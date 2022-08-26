Rò rỉ hình ảnh bắt gặp Diệu Nhi và Anh Tú tìm địa điểm tổ chức đám cưới

Hậu trường 26/08/2022 09:20

Hình ảnh mới nhất của Diệu Nhi - Anh Tú được cho là đi khảo sát địa điểm tổ chức lễ cưới đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Những ngày gần đây, Diệu Nhi - Anh Tú chính là hai cái tên khiến dân tình rần rần khi công khai giấy đăng ký kết hôn sau thời gian dài hẹn hò. Được biết cặp đôi đã làm giấy hồi tháng 10/2019, song mãi đến thời điểm hiện tại mới công bố. 

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Diệu Nhi - Anh Tú khoe giấy đăng ký kết hôn.

 Hiện tại, cặp đôi cũng đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho hôn lễ, thiệp mời đã được gửi tới đồng nghiệp, bạn bè thân thiết. Mới đây, mạng xã hội truyền tay nhau khoảnh khắc cặp đôi xuất hiện tại một khu nghỉ dưỡng, được cho là khảo sát để tổ chức lễ cưới. Tại đây, cả hai liên tục có cử chỉ tình tứ, nam diễn viên còn đặt tay lên vai để ôm Diệu Nhi cực tình cảm.

Rò rỉ hình ảnh bắt gặp Diệu Nhi và Anh Tú tìm địa điểm tổ chức đám cưới - Ảnh 2
Hình ảnh được cho là Diệu Nhi và Anh Tú tìm địa điểm tổ chức đám cưới.

 Nhiều nguồn tin cho biết những hình ảnh này quả thật là chuyến khảo sát địa điểm tổ chức đám cưới của Diệu Nhi - Anh Tú. Cặp đôi quyết định làm lễ cưới tại Phan Thiết bởi đây chính là quê nhà của nữ diễn viên. Ngoài ra, Phan Thiết cũng chính là nơi Diệu Nhi từng ngọt ngào tỏ tình với Anh Tú trong 1 chương trình truyền hình cách đây 6 năm. 

Đáng chú ý, hôm 13/8 vừa qua, Anh Tú - Diệu Nhi cũng đăng tải loạt ảnh tại địa điểm này. Bộ trang phục và phụ kiện nữ diễn viên mang trong ảnh được nhận xét giống hệt hình ảnh cùng Anh Tú đi tìm nơi tiến hành hôn lễ.

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Diệu Nhi khoe ảnh ở 1 khu nghỉ dưỡng vào ngày 13/8 vừa qua. 

 

Rò rỉ hình ảnh bắt gặp Diệu Nhi và Anh Tú tìm địa điểm tổ chức đám cưới - Ảnh 4
Cùng ngày, Anh Tú cũng check-in ở địa điểm tương tự.

 Diệu Nhi - Anh Tú công khai tình cảm vào năm 2015, gắn bó với nhau từ sân khấu kịch, các vai diễn trên phim lẫn ngoài đời thực. Thời gian đầu cặp đôi thoải mái xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên sau đó cả hai hạn chế đi cùng hoặc nói về nhau trên truyền thông mà thay vào đó tập trung cho con đường nghệ thuật.

Rò rỉ hình ảnh bắt gặp Diệu Nhi và Anh Tú tìm địa điểm tổ chức đám cưới - Ảnh 5
Trải qua 7 năm hẹn hò, họ được khán giả yêu thích bởi tình yêu khá kín tiếng, không phô trương.

 Cuối tháng 8/2021, thông tin Diệu Nhi sinh con đầu lòng cho bạn trai kém tuổi rộ lên, thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận. Mặc dù lộ nhiều dấu hiệu "mẹ bỉm sữa", hớ hênh thông tin sinh nở, song cho tới hiện tại cả Diệu Nhi và Anh Tú đều chưa xác nhận lời đồn.

Rò rỉ hình ảnh bắt gặp Diệu Nhi và Anh Tú tìm địa điểm tổ chức đám cưới - Ảnh 6
Nhiều khoảnh khắc Diệu Nhi để lộ dấu hiệu đang mang thai.

Hiện tại, khi cả hai chính thức công khai việc về chung một nhà đã khiến khán giả thích thú và vô cùng ngưỡng mộ. Mọi người dành rất nhiều lời chúc mừng cho hạnh phúc của cặp đôi này.

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