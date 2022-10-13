Tổng hợp những câu nói 'ngọt đến sâu răng' của cặp đôi Anh Tú - Diệu Nhi trong ngày cưới 'Anh mong từ nay về sau, đến khi già đi, mình vẫn bên nhau và anh lúc nào cũng có em bên cạnh'

Trong khoảnh khắc thiêng liêng, cặp đôi Anh Tú - Diệu Nhi nghẹn ngào khi nói với nhau những lời yêu thương trước sự chứng kiến của bạn bè, người thân.

Chiều 10/10, cặp đôi Diệu Nhi - Anh Tú bước vào lễ đường trong sự ủng hộ và thương yêu từ phía gia đình, anh chị em nghệ sĩ. Trong khoảnh khắc thiêng liêng, cặp đôi nghẹn ngào khi nói với nhau những lời yêu thương trước sự chứng kiến của bạn bè, người thân. Diệu Nhi - Anh Tú bước vào lễ đường trong sự ủng hộ và thương yêu từ phía gia đình, anh chị em nghệ sĩ - Ảnh: Internet Tại hôn lễ, Anh Tú đã không khỏi xúc động và rơi nước mắt hạnh phúc khi nói những lời ngọt ngào cho bà xã. Nam diễn viên không kiềm được nước mắt và cũng bày tỏ hy vọng cả hai có thể đồng hành với nhau trong suốt quãng đời tiếp theo: "7 năm qua, hai đứa con đã cố gắng rất nhiều, cùng nhau phấn đấu để tạo nên tương lai tốt hơn. Giờ con không biết nói gì hơn. Cuối cùng, con cũng đã có vợ…’. Ngay lúc đó, Diệu Nhi nhẹ nhàng lau nước mắt cho chồng.

Anh Tú đã không khỏi xúc động và rơi nước mắt hạnh phúc khi nói 'Cuối cùng, con cũng đã có vợ' - Ảnh: Internet Trong khoảnh khắc thiêng liêng, Anh Tú nhắn nhủ vợ: "Trước giờ, anh chưa hứa với em điều gì. Hôm nay, anh rất vui vì tổ chức được lễ cưới như mong muốn. Anh mong từ nay về sau, đến khi già đi, mình vẫn bên nhau và anh lúc nào cũng có em bên cạnh". Anh Tú nhắn nhủ vợ ' Anh mong từ nay về sau, đến khi già đi, mình vẫn bên nhau và anh lúc nào cũng có em bên cạnh' - Ảnh: Internet Trước tình cảm của ông xã, Diệu Nhi cũng không giấu nổi sự xúc động khi nghẹn ngào bày tỏ Anh Tú chính là người đàn ông tuyệt vời nhất của mình: “Anh đã là chồng của em, anh là người chồng tuyệt vời. Những việc anh không làm ở nơi công cộng, anh làm ở nơi chỉ có hai đứa mình. Anh chưa bao giờ từ chối em bất kỳ điều gì, đi làm về tự giác đưa tiền cho em. Quan trọng nhất là lúc nào anh cũng bên em.

Mỗi khi anh chăm sóc em lúc em mệt mỏi, em phẫu thuật thẩm mỹ về, em nhận ra em đã lấy đúng người. Nếu có kiếp sau, em cũng mong được làm vợ anh, làm con của ba mẹ em, làm con dâu của bố mẹ anh vì gia đình mình quá tuyệt vời". Diệu Nhi cũng không giấu nổi sự xúc động khi nghẹn ngào bày tỏ Anh Tú chính là người đàn ông tuyệt vời nhất của mình - Ảnh: Internet Diệu Nhi và Anh Tú công khai hẹn hò vào năm 2016. Trong thời gian đầu, nữ diễn viên Bẫy ngọt ngào thường xuyên bộc lộ tình cảm với bạn trai trên sóng truyền hình. Tuy nhiên, sau đó, cặp đôi này hạn chế xuất hiện cùng nhau và nhắc đến đối phương vì lo ngại chuyện riêng tư ảnh hưởng đến sự nghiệp riêng của mỗi người. Đám cưới vừa qua chính là minh chứng cho tình yêu mà họ dành cho nhau trong suốt 7 năm qua.

Diệu Nhi - Anh Tú 'chơi lớn' sử dụng hoa cưới thuộc hàng đắt đỏ nhất thế giới, từng được nhiều người nổi tiếng sử dụng trong hôn lễ của mình? Dù xuất hiện thoáng qua trong ảnh của các khách mời nhưng cộng đồng mạng vẫn tinh ý nhận ra bó hoa trắng mà cô dâu Diệu Nhi sử dụng là loài hoa đặc biệt và từng được nhiều người nổi tiếng cầm tay trong ngày trọng đại.

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