Tăng thêm 13kg, 'mẹ bầu' Mâu Thủy gây bất ngờ với sắc vóc ở những tháng cuối thai kỳ

Hậu trường 05/12/2022 09:22

Mới đây, người mẫu Mâu Thủy đã tiết lộ tình trạng hiện tại của bản thân khi đang ở những tháng cuối thai kỳ.

Mới đây, Mâu Thủy đã khoe loạt khoảnh khắc mới nhất ở trên trang cá nhân. Đồng thời nữ người mẫu còn tiết lộ tình trạng hiện tại của bản thân khi đang ở những tháng cuối thai kỳ. Trong loạt ảnh, cô hoàn toàn tự tin khoe mặt mộc và diện trang phục ở nhà vô cùng thoải mái.

Cô bộc bạch: "Chủ nhật ngủ ngon, ăn ngon , lên cân đều đều là ổn nha cô gái. Bữa nay lên 13kg rồi nên mặt mũm mĩm ra hẳn luôn nhưng nhìn cũng cute phô mai que phải không mọi người?". 

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, ở dưới phần bình luận, bạn bè thân thiết vô cùng thích thú và không khỏi ghen tỵ khi ngắm nhìn diện mạo xinh đẹp của "mẹ bầu" Mâu Thủy.

Tăng thêm 13kg, 'mẹ bầu' Mâu Thủy gây bất ngờ với sắc vóc ở những tháng cuối thai kỳ - Ảnh 1Tăng thêm 13kg, 'mẹ bầu' Mâu Thủy gây bất ngờ với sắc vóc ở những tháng cuối thai kỳ - Ảnh 2Tăng thêm 13kg, 'mẹ bầu' Mâu Thủy gây bất ngờ với sắc vóc ở những tháng cuối thai kỳ - Ảnh 3
Mâu Thủy khéo léo tình trạng tràn đầy sức sống trong những tháng cuối thai kỳ- Ảnh: FBNV

Trước đó, vào tháng 10/2022, Mâu Thủy bất ngờ công bố thông tin mang bầu trên trang cá nhân.  Cô tâm sự: "Cuối cùng ngày này cũng đến trong thời điểm bất ngờ nhất. Được làm một điều thiêng liêng nhất mà mình từng nghĩ. Trước đây lúc 18,19 tuổi, Thuỷ từng mong muốn năm 24 tuổi mình sẽ có con. Nhưng tới 24 tuổi, lúc ấy đang vui đang chơi hết mình,còn nhiều điều chưa làm được, những ước mơ của mình đang được thực hiện và 24 tuổi vẫn còn trẻ chán, chắc thôi 28 tuổi nhé Thuỷ ơi. Và 28 tuổi nhiều biến cố xảy ra, điều kiện không thuận lợi để thực hiện chuyện có con nên Thuỷ để lời hứa hẹn này cho thời gian sau.

Mới có 2 tháng mà đã tính con sẽ học trường nào, sau này ra sao, rồi thế nào mốt nó lớn cũng xa mình thôi, đang là một người vui chơi bất ngờ làm mẹ. May sao có ba của Mâu Con luôn trấn an mình và luôn ở bên chăm sóc mình. Đến nay Mâu Con đã được 6 tháng, cứng cáp hơn rồi mới dám khoe với bà con cô dì chú bác. Không mong gì hơn, chỉ mong con khoẻ và ra đời với sự chào đón của cả thế giới này", nàng Á hậu chia sẻ.

Ngay sau khi công bố tin vui, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp lẫn cư dân mạng chúc mừng Mâu Thủy, tỏ ý trông chờ ngày cô hạ sinh nhóc tỳ.

Tăng thêm 13kg, 'mẹ bầu' Mâu Thủy gây bất ngờ với sắc vóc ở những tháng cuối thai kỳ - Ảnh 4
Mâu Thuỷ công khai hình ảnh mang bầu - Ảnh: FBNV

Mâu Thanh Thủy sinh năm 1992, đoạt giải Quán quân cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2013. Năm 2017, cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và trở thành Á hậu 2. Mâu Thủy từng tham gia nhiều sàn diễn thời trang quốc tế: New York Fashion Week (2015), New York Couture Fashion Week... Cô trở thành mentor (cố vấn) Vietnam's Next Top Model 2019. Hiện cô là một trong những người đẹp được chú ý của showbiz Việt.

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