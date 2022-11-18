Phạm Quỳnh Anh dùng lời thâm thúy 'vỗ mặt' anti-fan nhận dịp ái nữ tròn 4 tháng tuổi

Hậu trường 18/11/2022 19:54

Dù bị nhiều lời lẽ ác ý hướng vào trong suốt thời gian qua, nhưng Phạm Quỳnh Anh giờ quyết định sẽ không để những thứ tiêu cực ảnh hưởng đến mình nữa.

Từ đầu năm nay, Phạm Quỳnh Anh từng không ít lần vướng vào tin đồn mang bầu lần 3. Đứng trước thông tin trên, nữ ca sĩ lựa chọn im lặng và diện những trang phục rộng rãi, thùng thùng. Tuy nhiên sau một thời gian, cô đã quyết định công khai chuyện mang thai tại một đêm nhạc vào hồi tháng 6 vừa qua. Tại thời điểm này nữ ca sĩ vô tình nhận về luồng ý kiến trái chiều về việc cô "bơ đẹp" khán giả trong thời gian có bầu.

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Phạm Quỳnh Anh từng hận về luồng ý kiến trái chiều xung quanh việc mang bầu - Ảnh: Internet

Mới đây, Phạm Quỳnh Anh đăng loạt ảnh cưng xỉu của bé Zoey nhân dịp nhóc tỳ tròn 4 tháng tuổi. Nữ ca sĩ cho biết, ở tháng thứ 4, bé Zoey đã biết ngủ xuyên đêm, sáng dậy mở mắt là cười tươi. Ái nữ thứ 3 nhà Phạm Quỳnh Anh cũng rất vui tính, luôn cười tươi và "tám" đủ thứ chuyện trên đời, khác hẳn với người mẹ khó tính, hay "cau có". Đồng thời nữ ca sĩ còn có động thái ngầm "dằn mặt" anti-fan quấy rầy, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình cô trong thời gian qua.

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Bài đăng của Phạm Quỳnh Anh - Ảnh: Chụp màn hình

"Thanh niên không răng của mẹ hôm nay tròn 4 tháng tuổi. Cũng không hiểu vì sao người khó tính, hay cau có như mẹ mà lại sinh ra được một em bé vui tính và nhiều chuyện như em, sáng dậy mở mắt ra là cười tươi, xong rồi buôn đủ mọi thứ chuyện trên đời...

Em bé đã ngủ xuyên đêm, đỉnh điểm đêm qua em đánh một giấc từ 8h tối đến 7h sáng. Đây là niềm hạnh phúc tuyệt vời của gia đình khi không còn phải đêm hôm với em nữa. Trộm vía. Mong em luôn mạnh khỏe để buôn xuyên lục địa nhé, còn có ai hiểu gì hay không thì thôi cứ tạm thời kệ đi. Cả nhà yêu em bé." - Phạm Quỳnh Anh viết trên trang cá nhân.

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Phạm Quỳnh Anh thông báo đã sinh con gái thứ 3 vào hôm 18/7. Bé nặng 3,1kg, có tên thân mật là Zoey. Sau thời gian giấu kín mặt ái nữ, đến nay, nữ ca sĩ đã thoải mái chia sẻ hình ảnh của cục cưng. Cô bé "trộm vía", bụ bẫm, dễ thương và có nhiều nét giống mẹ.

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Cách đây không lâu, Phạm Quỳnh Anh và đạo diễn Quang Huy đã hội ngộ nhân dịp sinh nhật con gái đầu tiên. Hậu ly hôn, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và cùng nhau chăm sóc, quan tâm hai con. Về danh tính của bạn trai trẻ tuổi, nữ ca sĩ lựa chọn giấu kín và ra sức bảo vệ diện mạo của "nửa kia".

'Team qua đường' bắt trọn khoảnh khắc đời thường của Phạm Quỳnh Anh, vóc dáng sau sinh chung nỗi niềm với hội mẹ bỉm?

'Team qua đường' bắt trọn khoảnh khắc đời thường của Phạm Quỳnh Anh, vóc dáng sau sinh chung nỗi niềm với hội mẹ bỉm?

Những hình ảnh của Phạm Quỳnh Anh dưới ống kính của "team qua đường" nhận được sự quan tâm.

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