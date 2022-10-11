Diệu Nhi - Anh Tú 'chơi lớn' sử dụng hoa cưới thuộc hàng đắt đỏ nhất thế giới, từng được nhiều người nổi tiếng sử dụng trong hôn lễ của mình?

Trong thời khắc quan trọng, cô dâu và chú rể xúc động bật khóc. Diệu Nhi tâm sự cô tin đã chọn đúng người. Anh Tú nói trong những năm qua, hai người đã cùng nhau cố gắng để xây dựng tương lai tốt hơn. Nam diễn viên hạnh phúc vì tổ chức được lễ cưới như mong muốn.

Sau 7 năm gắn bó, chiều 10/10, Diệu Nhi và Anh Tú đã có hôn lễ trọng đại đánh dấu ngày chính thức về chung một nhà. Được biết, đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú diễn ra tại resort cao cấp ở Phan Thiết, với sự tham gia của đông đảo sao Việt và người thân, bạn bè.

Cô dâu Diệu Nhi sử dụng là loài hoa Linh Lan và từng được nhiều người nổi tiếng cầm trong ngày trọng đại - Ảnh: Internet

Sau giây phút hạnh phúc trên lễ đường, Diệu Nhi - Anh Tú và đồng nghiệp, bạn bè tiếp tục tham gia tiệc tối. Dù xuất hiện thoáng qua trong ảnh của các khách mời nhưng cộng đồng mạng vẫn tinh ý nhận ra bó hoa trắng mà cô dâu Diệu Nhi sử dụng là loài hoa đặc biệt và từng được nhiều người nổi tiếng cầm tay trong ngày trọng đại.

Được biết, loài hoa này có tên là Linh Lan, hay tên gọi khác là hoa Lan chuông. Phương Tây có truyền thuyết rằng, hoa Linh Lan chính là hiện thân của nước mắt Đức Mẹ đồng trinh rơi trên cây thánh giá. Chính vì thế mà tên Tiếng Anh của loài hoa này là Our Lady’s tears (nước mắt Đức Mẹ).

Hoa Linh Lan là một trong những bó hoa cưới thuộc hàng đắt đỏ nhất thế giới - Ảnh: Internet

Diệu Nhi chọn hoa cầm tay cho tiệc tối là Linh Lan, loài hoa được nhập khẩu trực tiếp từ Hà Lan. Loại hoa này biểu tượng của hạnh phúc, chung thủy và những hứa hẹn bền lâu. Bởi vậy, dù giá khá “chát”, các cô dâu vẫn mong muốn được sở hữu bó hoa Linh Lan tuyệt đẹp.

Giá của một bó hoa Linh Lan cầm tay khá đắt đỏ. Loài hoa này chỉ nở ở khí hậu ôn đới mát mẻ, mỗi năm chỉ thu hoạch đúng một lần. Đây được coi là loài hoa thuộc top đắt nhất thế giới. Điều này khẳng định, Diệu Nhi - Anh Tú rất "chịu chơi" và dành những điều tốt nhất cho hôn lễ của mình.

Diệu Nhi - Anh Tú rất "chịu chơi" và dành những điều tốt nhất cho hôn lễ của mình - Ảnh: Internet

Trước đó, trong các đám cưới thế kỉ khác như Ngô Thanh Vân – Huy Trần, Viên Minh – Công Phượng và các ngôi sao nước ngoài như Song Hye Kyo, công nương Kate Middleton,… cũng từng sử dụng bó hoa Linh Lan này trong lễ cưới trọng đại của mình.

Ngô Thanh Vân - Huy Trần - Ảnh: Internet

Viên Minh - Công Phượng - Ảnh: Internet

Song Hye Kyo - Song Joong Ki - Ảnh: Internet

Công nương Kate Middleton - Ảnh: Internet

Hiện tại, các khán giả tiếp tục theo dõi và hóng chờ những tin tức tiếp theo trong đám cưới của Diệu Nhi và Anh Tú.