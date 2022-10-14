Vừa xong lễ cưới, Anh Tú - Diệu Nhi bất ngờ thông báo 'tin vui' khiến cả showbiz 'ào ạt' chúc mừng?

Hậu trường 14/10/2022 17:22

Anh Tú - DIệu Nhi đã bất ngờ thông báo một tin vui ‘chấn động’ đến khán giả sau hôn lễ khiến mọi người ào ạt chúc mừng.

Siêu đám cưới hoành tráng, vui nhộn của Diệu Nhi và Anh Tú tại Phan Thiết vẫn là sự kiện được cả showbiz Việt và khán giả quan tâm những ngày qua. Theo đó, sau khi hôn lễ chính được tổ chức tại không gian lãng mạn, phóng khoáng thì bữa tiệc tối trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của khán giả.

Vừa xong lễ cưới, Anh Tú - Diệu Nhi bất ngờ thông báo 'tin vui' khiến cả showbiz 'ào ạt' chúc mừng? - Ảnh 1
Anh Tú và Diệu Nhi chính thức về chung một nhà vào hôm 10/10 - Ảnh: Internet

Trong tiệc cưới hôm đó, Anh Tú đã lên sân khấu hát tặng vợ mình thay cho lời cảm ơn mối tình 7 năm đã được đơm hoa kết trái. Được biết, đây là ca khúc “Bài này không để đi diễn” là một sáng tác của nhạc sĩ Bùi Công Nam viết riêng gửi tặng cặp tân lang tân nương Anh Tú - Diệu Nhi.

Vừa xong lễ cưới, Anh Tú - Diệu Nhi bất ngờ thông báo 'tin vui' khiến cả showbiz 'ào ạt' chúc mừng? - Ảnh 2
Anh Tú đã lên sân khấu hát tặng vợ mình thay cho lời cảm ơn mối tình 7 năm đã được đơm hoa kết trái - Ảnh: Internet

Niềm vui nối tiếp niềm vui, mới đây, trên trang cá nhân, Anh Tú đã bất ngờ thông báo một tin vui ‘chấn động’ đến khán giả. Cụ thể ca khúc Bài Này Không Để Đi Diễn mà Anh Tú thể hiện hiện trong ngày trọng đại đã bất ngờ vươn lên top 1 trending YouTube.

Vừa xong lễ cưới, Anh Tú - Diệu Nhi bất ngờ thông báo 'tin vui' khiến cả showbiz 'ào ạt' chúc mừng? - Ảnh 3

Vừa xong lễ cưới, Anh Tú - Diệu Nhi bất ngờ thông báo 'tin vui' khiến cả showbiz 'ào ạt' chúc mừng? - Ảnh 4
Bài hát Anh Tú hát tặng Diệu Nhi trong ngày cưới lọt top 1 trending youtube - Ảnh: FBNV 

Có thể thấy ngay cả chính chủ cũng không thể ngờ một ca khúc chỉ dùng để hát trong ngày cưới riêng của chính mình, từng tuyên bố "không để đi diễn" lại nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của người hâm mộ đến vậy.

Bên dưới vài đăng của Anh Tú, nhiều bạn bè, đồng nghiệp lẫn các fan của cặp đôi đã để lại những bình luận chúc mừng. Đáng chú ý là bình luận của ‘bà xã’ Diệu Nhi ‘hăm he’ sẽ ‘giật’ bài hát của chồng khiến cư dân mạng một phen cười xỉu.

Vừa xong lễ cưới, Anh Tú - Diệu Nhi bất ngờ thông báo 'tin vui' khiến cả showbiz 'ào ạt' chúc mừng? - Ảnh 5
Diệu Nhi hăm dọa cướp hit của Anh Tú - Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ ‘hăm dọa’ một lần, trước đó, khi bài hát được lên top 3 thịnh hành Youtube, Diệu Nhi đã từng tuyên bố chắc nịch sẽ “cướp” hit của Anh Tú để đi biểu diễn.

Vừa xong lễ cưới, Anh Tú - Diệu Nhi bất ngờ thông báo 'tin vui' khiến cả showbiz 'ào ạt' chúc mừng? - Ảnh 6
Diệu Nhi nhiều lần khẳng định quyền sở hữu bài hát của Anh Tú - Ảnh: IGNV

Được biết, vào ngày 22/10 sắp tới, Diệu Nhi - Anh Tú còn sẽ tổ chức lễ cưới ở Hà Nội, quê nhà của chú rể. Lễ cưới này được cặp đôi tổ chức dành cho người thân, không có sự tham gia của những nghệ sĩ trong giới showbiz.

 

Tổng hợp những câu nói 'ngọt đến sâu răng' của cặp đôi Anh Tú - Diệu Nhi trong ngày cưới 'Anh mong từ nay về sau, đến khi già đi, mình vẫn bên nhau và anh lúc nào cũng có em bên cạnh'

Tổng hợp những câu nói 'ngọt đến sâu răng' của cặp đôi Anh Tú - Diệu Nhi trong ngày cưới 'Anh mong từ nay về sau, đến khi già đi, mình vẫn bên nhau và anh lúc nào cũng có em bên cạnh'

Trong khoảnh khắc thiêng liêng, cặp đôi Anh Tú - Diệu Nhi nghẹn ngào khi nói với nhau những lời yêu thương trước sự chứng kiến của bạn bè, người thân.

Xem thêm
Từ khóa:   Anh Tú - Diệu Nhi Anh Tú - Diệu Nhi đám cưới vbiz

TIN MỚI NHẤT

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 19 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 45 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 1 giờ 19 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 19 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 3 giờ 17 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 4 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh