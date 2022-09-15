Cặp đôi Anh Tú - Diệu Nhi đã chính thức gửi thiệp cưới đến bạn bè đồng nghiệp. Tuy nhiên, dòng cảm xúc của dàn sao Việt khi nhận thiệp mời mới là điều khiến netizen đặc biệt quan tâm.

Sau thời gian công khai tình cảm, vào sáng ngày 14/9, cặp đôi Anh Tú – Diệu Nhi đã chính thức gửi thiệp cưới đến toàn bộ khách mời. Cặp đôi mời bạn bè dự đám cưới vào ngày 10/10 tại một resort ở Phan Thiết. Thiệp cưới khá ngộ nghĩnh của cặp đôi Diệu Nhi - Anh Tú - Ảnh: Internet Nhiều bạn bè, đồng nghiệp của cặp đôi đã nhận được thiệp cưới. Tấm thiệp được thiết kế đơn giản, nổi bật là hình cưới của Diệu Nhi – Anh Tú. Trong hình, hai người đan chặt tay nhau, nở nụ cười rạng rỡ. Anh Tú đội khăn voan trắng của cô dâu còn Diệu Nhi lém lỉnh đeo nơ bướm vốn dành cho chú rể.

Đặc biệt, nếu muốn biết nội dung bộ đôi gửi trên tấm thiệp, khách mời phải dùng gương mới đọc được nội dung phản chiếu. Bởi vì, nội dung thiệp cưới được viết ngược: "Người thương của Tú Nhi ơi. Bạn sẽ cần 1 tấm gương lớn để có thể đọc hết được toàn bộ thông tin trong thiệp mời này. Đừng quên chụp ngay 1 bức ảnh biểu cảm khuôn mặt của bạn ngay lúc đó trong gương. Tú Nhi muốn biết nét mặt của bạn ngay lúc đó". Nếu muốn biết nội dung bộ đôi gửi trên tấm thiệp, khách mời phải dùng gương mới đọc được nội dung phản chiếu - Ảnh: Internet Sau khi nhận được thiệp cưới trên bàn với thời gian địa điểm rõ ràng, loạt khách mời cũng là những tên tuổi nổi tiếng trong làng giải trí Việt đã cập nhật trạng thái chia sẻ cảm xúc khi nhận được thiệp hồng từ cặp đôi Anh Tú – Diệu Nhi. Có người than thở, có người tỏ vẻ khó chịu cũng có người quyết tâm giành hoa cưới khiến netizen một phen hận được bão hài hước.

Trấn Thành than thở khi nhận được thiệp cưới - Ảnh: FBNV Anh Đức rối rít chúc mừng - Ảnh: FBNV Thu Trang đòi ra nước ngoài trốn đi đám cưới - Ảnh: FBNV Tiến Luật 'xót thương' cho Anh Tú - Ảnh: FBNV Kiều Minh Tuấn hào hứng khi nhận thiệp cưới - Ảnh: FBNV BB Trần tỏ thái độ khó chịu - Ảnh: FBNV Sam đòi bông cưới - Ảnh: FBNV Hiện tại, các khán giả đang tiếp tục hóng chờ đến ngày diễn ra hôn lễ của cặp đôi Anh Tú - Diệu Nhi chính thức về chung một nhà.

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