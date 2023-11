Chúc mừng sinh nhật con trai, ca sĩ Bảo Thy cảm thấy 'mình là người phụ nữ may mắn'

"Vậy là nhà ta đã tròn trịa một năm hành trình cùng nhau, thật tuyệt diệu rồi cục cưng của ba mẹ ơi. Cảm ơn sự xuất hiện của Con yêu để dù có mưa - nắng, nóng - lạnh, vui - buồn, mệt hay khỏe gì thì mẹ cũng luôn cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn nhất trên Thế Giới này. Happy Birthday to my little Wonder World - Victor", Bảo Thy hạnh phúc chia sẻ.