Tăng thêm 13kg, 'mẹ bầu' Mâu Thủy gây bất ngờ với sắc vóc ở những tháng cuối thai kỳ

Mới có 2 tháng mà đã tính con sẽ học trường nào, sau này ra sao, rồi thế nào mốt nó lớn cũng xa mình thôi, đang là một người vui chơi bất ngờ làm mẹ. May sao có ba của Mâu Con luôn trấn an mình và luôn ở bên chăm sóc mình. Đến nay Mâu Con đã được 6 tháng, cứng cáp hơn rồi mới dám khoe với bà con cô dì chú bác. Không mong gì hơn, chỉ mong con khoẻ và ra đời với sự chào đón của cả thế giới này", nàng Á hậu chia sẻ.

Ngay sau khi công bố tin vui, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp lẫn cư dân mạng chúc mừng Mâu Thủy, tỏ ý trông chờ ngày cô hạ sinh nhóc tỳ.

Mâu Thuỷ công khai hình ảnh mang bầu - Ảnh: FBNV

Mâu Thanh Thủy sinh năm 1992, đoạt giải Quán quân cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2013. Năm 2017, cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và trở thành Á hậu 2. Mâu Thủy từng tham gia nhiều sàn diễn thời trang quốc tế: New York Fashion Week (2015), New York Couture Fashion Week... Cô trở thành mentor (cố vấn) Vietnam's Next Top Model 2019. Hiện cô là một trong những người đẹp được chú ý của showbiz Việt.