị che mặt khiến dân tình đồn đoán chính là ‘tình mới’ của Phạm Quỳnh Anh.

Chồng cũ và tình mới của Phạm Quỳnh Anh bất ngờ chung khung hình vào một dịp đặc biệt - Ảnh 3Chồng cũ và tình mới của Phạm Quỳnh Anh bất ngờ chung khung hình vào một dịp đặc biệt - Ảnh 4Chồng cũ và tình mới của Phạm Quỳnh Anh bất ngờ chung khung hình vào một dịp đặc biệt - Ảnh 5

Chồng cũ và tình mới của Phạm Quỳnh Anh bất ngờ chung khung hình vào một dịp đặc biệt - Ảnh 6
Chồng cũ và tình mới của Phạm Quỳnh Anh hồi ngộ trong sinh nhật con gái lớn - Ảnh: FBNV

Nếu người này là ‘tình mới’ của Phạm Quỳnh Anh thì có thể thấy đây là cuộc chạm mặt  của chồng cũ và tình mới nữ ca sĩ trong một khung hình. Có thể thấy cả ba người đều cư xử một cách văn minh với nhau trong mối quan hệ cũ – mới.

Dù rất hiếm hoi xuất hiện nhưng Phạm Quỳnh Anh cho rằng tình mới rất được lòng các con của cô. Cô cho biết: "Cả hai đã biết nhau, cảm thấy không có trở ngại trong cảm xúc cũng như các con tôi cũng rất thương yêu người bạn đời mới của tôi. Đó là điều tôi cảm thấy rất may mắn. Tôi không đi tìm người hoàn hảo vì trên đời này không có người đó. Tôi tìm người phù hợp với mình, ít nhất là họ đồng cảm, chia sẻ và yêu thương những gì mình đã có. Điều đó đã đủ lắm rồi".

Chồng cũ và tình mới của Phạm Quỳnh Anh bất ngờ chung khung hình vào một dịp đặc biệt - Ảnh 7
Dù rất hiếm hoi xuất hiện nhưng Phạm Quỳnh Anh cho rằng tình trẻ rất được lòng các con của cô - Ảnh: Internet

Trước đây, nữ ca sĩ cũng từng chia sẻ về tiêu chí chọn người yêu mới của mình rằng: "Người đàn ông bên cạnh mẹ sau này chắc chắn sẽ phải yêu thương các con trước tiên". Điều này cho thấy tình mới của Phạm Quỳnh Anh cũng rất thấu hiểu và yêu thương con riêng

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Từ khóa:   Phạm Quỳnh Anh Quang Huy vbiz

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