Vừa xong lễ cưới, Anh Tú - Diệu Nhi bất ngờ thông báo 'tin vui' khiến cả showbiz 'ào ạt' chúc mừng?

Trong tiệc cưới hôm đó, Anh Tú đã lên sân khấu hát tặng vợ mình thay cho lời cảm ơn mối tình 7 năm đã được đơm hoa kết trái. Được biết, đây là ca khúc “Bài này không để đi diễn” là một sáng tác của nhạc sĩ Bùi Công Nam viết riêng gửi tặng cặp tân lang tân nương Anh Tú - Diệu Nhi .

Siêu đám cưới hoành tráng, vui nhộn của Diệu Nhi và Anh Tú tại Phan Thiết vẫn là sự kiện được cả showbiz Việt và khán giả quan tâm những ngày qua. Theo đó, sau khi hôn lễ chính được tổ chức tại không gian lãng mạn, phóng khoáng thì bữa tiệc tối trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của khán giả.

Niềm vui nối tiếp niềm vui, mới đây, trên trang cá nhân, Anh Tú đã bất ngờ thông báo một tin vui ‘chấn động’ đến khán giả. Cụ thể ca khúc Bài Này Không Để Đi Diễn mà Anh Tú thể hiện hiện trong ngày trọng đại đã bất ngờ vươn lên top 1 trending YouTube.

Bài hát Anh Tú hát tặng Diệu Nhi trong ngày cưới lọt top 1 trending youtube - Ảnh: FBNV

Có thể thấy ngay cả chính chủ cũng không thể ngờ một ca khúc chỉ dùng để hát trong ngày cưới riêng của chính mình, từng tuyên bố "không để đi diễn" lại nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của người hâm mộ đến vậy.

Bên dưới vài đăng của Anh Tú, nhiều bạn bè, đồng nghiệp lẫn các fan của cặp đôi đã để lại những bình luận chúc mừng. Đáng chú ý là bình luận của ‘bà xã’ Diệu Nhi ‘hăm he’ sẽ ‘giật’ bài hát của chồng khiến cư dân mạng một phen cười xỉu.

Diệu Nhi hăm dọa cướp hit của Anh Tú - Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ ‘hăm dọa’ một lần, trước đó, khi bài hát được lên top 3 thịnh hành Youtube, Diệu Nhi đã từng tuyên bố chắc nịch sẽ “cướp” hit của Anh Tú để đi biểu diễn.

Diệu Nhi nhiều lần khẳng định quyền sở hữu bài hát của Anh Tú - Ảnh: IGNV

Được biết, vào ngày 22/10 sắp tới, Diệu Nhi - Anh Tú còn sẽ tổ chức lễ cưới ở Hà Nội, quê nhà của chú rể. Lễ cưới này được cặp đôi tổ chức dành cho người thân, không có sự tham gia của những nghệ sĩ trong giới showbiz.