Bạn của Diệu Nhi - Anh Tú tiết lộ 'số phận' hiện tại của bó hoa cưới 13 triệu, hạ cánh và trôi theo hồ nước bể bơi về vô cực?

Đám cưới nữ diễn viên Diệu Nhi và ca sĩ Anh Tú đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ truyền thông. Dù xuất hiện thoáng chốc trong ảnh của các khách mời nhưng cộng đồng mạng vẫn tinh ý nhận ra bó hoa trắng mà cô dâu Diệu Nhi sử dụng được coi là bó hoa cưới thuộc top đắt nhất thế giới. Cho thấy sự ‘chịu chơi’ của vợ chồng Diệu Nhi - Anh Tú cho ngày hôn lễ.

Tuy nhiên, mới đây, một người bạn của Diệu Nhi - Anh Tú đăng đàn hé lộ một số câu chuyện vui trong đám cưới cặp đôi. Trong số những câu chuyện đó, người bạn tiết lộ số phận của ‘bó hoa 13 triệu’ lại khiến nhiều người bất ngờ và không khỏi bật cười.

Bạn của Diệu Nhi - Anh Tú tiết lộ số phận của bó hoa cưới bạc triệu - Ảnh: FNBNV

Câu chuyện khiến nhiều người cười xỉu, không ngờ "bó hoa hơn cả tháng lương" lại bị "quăng" đi không thương tiếc chỉ trong một nốt nhạc.

Được biết, bó hoa Diệu Nhi sử dụng trong ngày cưới có tên Linh Lan, hay tên gọi khác là hoa Lan chuông. Phương Tây có truyền thuyết rằng, hoa Linh Lan chính là hiện thân của nước mắt Đức Mẹ đồng trinh rơi trên cây thánh giá. Chính vì thế mà tên Tiếng Anh của loài hoa này là Our Lady’s tears (nước mắt Đức Mẹ).

Bó hoa Diệu Nhi sử dụng trong ngày cưới có tên Linh Lan - Ảnh: Internet

Khác với nhiều loại hoa cưới, hoa Linh Lan nhẹ nhàng, thuần khiết và mang vẻ thanh tao, nhã nhặn riêng biệt. Loài hoa này có ý nghĩa tích cực, tượng trưng cho sự chung thủy và những hứa hẹn bền lâu. Bởi vậy, dù giá khá “chát”, các cô dâu vẫn mong muốn được sở hữu bó hoa Linh Lan tuyệt đẹp.

Hoa cưới này từng được Ngô Thanh Vân, Song Hye Kyo và nhiều người nổi tiếng khác sử dụng trong ngày trọng đại - Ảnh: Internet

Theo đó, trong tiệc cưới vào buổi tối, Diệu Nhi cầm bó hoa linh lan vô cùng đắt đỏ - loại hoa từng được Song Hye Kyo, Ngô Thanh Vân... sử dụng trong hôn lễ của mình. Trước đó, Diệu Nhi sử dụng một bó hoa khác cho lễ cưới vào chiều cùng ngày. Sam chính là người bắt được bó hoa may mắn từ cô dâu.