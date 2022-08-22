Diệu Nhi lại khiến dân tình 'hết hồn chưa bà già' với tin nhắn chúc mừng của loạt sao Hàn sau sự kiện đăng ký kết hôn với Anh Tú

Sự kiện Anh Tú và Diệu Nhi đăng ký kết hôn chưa kịp nguội lạnh thì mới đây, Diệu Nhi lại khiến cộng đồng mạng ‘hết hồn chưa bà già’ khi đăng tải loạt tin nhắn chúc mừng từ sao quốc tế.

Cụ thể, những tin nhắn chúc mừng hội tụ những tên tuổi đình đám của xứ sở kim chi như Lee Dong Wook, Park Seo Joon, và thậm chí là hội chị em Blackpink. Diệu Nhi hài hước chia sẻ: "Trong 24 tiếng qua em đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ các anh chị em trong nước. Em xin cám ơn quý anh chị em và các bạn nhiều lắm. Còn dưới đây là vài tin nhắn lưu luyến cùng chúc mừng từ bạn bè quốc tế ạ ".