Hé lộ chính thức thời gian, địa điểm tổ chức hôn lễ của Anh Tú - Diệu Nhi

Theo tiết lộ, cặp đôi Anh Tú - Diệu Nhi đã quyết định chọn ngày kỷ niệm 3 năm đăng kí kết hôn để tổ chức đám cưới.
- Rò rỉ hình ảnh bắt gặp Diệu Nhi và Anh Tú tìm địa điểm tổ chức đám cưới
- Diệu Nhi lại khiến dân tình 'hết hồn chưa bà già' với tin nhắn chúc mừng của loạt sao Hàn sau sự kiện đăng ký kết hôn với Anh Tú
Thời gian gần đây, Anh Tú - Diệu Nhi đang là cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng, sau khi cặp đôi công khai toàn bộ từ giấy đăng kí kết hôn đến đoạn video cầu hôn "cảm lạnh" 7 giây, chính thức xác nhận chuyện về chung một nhà.
Hiện tại, cặp đôi cũng đang trong những công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho đám cưới. Theo một nguồn tin mới đây, thông tin về hôn lễ của cặp đôi này đã được hé lộ, theo đó hôn lễ sẽ được diễn ra vào ngày 10/10 cũng là ngày kỉ niệm 3 năm kết hôn của Anh Tú - Diệu Nhi, địa điểm tổ chức là tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Phan Thiết - quê cô dâu.
Được biết, trước ngày cử hành hôn lễ (9/10), Anh Tú - Diệu Nhi cũng đặc biệt tổ chức một bữa tiệc chia tay độc thân với sự góp mặt của đông đảo bạn bè thân thiết cùng những gương mặt đình đám trong làng giải trí Việt.
Cách đây ít ngày, trên mạng xã hội cũng lan truyền hình ảnh cặp đôi sánh đôi tại một khu nghỉ dưỡng được cho là đi tìm địa điểm tổ chức đám cưới. Anh Tú - Diệu Nhi còn đặc biệt cùng check-in tại đây khiến khán giả càng thêm mong chờ sự chuẩn bị kỹ càng của cặp đôi.
Trong giới showbiz Việt, Anh Tú - Diệu Nhi được xem là một cặp đôi đẹp, họ đã có tới 7 năm tìm hiểu, hẹn hò trước khi quyết định đi đến bước cuối cùng để chính thức về chung một nhà đó là kết hôn. Mặc dù cả hai khá kín tiếng trong tình yêu nhưng chuyện tình của cặp đôi lại nhận được rất nhiều sự ủng hộ của cư dân mạng.