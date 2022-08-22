Diệu Nhi lại khiến dân tình 'hết hồn chưa bà già' với tin nhắn chúc mừng của loạt sao Hàn sau sự kiện đăng ký kết hôn với Anh Tú

Hậu trường 22/08/2022 16:45

Sự kiện Anh Tú và Diệu Nhi đăng ký kết hôn chưa kịp nguội lạnh thì mới đây, Diệu Nhi lại khiến cộng đồng mạng ‘hết hồn chưa bà già’ khi đăng tải loạt tin nhắn chúc mừng từ sao quốc tế.

Sự kiện Anh Tú và Diệu Nhi đăng ký kết hôn chưa kịp nguội lạnh thì mới đây, Diệu Nhi lại khiến cộng đồng mạng ‘hết hồn chưa bà già’ khi đăng tải loạt tin nhắn chúc mừng từ sao quốc tế.

Cụ thể, những tin nhắn chúc mừng hội tụ những tên tuổi đình đám của xứ sở kim chi như Lee Dong Wook, Park Seo Joon, và thậm chí là hội chị em Blackpink. Diệu Nhi hài hước chia sẻ: "Trong 24 tiếng qua em đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ các anh chị em trong nước. Em xin cám ơn quý anh chị em và các bạn nhiều lắm. Còn dưới đây là vài tin nhắn lưu luyến cùng chúc mừng từ bạn bè quốc tế ạ ".

Diệu Nhi lại khiến dân tình 'hết hồn chưa bà già' với tin nhắn chúc mừng của loạt sao Hàn sau sự kiện đăng ký kết hôn với Anh Tú - Ảnh 1
Diệu Nhi lại khiến dân tình 'hết hồn chưa bà già' với tin nhắn chúc mừng của loạt sao Hàn sau sự kiện đăng ký kết hôn với Anh Tú - Ảnh 2 
Diệu Nhi lại khiến dân tình 'hết hồn chưa bà già' với tin nhắn chúc mừng của loạt sao Hàn sau sự kiện đăng ký kết hôn với Anh Tú - Ảnh 3

 

Diệu Nhi lại khiến dân tình 'hết hồn chưa bà già' với tin nhắn chúc mừng của loạt sao Hàn sau sự kiện đăng ký kết hôn với Anh Tú - Ảnh 4

Loạt tin nhắn chúc mừng được cho là của loạt sao Hàn dành cho Diệu Nhi - Ảnh: Chụp màn hình 

 

Trước đây, Diệu Nhi từng nhiều lần tự khẳng định bản thân có mối quan hệ tình cảm với các sao nam quốc tế như: Lee Min Ho, Park Seo Joon, Lee Dong Wook.... Cư dân mạng hài hước cho rằng vì có mối quan hệ đặc biệt như thế nên khi nghe tin "tình cũ" kết hôn, các sao nam quốc tế đều đồng loạt gửi tin nhắn chúc mừng là điều hiển nhiên. Khoảnh khắc ‘tự chế’ tin nhắn ‘mặn mòi’ của Diệu Nhi lập tức gây bão cõi mạng và nhận về lượt tương tác khủng.

Được biết sáng 21.8, Anh Tú đăng tải hình ảnh anh và Diệu Nhi ngồi trên xe máy. Trên tay Diệu Nhi cầm giấy chứng nhận đăng ký kết hôn sau nhiều năm bên nhau khiến nhiều khán giả phấn khích. Anh Tú viết: “Trên tay Trần Thị Diệu Nhi đang là giấy chứng nhận kết hôn với Bùi Anh Tú”.

Diệu Nhi lại khiến dân tình 'hết hồn chưa bà già' với tin nhắn chúc mừng của loạt sao Hàn sau sự kiện đăng ký kết hôn với Anh Tú - Ảnh 5
Diệu Nhi đăng ký kết hôn cùng Anh Tú sau nhiều năm bên nhau khiến fan vô cùng phấn khích - Ảnh: FBNV

 

Ngay khi thông báo kết hôn, đồng loạt nhiều nghệ sĩ và khán giả đã dành nhiều lời chúc tốt lành cho cặp đôi.

Giữa thông tin kết hôn đang "hot" nhất mạng xã hội, loạt ảnh Diệu Nhi lộ bụng bầu to tướng bất ngờ được "đào" lại

Giữa thông tin kết hôn đang "hot" nhất mạng xã hội, loạt ảnh Diệu Nhi lộ bụng bầu to tướng bất ngờ được "đào" lại

Những hình ảnh lộ bụng bầu lùm xùm của Diệu Nhi bất ngờ "hot" lại giữa thông tin kết hôn càng khiến netizen tin rằng cặp đôi Anh Tú - Diệu Nhi đã sinh con đầu lòng.

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Từ khóa:   Diệu Nhi Anh Tú - Diệu Nhi kết hôn vbiz

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