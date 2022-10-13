Tổng hợp những câu nói 'ngọt đến sâu răng' của cặp đôi Anh Tú - Diệu Nhi trong ngày cưới 'Anh mong từ nay về sau, đến khi già đi, mình vẫn bên nhau và anh lúc nào cũng có em bên cạnh'

Hậu trường 13/10/2022 19:46

Trong khoảnh khắc thiêng liêng, cặp đôi Anh Tú - Diệu Nhi nghẹn ngào khi nói với nhau những lời yêu thương trước sự chứng kiến của bạn bè, người thân.

Chiều 10/10, cặp đôi Diệu Nhi - Anh Tú bước vào lễ đường trong sự ủng hộ và thương yêu từ phía gia đình, anh chị em nghệ sĩ. Trong khoảnh khắc thiêng liêng, cặp đôi nghẹn ngào khi nói với nhau những lời yêu thương trước sự chứng kiến của bạn bè, người thân.

Tổng hợp những câu nói 'ngọt đến sâu răng' của cặp đôi Anh Tú - Diệu Nhi trong ngày cưới 'Anh mong từ nay về sau, đến khi già đi, mình vẫn bên nhau và anh lúc nào cũng có em bên cạnh' - Ảnh 1
Diệu Nhi - Anh Tú bước vào lễ đường trong sự ủng hộ và thương yêu từ phía gia đình, anh chị em nghệ sĩ - Ảnh: Internet

Tại hôn lễ, Anh Tú đã không khỏi xúc động và rơi nước mắt hạnh phúc khi nói những lời ngọt ngào cho bà xã. Nam diễn viên không kiềm được nước mắt và cũng bày tỏ hy vọng cả hai có thể đồng hành với nhau trong suốt quãng đời tiếp theo: "7 năm qua, hai đứa con đã cố gắng rất nhiều, cùng nhau phấn đấu để tạo nên tương lai tốt hơn. Giờ con không biết nói gì hơn. Cuối cùng, con cũng đã có vợ…’. Ngay lúc đó, Diệu Nhi nhẹ nhàng lau nước mắt cho chồng.

Tổng hợp những câu nói 'ngọt đến sâu răng' của cặp đôi Anh Tú - Diệu Nhi trong ngày cưới 'Anh mong từ nay về sau, đến khi già đi, mình vẫn bên nhau và anh lúc nào cũng có em bên cạnh' - Ảnh 2
Anh Tú đã không khỏi xúc động và rơi nước mắt hạnh phúc khi nói 'Cuối cùng, con cũng đã có vợ' - Ảnh: Internet

Trong khoảnh khắc thiêng liêng, Anh Tú nhắn nhủ vợ: "Trước giờ, anh chưa hứa với em điều gì. Hôm nay, anh rất vui vì tổ chức được lễ cưới như mong muốn. Anh mong từ nay về sau, đến khi già đi, mình vẫn bên nhau và anh lúc nào cũng có em bên cạnh".

Tổng hợp những câu nói 'ngọt đến sâu răng' của cặp đôi Anh Tú - Diệu Nhi trong ngày cưới 'Anh mong từ nay về sau, đến khi già đi, mình vẫn bên nhau và anh lúc nào cũng có em bên cạnh' - Ảnh 3
Anh Tú nhắn nhủ vợ ' Anh mong từ nay về sau, đến khi già đi, mình vẫn bên nhau và anh lúc nào cũng có em bên cạnh' - Ảnh: Internet

Trước tình cảm của ông xã, Diệu Nhi cũng không giấu nổi sự xúc động khi nghẹn ngào bày tỏ Anh Tú chính là người đàn ông tuyệt vời nhất của mình: “Anh đã là chồng của em, anh là người chồng tuyệt vời. Những việc anh không làm ở nơi công cộng, anh làm ở nơi chỉ có hai đứa mình. Anh chưa bao giờ từ chối em bất kỳ điều gì, đi làm về tự giác đưa tiền cho em. Quan trọng nhất là lúc nào anh cũng bên em.

Mỗi khi anh chăm sóc em lúc em mệt mỏi, em phẫu thuật thẩm mỹ về, em nhận ra em đã lấy đúng người. Nếu có kiếp sau, em cũng mong được làm vợ anh, làm con của ba mẹ em, làm con dâu của bố mẹ anh vì gia đình mình quá tuyệt vời".

Tổng hợp những câu nói 'ngọt đến sâu răng' của cặp đôi Anh Tú - Diệu Nhi trong ngày cưới 'Anh mong từ nay về sau, đến khi già đi, mình vẫn bên nhau và anh lúc nào cũng có em bên cạnh' - Ảnh 4
Diệu Nhi cũng không giấu nổi sự xúc động khi nghẹn ngào bày tỏ Anh Tú chính là người đàn ông tuyệt vời nhất của mình - Ảnh: Internet

Diệu Nhi và Anh Tú công khai hẹn hò vào năm 2016. Trong thời gian đầu, nữ diễn viên Bẫy ngọt ngào thường xuyên bộc lộ tình cảm với bạn trai trên sóng truyền hình. Tuy nhiên, sau đó, cặp đôi này hạn chế xuất hiện cùng nhau và nhắc đến đối phương vì lo ngại chuyện riêng tư ảnh hưởng đến sự nghiệp riêng của mỗi người. Đám cưới vừa qua chính là minh chứng cho tình yêu mà họ dành cho nhau trong suốt 7 năm qua.

Diệu Nhi - Anh Tú 'chơi lớn' sử dụng hoa cưới thuộc hàng đắt đỏ nhất thế giới, từng được nhiều người nổi tiếng sử dụng trong hôn lễ của mình?

Diệu Nhi - Anh Tú 'chơi lớn' sử dụng hoa cưới thuộc hàng đắt đỏ nhất thế giới, từng được nhiều người nổi tiếng sử dụng trong hôn lễ của mình?

Dù xuất hiện thoáng qua trong ảnh của các khách mời nhưng cộng đồng mạng vẫn tinh ý nhận ra bó hoa trắng mà cô dâu Diệu Nhi sử dụng là loài hoa đặc biệt và từng được nhiều người nổi tiếng cầm tay trong ngày trọng đại.

Xem thêm
Từ khóa:   Anh Tú - Diệu Nhi Anh Tú - Diệu Nhi đám cưới vbiz

TIN MỚI NHẤT

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 19 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 44 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 1 giờ 19 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 19 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 3 giờ 16 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh