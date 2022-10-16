'Bạn thân' Phạm Quỳnh Anh ngầm tiết lộ lý do thực sự Đông Nhi không có mặt trong đám cưới của 'em ruột' Diệu Nhi?

Hậu trường 16/10/2022 13:30

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã có bài viết trên trang cá nhân ngầm tiết lộ lý do thực sự Đông Nhi không có mặt trong ngày trọng đại của 'em ruột' Diệu Nhi.

Những ngày qua, ồn ào về việc vợ chồng Đông Nhi – Ông Cao Thắng không đến dự đám cưới ‘em gái ruột’ Diệu Nhi đã gây xôn xao dư luận. Phần đông khán giả đều chỉ trích Đông Nhi - "người chị thân thiết" của cô dâu Diệu Nhi lại vắng mặt trong hôn lễ.

'Bạn thân' Phạm Quỳnh Anh ngầm tiết lộ lý do thực sự Đông Nhi không có mặt trong đám cưới của 'em ruột' Diệu Nhi? - Ảnh 1
'Em ruột' Diệu Nhi tham gia nhiệt tình trong ngày cưới của 'chị hai' Đông Nhi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên mới đây, bạn thân của Đông Nhi là ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã có bài viết ngầm tiết lộ lý do Đông Nhi không có mặt được trọng đại của Diệu Nhi. Cụ thể, vào ngày 13/10 vừa qua là sinh nhật Đông Nhi nên hội bạn Gia đình văn hóa nổi tiếng đã tề tựu trong bữa tiệc nhỏ để chúc mừng tuổi mới cho nữ ca sĩ. Đặc biệt hơn là Phạm Quỳnh Anh còn dành dòng trạng thái dài trên trang cá nhân để chia sẻ cảm xúc việc con bị ốm sau bữa tiệc với hội bạn.

'Bạn thân' Phạm Quỳnh Anh ngầm tiết lộ lý do thực sự Đông Nhi không có mặt trong đám cưới của 'em ruột' Diệu Nhi? - Ảnh 2

'Bạn thân' Phạm Quỳnh Anh ngầm tiết lộ lý do thực sự Đông Nhi không có mặt trong đám cưới của 'em ruột' Diệu Nhi? - Ảnh 3
Phạm Quỳnh Anh ngầm tiết lộ lý do Đông Nhi không thể tham dự đám cưới Diệu Nhi - Ảnh: FBNV 

Cô còn vô tình tiết lộ, con gái Đông Nhi là bé Winnie cũng nằm viện suốt hơn 10 ngày trước khiến vợ chồng nữ ca sĩ phải túc trực không rời. Đây có lẽ là lí do khiến Đông Nhi không thể dự đám cưới Diệu Nhi ở quá xa.

Được biết, vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng được mời tới Phan Thiết để dự lễ cưới cặp đôi Diệu Nhi - Anh Tú vào hôm 10/10. Ít ngày trước khi hôn lễ của cặp diễn viên diễn ra, Đông Nhi còn đăng tải hình ảnh thiệp mời và gửi lời chúc mừng tới đàn em. Đến chiều 10/10, nữ ca sĩ cho biết không thể đến Phan Thiết dự cưới ‘em gái ruột’ Diệu Nhi.

'Bạn thân' Phạm Quỳnh Anh ngầm tiết lộ lý do thực sự Đông Nhi không có mặt trong đám cưới của 'em ruột' Diệu Nhi? - Ảnh 4
Đông Nhi từng đăng đàn cho biết không thể đến Phan Thiết dự cưới ‘em gái ruột’ Diệu Nhi - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, tối cùng ngày, Diệu Nhi, Ông Cao Thắng xuất hiện tại lễ cưới Liêu Hà Trinh tại TP.HCM. Lựa chọn của Đông Nhi trở thành câu chuyện gây tranh cãi trên các nền tảng mạng xã hội.

'Bạn thân' Phạm Quỳnh Anh ngầm tiết lộ lý do thực sự Đông Nhi không có mặt trong đám cưới của 'em ruột' Diệu Nhi? - Ảnh 5
Tuy nhiên, vợ chồng Đông Nhi lại có mặt ở đám cưới Liêu Hà Trinh tại TP. HCM - Ảnh: Internet

Nhiều ý kiến cho rằng việc một ngày có hai đám cưới nghệ sĩ, chọn đi một người và không đi người khác là bình thường. Một người trong giới truyền thông chia sẻ Đông Nhi rất thân thiết với Liêu Hà Trinh, mối quan hệ không kém gì với Diệu Nhi. Do vậy, vợ chồng ca sĩ dự cưới nữ MC là chuyện có thể hiểu được. Số khác thì cho rằng, hai vợ chồng Đông Nhi – Ông Cao Thắng có thể tách riêng nhau đi như vợ chồng Nhã Phương – Trường Giang. Dù Đông Nhi đưa ra nhiều lý do giải thích vẫn không được cộng đồng mạng chấp nhận.

Đỉnh điểm, giọng ca Chôn Giấu buộc lòng phải ẩn hai bài chia sẻ của cô gần nhất liên quan đến lễ cưới của Diệu Nhi - Anh Tú và Liêu Hà Trinh.

'Bạn thân' Phạm Quỳnh Anh ngầm tiết lộ lý do thực sự Đông Nhi không có mặt trong đám cưới của 'em ruột' Diệu Nhi? - Ảnh 6
Diệu Nhi cũng đã lên tiếng 'tha thứ' cho 'chị hai' Đông Nhi nhưng cư dân mạng vẫn bàn tán sôi nổi - Ảnh: FBNV

Mặc dù Diệu Nhi đã lên tiếng có ý ‘tha thứ’ cũng như gửi lời cảm ơn và mãi yêu ‘chị hai’ Đông Nhi nhưng cộng đồng mạng vẫn tiếp tục bàn tán sôi nổi về vụ việc này.

 

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