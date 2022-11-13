Chúc mừng sinh nhật con trai, ca sĩ Bảo Thy cảm thấy 'mình là người phụ nữ may mắn'

Hậu trường 13/11/2022 08:54

Nhân ngày sinh nhật con trai tròn 1 tuổi, Bảo Thi đã có những lời nhắn nhủ ngọt ngào gửi tới quý tử.

Mới đây, Bảo Thy đã cho đăng tải khoảnh khắc cả gia đình hạnh phúc, quây quần bên nhau trên trang cá nhân. Đính kèm bức ảnh, người đẹp gửi lời nhắn nhủ ngọt ngào tới con trai nhân dịp quý tử tròn 1 tuổi.

Chúc mừng sinh nhật con trai, ca sĩ Bảo Thy cảm thấy 'mình là người phụ nữ may mắn' - Ảnh 1
Bảo Thy gửi lời nhắn nhủ ngọt ngào tới con trai nhân dịp quý tử tròn 1 tuổi - Ảnh: FBNV

 

"Vậy là nhà ta đã tròn trịa một năm hành trình cùng nhau, thật tuyệt diệu rồi cục cưng của ba mẹ ơi. Cảm ơn sự xuất hiện của Con yêu để dù có mưa - nắng, nóng - lạnh, vui - buồn, mệt hay khỏe gì thì mẹ cũng luôn cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn nhất trên Thế Giới này. Happy Birthday to my little Wonder World - Victor", Bảo Thy hạnh phúc chia sẻ.

Chúc mừng sinh nhật con trai, ca sĩ Bảo Thy cảm thấy 'mình là người phụ nữ may mắn' - Ảnh 2

 

Phía dưới bài đăng của giọng ca Công chúa bong bóng, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã để lại nhiều bình luận chúc mừng sinh nhật em bé Victor. Đồng thời, họ cũng liên tục xuýt xoa trước sự kháu khỉnh, dễ thương của cậu bé.

Chúc mừng sinh nhật con trai, ca sĩ Bảo Thy cảm thấy 'mình là người phụ nữ may mắn' - Ảnh 3

Chúc mừng sinh nhật con trai, ca sĩ Bảo Thy cảm thấy 'mình là người phụ nữ may mắn' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Bảo Thy (tên thật: Trần Thị Thúy Loan) từng là một ca sĩ đình đám vào những năm 2000. Cô bắt đầu trở nên nổi tiếng và nhận được sự chú ý của công chúng khi tham gia cuộc Miss Audition 2006. Trong chương trình này, Bảo Thy và Vương Khang lựa chọn trình bày hai ca khúc nhạc Hàn lời Việt mang tên 10 minutes và Please tell me why. Chính nhờ màn biểu diễn này đã giúp tên tuổi của Bảo Thy vụt sáng.

Chúc mừng sinh nhật con trai, ca sĩ Bảo Thy cảm thấy 'mình là người phụ nữ may mắn' - Ảnh 5
Cuộc sống hôn nhân của nữ ca sĩ là điều khiến khán giả ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Bảo Thy lên xe hoa với doanh nhân Phan Lĩnh vào cuối năm 2019. Đến tháng 11/2021, nữ ca sĩ thông báo hạ sinh con đầu lòng cho chồng đại gia, là một quý tử. Hiện Bảo Thy chủ yếu dành thời gian chăm sóc con nhỏ, bên cạnh đó điều hành công việc kinh doanh riêng. Cuộc sống hôn nhân của nữ ca sĩ là điều khiến khán giả ngưỡng mộ vì được ông xã chiều chuộng cũng như luôn đồng hành cùng cô trong những chuyến nghỉ dưỡng.

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