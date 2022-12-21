Cuộc sống ít ai ngờ của NSND Quốc Anh: Trải qua 2 đời vợ, mãi không có con để an ủi lúc tuổi già

NSND Quốc Anh là một nghệ sĩ thành công với nghiệp diễn từ rất sớm trong làng chèo phía Bắc. Không chỉ để lại cho đời nhiều vai diễn ấn tượng trong lòng khán giả, ông còn gặt hái rất nhiều huy chương trong các hội diễn.

Mới đây, xuất hiện trong chương trình "Lời tự sự", NSND Quốc Anh đã trải lòng dài về đời tư của mình. Nam nghệ sĩ tâm sự: "Tôi được mời đi show rất nhiều, dày đặc tại các tỉnh thành. Sự thăng tiến trong sự nghiệp được đẩy lên. Tài chính dư dả nhưng đổi lại, sức khỏe ngày càng giảm sút". Đồng thời, trong giai đoạn này, không chỉ sức khỏe bị ảnh hưởng, NSND Quốc Anh còn gặp trục trặc trong hôn nhân. Những mâu thuẫn xuất hiện dẫn đến rạn nứt, khiến cuộc hôn nhân kéo dài gần 20 năm đứng trên bờ vực tan vỡ.

Nghệ sĩ Minh Thu là người vợ đầu tiên của Quốc Anh. Bà là diễn viên Nhà hát Chèo Việt Nam, 2 người chung sống với nhau cũng được hơn chục năm. Minh Thu đã qua một đời chồng và có cô con gái nhỏ 2 tuổi trước khi đến với Quốc Anh. Song, vào những năm 2000, cuộc hôn nhân có những tháng ngày đầy mơ mộng lãng mạn, bồng bềnh ấy cũng không qua khỏi số mệnh rồi kết thúc. Quốc Anh bảo đến với nhau như một định mệnh rồi rời xa nhau như quy luật của cuộc sống cần phải thế, đời ông lại sang một trang khác.

NSND Quốc Anh gặp trục trặc trong hôn nhân và trải qua 2 đời vợ - Ảnh: Chụp màn hình

Trong sự nghiệp và cuộc sống, Quốc Anh đã trải qua nhiều giông bão. Nam nghệ sĩ trải lòng: "Cuộc sống là vậy. Khó có thể vẹn tròn, mà phải có sự đổ vỡ, va vấp. Quan trọng là khi ngã rồi thì phải tìm cách đứng dậy. Trong 3 năm liền, tôi sống qua ngày với 2 bữa cơm bụi và đi học đạo diễn. Qua thời điểm đó, tôi trở nên mạnh mẽ, trưởng thành hơn. Tôi có thể khẳng định, giờ ở đâu, tôi cũng có thể sống được".

Cùng lúc rời Nhà hát Chèo Việt Nam với một vết thương lòng cũng là lúc ông ly hôn với vợ. Người phụ nữ thứ 2 đến với Quốc Anh ít lâu sau đó, cũng đã có một lần lỡ dở và có con riêng. Được biết, 2 người quen nhau trong một quán ăn. Đến nay, cuộc hôn nhân này cũng kéo dài gần 20 năm.

"Định mệnh cũng kỳ lạ khi người phụ nữ thứ 2 của tôi cũng có tên Thu. Số phận tôi quả là có nhiều thứ trùng hợp ngẫu nhiên. Người vợ đầu tiên cũng qua một lần đò rồi mới gặp tôi, người đến sau cũng cùng tên và cũng từng một lần dang dở" - nghệ sĩ Quốc Anh tâm sự.

Một điều cay đắng rằng ông chưa từng có con chung với cả hai người vợ dù đã qua 2 cuộc hôn nhân dài. Quốc Anh giờ đây mạnh khỏe sau khi đi qua bạo bệnh, cho ông theo đến tận cùng đam mê của một người làm nghệ thuật, nhưng lại không cho một mụn con để an ủi lúc tuổi già.

NSND Quốc Anh từng giữ chức quyền Giám đốc Nhà hát chèo Hà Nội và hiện đã nghỉ hưu - Ảnh: Internet

Khi tuổi tác cho Quốc Anh sự chín chắn, khi đã nghĩ trọn vẹn về mọi sự được mất ở đời, bây giờ ông đã nghĩ được rằng trời cho cái này trời lấy lại cái kia. Mỗi khi nghĩ đến chuyện con cái cách đây khoảng 16 - 17 năm, nam nghệ sĩ buông rầu chia sẻ: "Đi diễn về, mình cứ lang thang ngoài đường, chưa thần kinh là may. Nhưng đến giờ, mình nghĩ đó là mệnh. Đã là mệnh thì mình nên vui vẻ đón nhận nó. Trời không cho ai tất cả nhưng cũng không lấy hết của ai điều gì".

Nhưng Quốc Anh may mắn có được tình cảm tốt đẹp với con của cả 2 người vợ dù không có con chung. Con gái riêng của vợ cả đã lấy chồng, cô bé được ông chăm sóc từ khi mới lên 2 tuổi. Dù đã chia tay với vợ cũ nhưng Quốc Anh vẫn đứng ra lo đám cưới cho con gái. Không chỉ yêu quý cô bé, cả ông và vợ cũ chia tay trong sự thoải mái nên vẫn thăm hỏi, giúp đỡ nhau bình thường.

Vợ sau của ông có 2 con, con gái làm ngân hàng, cậu con trai làm công an. Họ đã bù đắp cho Quốc Anh những thiếu hụt về đường con cái và ông cũng coi 2 đứa con như con ruột của mình. Quốc Anh luôn quan niệm, vì không có con nên ông sẽ cố gắng làm sao sống tốt với các con của vợ. Với những hành động nhỏ, việc nhỏ hàng ngày, NSND Quốc Anh quan niệm từ đó cứ nhiều dần, nhân dần lên thì các con sẽ hiểu tình cảm của mình và yêu quý mình.