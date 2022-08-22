Giữa thông tin kết hôn đang "hot" nhất mạng xã hội, loạt ảnh Diệu Nhi lộ bụng bầu to tướng bất ngờ được "đào" lại

Đại diện phía Diệu Nhi và Anh Tú cho biết cặp đôi đã đăng ký kết hôn vào ngày 10/10/2019 tại Hà Nội. Như vậy, cặp đôi này đã về chung một nhà được hơn 2 năm nhưng đến nay mới chính thức công bố với công chúng.

Vào 21/8, Anh Tú vừa chia sẻ bức ảnh được đánh giá là "chấn động" khi chụp cùng Diệu Nhi và công bố giấy đăng ký kết hôn của cả hai. Chẳng ai ngờ rằng sau một thời gian dài hoàn toàn không công khai hình ảnh chung, đến ngày hôm nay cư dân mạng lại được dịp vỡ òa trước happy ending của cặp đôi này một cách dễ thương, độc - lạ đến vậy.

Thời điểm ấy, cư dân mạng đã soi ra loạt hình ảnh Diệu Nhi lộ bụng bầu thấy rõ. Cụ thể, khoảnh khắc Diệu Nhi mặc áo sơ mi trắng dáng rộng kết hợp cùng áo blazer rộng thùng thình, nhưng khi ngồi uống nước trong chợ, nữ diễn viên vẫn để lộ phần bụng nhô lên rõ ràng.

Khi câu chuyện kết hôn phủ sóng, những thông tin cũ về Diệu Nhi - Anh Tú cũng được quan tâm trở lại, nổi bật là nghi vấn Diệu Nhi bí mật sinh con đầu lòng vào tháng 8/2021. Thời điểm vướng tin đồn có con đầu lòng, cả phía Diệu Nhi lẫn Anh Tú cho biết sẽ không phát ngôn gì về vấn đề này.

Vòng 2 to thấy rõ của Diệu Nhi khiến dân tình có thêm cơ sở nghi vấn cô đã mang thai và hạ sinh con đầu lòng.

Có thể thấy, Diệu Nhi đều diện đồ rộng, đi dép lê và luôn khoác áo để phân tán sự chú ý khi xuất hiện ở nơi công cộng. Tuy nhiên, ở 1 vài góc quay, nữ diễn viên hài đã để lộ bụng lùm lùm thấy rõ khiến netizen càng có thêm cơ sở nghi vấn cô đã sinh con đầu lòng cho bạn trai.

Diệu Nhi luôn tìm cách che chắn nhưng vẫn để sơ hở 1 vài góc cận bụng lúc ăn uống.

Trong các bộ ảnh trong vài tháng trở lại đây, cô diện đồ rộng và đều tạo dáng che bụng chứ không khoe body "chặt chém" như trước kia.

Nữ diễn viên luôn mặc áo rất rộng và chỉ quay hình nửa người, quyết không để lộ body.

Hình ảnh được cho là lúc Diệu Nhi được Anh Tú đưa đi khám thai đang được lan truyền cùng thời điểm, khiến dân tình càng có cơ sở tin vào lời đồn sinh con đầu lòng của nữ diễn viên

Đặc biệt, trong một story đăng vào cuối tháng 9/2021, Diệu Nhi khoe món quà nhận được từ một thương hiệu thời trang. Khiến dân mạng chú ý hơn cả là dòng chữ đặc biệt trên tấm thiệp: "Gửi chị Nhi và gia đình lời chúc mừng ngọt ngào khi đón chào một thiên thần nhỏ".

Hành động đăng tấm thiệp này của nữ diễn viên được cho là khéo xác nhận việc có con đầu lòng.

Story của Diệu Nhi sau khi thông tin sinh con đầu lòng rộ lên.

Anh Tú - Diệu Nhi đã có 7 năm gắn bó cùng nhau, tuy không thường xuyên công khai tình cảm nhưng họ luôn là một trong những cặp đôi được người hâm mộ yêu mến nhất. Không chiêu trò, không drama hay dùng tình cảm để đánh bóng tên tuổi, đây là điều khiến cho cặp đôi này trở nên đặc biệt trong mắt khán giả.

Là cặp đôi có đời sống tình cảm khá kín tiếng, Diệu Nhi và Anh Tú rất hiếm khi nhắc tới đối phương trước giới truyền thông.

Thậm chí trong những năm gần đây, Anh Tú - Diệu Nhi hầu như không nhắc về nhau, thậm chí tránh xuất hiện chung hay nhắc gì về đối phương. Cả hai tập trung xây dựng sự nghiệp riêng, để rồi khi đúng thời điểm liền gây "chấn động" mạng xã hội với thông tin "về chung một nhà".

Được biết, Diệu Nhi và Anh Tú đã lên sẵn kế hoạch tổ chức hôn lễ và đã gửi lời mời đến các khách mời. Hôn lễ của cặp đôi này dự kiến sẽ trở thành một trong những sự kiện đặc biệt gây "bùng nổ" các trang mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.