Chính thức lộ diện thiệp cưới của cặp đôi Anh Tú - Diệu Nhi, khách mời cần sử dụng 'gương' mới có thể đọc nội dung

Thiệp cưới "độc lạ" của cặp đôi Anh Tú - Diệu Nhi khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú.

Mới đây, trên trang cá nhân, stylist Phạm Bảo Luận đã chia sẻ hình ảnh thiệp cưới của Anh Tú và Diệu Nhi. Điều đặc biệt trong bức ảnh khiến netizen phấn khích là trong khi Diệu Nhi đeo nơ của chú rể thì Anh Tú lại cài đầu bằng chiếc khăn voan của cô dâu.

Stylist Phạm Bảo Luận chia sẻ hình ảnh chính thức thiệp cưới của Anh Tú - Diệu Nhi (Ảnh: FBNV)

Đáng chú ý, chữ được in trong thiệp cũng là in ngược, khách mời cũng phải sử dụng gương để có thể đọc được nội dung phản chiếu trong chiếc thiệp.

Khách mời phải sử dụng gương mới có thể đọc được nội dung phản chiếu trong thiệp - Ảnh: FBNV

Được biết, đám cưới Diệu Nhi và Anh Tú sẽ tổ chức vào ngày 10/10 tại khu nghỉ dưỡng sang trọng ở thành phố Phan Thiết - quê của Diệu Nhi. Trước đó, vào ngày 9/10, cặp đôi sẽ tổ chức tiệc chia tay độc thân với sự tham gia của nhiều gương mặt đình đám trong làng giải trí Việt. Hiện, cư dân mạng vô cùng háo hức chờ đến ngày đám cưới của cặp đôi này.

Hé lộ chính thức thời gian, địa điểm tổ chức hôn lễ của Anh Tú - Diệu Nhi Theo tiết lộ, cặp đôi Anh Tú - Diệu Nhi đã quyết định chọn ngày kỷ niệm 3 năm đăng kí kết hôn để tổ chức đám cưới.

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