Mâu Thủy vô tình để lộ mặt chồng sắp cưới, khoảnh khắc tình tứ bên 'nửa kia' khiến dân tình ghen tị

Mới đây, Mâu Thủy đăng tải clip ghi lại buổi tập thể dục cùng chồng sắp cưới. Song, cô nàng vô tình để lộ mặt gương mặt của "nửa kia".

Mới đây, Mâu Thủy đăng tải clip gây chú ý, ghi lại buổi tập thể dục cùng chồng sắp cưới. Dù đã dùng hiệu ứng "che chắn" khá kỹ càng, song Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vẫn vô tình làm lộ gương mặt nửa kia.

Mâu Thủy vô tình để lộ gương mặt của chồng sắp cưới - Ảnh: Chụp màn hình

Đây không phải lần đầu tiên chồng sắp cưới của Mâu Thủy lộ diện trên mạng xã hội. Trước đó, anh từng xuất hiện thân mật bên bạn gái trong loạt ảnh của bạn bè, hay cùng nhau dự sự kiện.

Cụ thể, trong bữa tiệc sinh nhật Võ Hoàng Yến còn có một vị khách đặc biệt - bạn trai Mâu Thủy. Á hậu MUVN diện chiếc váy rộng thoải mái và sánh đôi bên cạnh một người đàn ông điển trai. Dù không đăng tải ảnh chụp riêng nhưng chỉ qua tấm hình tập thể, người hâm mộ cũng có thể dễ dàng nhận ra chồng sắp cưới của Mâu Thủy.

Dù không đăng tải ảnh chụp riêng nhưng chỉ qua tấm hình tập thể, người hâm mộ cũng có thể dễ dàng nhận ra chồng sắp cưới của Mâu Thủy - Ảnh: FBNV

Mâu Thủy công khai xuất hiện cùng chồng sắp cưới - Ảnh: Chụp màn hình

Mâu Thuỷ là Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 , Quán quân cuộc thi Vietnam's next top model 2013 . Những năm gần đây, Á hậu Mâu Thuỷ xuất hiện với nhiều vai trò như huấn luyện viên, người mẫu trong các chương trình truyền hình, chương trình thời trang lớn.

Tháng 8/2022, Mâu Thuỷ xác nhận được bạn trai cầu hôn. Đến cuối tháng 10/2022, nàng hậu sinh năm 1992 tiếp tục công bố tin vui đã mang thai được 6 tháng.

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