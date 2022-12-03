Bà xã Lý Hải từng đối mặt nguy hiểm khi 'vượt cạn': 'Đã nghĩ đến tình huống xấu nhất và lo lắng cho chồng'

Nhắc đến giây phút đối mặt với nguy hiểm trong những lần vượt cạn, khán giả vẫn ngậm ngùi thương xót cho Minh Hà.

Nói đến hình mẫu gia đình hạnh phúc trong Vbiz thì chắc chắn không thể bỏ qua gia đình Lý Hải - Minh Hà. Cả hai đã gắn bó trong hôn nhân 12 năm và có 4 người con "đủ nếp đủ tẻ". Để có được cuộc sống viên mãn và đủ đầy như hiện tại, ít ai biết bà xã Lý Hải đã trải qua nhiều lần khó khăn lúc lâm bồn, thậm chí cô đã nghĩ đến tình huống xấu nhất. Các thiên thần nhí được mẹ dẫn đi thiện nguyện từ khi còn nhỏ. Cụ thể, trong lần "vươt cạn" lần 2, mặc dù trong quá trình sinh suôn sẻ, tuy nhiên sau đó nguy hiểm ập đến khiến vợ chồng anh hoảng sợ.

"1 tiếng sau khi vượt cạn thành công, tôi bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lạ. Ngay sau đó, đội ngũ y tế phải can thiệp ngay lập tức. Tôi được đẩy vào phòng từ lúc 10 giờ đêm đến 5 giờ sáng để xử lý. Nhưng may mắn thay đến biện pháp cuối cùng thì tình trạng khả quan hơn, trong thời khắc đó thật sự tôi đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất và lo lắng cho chồng", bà xã Lý Hải chia sẻ. Tiếp đến khi mang thai lần bốn, Minh Hà cũng gặp khó khăn vì dây rốn quấn cổ em bé. Túc trực bên vợ từ lúc nhập viện, Lý Hải không tránh khỏi những giờ phút căng thẳng, lo lắng. Sau khi được bác sĩ thông báo "mẹ tròn con vuông", nam ca sĩ thở phào nhẹ nhõm.

Các nhóc tỳ nhà Lý Hải cũng rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Tuy gặp nhiều khó khăn trong thời gian "vượt cạn" nhưng hiện tại 4 thiên thần nhỏ nhà Lý Hải - Minh Hà đã cao lớn vượt trội, rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Có thể nói, đi qua nhiều thăng trầm, vợ chồng Lý Hải đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn được nhiều người ngưỡng mộ. Trên trang cá nhân, cả hai vợ chồng thường xuyên chiêu đãi người hâm mộ những khung hình gia đình đông đủ sum vầy vô cùng hạnh phúc. Lý Hải và Minh Hà luôn dạy các con sống giản dị dù gia đình giàu có. Thành công từ âm nhạc đến điện ảnh, sở hữu danh tiếng lẫn tài sản lớn nhưng Lý Hải không sống phô trương. Anh giữ lại những điều bình dị nhất và cùng vợ truyền đạt cho các con. Minh Hà cho biết cô thường mua đồ ăn bình dân, tự thiết kế quần áo cho con và mua đồ giảm giá. Thậm chí, người hâm mộ ngỡ ngàng khi biết Lý Hải ăn cơm 10 ngàn đồng bên lề đường. Bà xã Lý Hải nổi tiếng là người yêu chồng thương con khi sẵn sàng gác lại sự nghiệp "thạc sĩ" để lui về làm hậu phương. Từ quán xuyến nhà cửa, người đẹp giúp sức cho Lý Hải hoàn thành các dự án điện ảnh. Sau thành công của nam ca sĩ - đạo diễn tài ba luôn có hình bóng của người vợ chu toàn Minh Hà. 12 năm cưới nhau, cặp đôi có 4 con và tận hưởng cuộc hôn nhân như vợ chồng son.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-xa-ly-hai-tung-oi-mat-nguy-hiem-khi-vuot-can-a-nghi-en-tinh-huong-xau-nhat-va-lo-lang-cho-chong-531202.html