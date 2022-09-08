Hé lộ chính thức thời gian, địa điểm tổ chức hôn lễ của Anh Tú - Diệu Nhi

Thời gian gần đây, Anh Tú - Diệu Nhi đang là cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng, sau khi cặp đôi công khai toàn bộ từ giấy đăng kí kết hôn đến đoạn video cầu hôn "cảm lạnh" 7 giây, chính thức xác nhận chuyện về chung một nhà.

Anh Tú - Diệu Nhi khoe giấy đăng kí kết hôn - Ảnh: FBNV

Màn cầu hôn "cảm lạnh" của Anh Tú - Diệu Nhi (Ảnh: FBNV)

Hiện tại, cặp đôi cũng đang trong những công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho đám cưới. Theo một nguồn tin mới đây, thông tin về hôn lễ của cặp đôi này đã được hé lộ, theo đó hôn lễ sẽ được diễn ra vào ngày 10/10 cũng là ngày kỉ niệm 3 năm kết hôn của Anh Tú - Diệu Nhi, địa điểm tổ chức là tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Phan Thiết - quê cô dâu.