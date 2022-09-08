Hé lộ chính thức thời gian, địa điểm tổ chức hôn lễ của Anh Tú - Diệu Nhi

Hậu trường 08/09/2022 15:37

Theo tiết lộ, cặp đôi Anh Tú - Diệu Nhi đã quyết định chọn ngày kỷ niệm 3 năm đăng kí kết hôn để tổ chức đám cưới.

Thời gian gần đây, Anh Tú - Diệu Nhi đang là cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng, sau khi cặp đôi công khai toàn bộ từ giấy đăng kí kết hôn đến đoạn video cầu hôn "cảm lạnh" 7 giây, chính thức xác nhận chuyện về chung một nhà.

Hé lộ chính thức thời gian, địa điểm tổ chức hôn lễ của Anh Tú - Diệu Nhi - Ảnh 1
Anh Tú - Diệu Nhi khoe giấy đăng kí kết hôn - Ảnh: FBNV
Hé lộ chính thức thời gian, địa điểm tổ chức hôn lễ của Anh Tú - Diệu Nhi - Ảnh 2
Màn cầu hôn "cảm lạnh" của Anh Tú - Diệu Nhi (Ảnh: FBNV)

Hiện tại, cặp đôi cũng đang trong những công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho đám cưới. Theo một nguồn tin mới đây, thông tin về hôn lễ của cặp đôi này đã được hé lộ, theo đó hôn lễ sẽ được diễn ra vào ngày 10/10 cũng là ngày kỉ niệm 3 năm kết hôn của Anh Tú - Diệu Nhi, địa điểm tổ chức là tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Phan Thiết - quê cô dâu.

Hé lộ chính thức thời gian, địa điểm tổ chức hôn lễ của Anh Tú - Diệu Nhi - Ảnh 3
Anh Tú - Diệu Nhi sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 10 sắp tới - Ảnh: Internet

Được biết, trước ngày cử hành hôn lễ (9/10), Anh Tú - Diệu Nhi cũng đặc biệt tổ chức một bữa tiệc chia tay độc thân với sự góp mặt của đông đảo bạn bè thân thiết cùng những gương mặt đình đám trong làng giải trí Việt.

Hé lộ chính thức thời gian, địa điểm tổ chức hôn lễ của Anh Tú - Diệu Nhi - Ảnh 4
Cặp đôi sẽ tổ chức tiệc chia tay độc thân trước ngày cử hành hôn lễ - Ảnh: Internet

Cách đây ít ngày, trên mạng xã hội cũng lan truyền hình ảnh cặp đôi sánh đôi tại một khu nghỉ dưỡng được cho là đi tìm địa điểm tổ chức đám cưới. Anh Tú - Diệu Nhi còn đặc biệt cùng check-in tại đây khiến khán giả càng thêm mong chờ sự chuẩn bị kỹ càng của cặp đôi.

Hé lộ chính thức thời gian, địa điểm tổ chức hôn lễ của Anh Tú - Diệu Nhi - Ảnh 5

Hé lộ chính thức thời gian, địa điểm tổ chức hôn lễ của Anh Tú - Diệu Nhi - Ảnh 6
Anh Tú - Diệu Nhi cùng check in tại khu resort ở Phan Thiết - Ảnh: FBNV

Trong giới showbiz Việt, Anh Tú - Diệu Nhi được xem là một cặp đôi đẹp, họ đã có tới 7 năm tìm hiểu, hẹn hò trước khi quyết định đi đến bước cuối cùng để chính thức về chung một nhà đó là kết hôn. Mặc dù cả hai khá kín tiếng trong tình yêu nhưng chuyện tình của cặp đôi lại nhận được rất nhiều sự ủng hộ của cư dân mạng. 

Quản lí xác nhận Anh Tú - Diệu Nhi đã kết hôn từ 3 năm trước, hiện đang chuẩn bị tổ chức đám cưới

Quản lí xác nhận Anh Tú - Diệu Nhi đã kết hôn từ 3 năm trước, hiện đang chuẩn bị tổ chức đám cưới

Sau khi thông báo kết hôn, Anh Tú - Diệu Nhi đang chuẩn bị cho hôn lễ, đã gửi thiệp mời đến bạn bè, đồng nghiệp.

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