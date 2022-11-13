Lý Hải, Minh Hà tung ảnh cưới 12 năm trước: Nhan sắc gây "bão" khiến fan trầm trồ

Loạt hình cưới cách đây 12 năm được đạo diễn Lý Hải chia sẻ. Ở thời điểm hiện tại nhìn còn trẻ trung hơn.

Mới đây, Lý Hải vừa đăng tải lại bộ ảnh cưới để chuẩn bị kỷ niệm 12 năm kết hôn với Minh Hà. Nhiều người cảm thấy bất ngờ bởi sau 12 năm, Lý Hải thì ngày càng phong độ còn Minh Hà không những chẳng già đi mà thậm chí còn trẻ hơn trước. "Ngày này năm đó đang chụp hình cưới", Lý Hải viết trên trang cá nhân. Gia đình nhỏ của Lý Hải - Minh Hà sau hơn một thập kỷ bên nhau - Ảnh: Internet Có thể thấy dù là ngôi sao nổi tiếng vào thời điểm đó, song Lý Hải - Minh Hà không quá cầu kỳ trong việc chụp ảnh cưới. Những hình ảnh đánh dấu ngày trọng đại của cặp đôi cũng giản dị, mộc mạc, đúng với cách sống của hai vợ chồng.

Lý Hải vừa đăng tải lại bộ ảnh cưới để chuẩn bị kỷ niệm 12 năm kết hôn với Minh Hà - Ảnh: Internet Bên cạnh sự giản dị, netizen còn quan tâm đến một điểm liên quan đến Lý Hải - Minh Hà, đó chính là nhan sắc cùng thần thái của cặp đôi. Bất chấp thời gian đã trôi qua hơn 10 năm, song Lý Hải - Minh Hà vẫn giữ được phong độ, thần thái trẻ trung, vui tươi trong cuộc sống thường ngày lẫn công việc.

Bất chấp thời gian đã trôi qua hơn 10 năm, song Lý Hải - Minh Hà vẫn giữ được phong độ, thần thái trẻ trung - Ảnh: Internet Lý Hải - Minh Hà là một trong những cặp vợ chồng của Vbiz được đông đảo khán giả yêu quý, ngưỡng mộ về sự nghiệp nghệ thuật lẫn cuộc sống đời thường. Bên cạnh quãng thời gian dành cho công việc, Lý Hải cũng thường xuyên "phát cẩu lương" cho dân tình bằng cách tự tay làm những điều đặc biệt cho bà xã. Mới đây nhất, nam đạo diễn series phim Lật Mặt đã chia sẻ lại loạt ảnh cưới hồi năm 2010. Bên cạnh quãng thời gian dành cho công việc, Lý Hải cũng thường xuyên "phát cẩu lương" - Ảnh: Internet Sau hơn 10 năm về chung một nhà, cặp đôi đã có với nhau bốn nhóc tỳ hai trai hai gái, trở thành gia đình đông con nhất nhì Vbiz. Hiện tại giọng ca Liều thuốc cho trái tim đã tạm ngưng sự nghiệp ca hát, thay vào đó anh rẽ sang lĩnh vực điện ảnh và tập trung vào những dự án cá nhân, điển hình và nổi bật nhất trong số này chính là series phim điện ảnh Lật Mặt.

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