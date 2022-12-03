Hoa hậu Đặng Thu Thảo chia sẻ giai đoạn thăng trầm sau ly hôn: Trầm cảm, kinh tế không có, ngoại hình bị 'tàn phá' nặng nề

Hậu trường 03/12/2022 11:13

Mới đây, Hoa hậu Đại dương - Đặng Thu Thảo đã trải lòng về cuộc sống hiện tại, đồng thời không khỏi xúc động khi ngẫm về cuộc hôn nhân để lại cho mình nỗi đau và cả nuối tiếc.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo lên xe hoa với doanh nhân Phúc Thành vào năm 2018. Sau khi mang bầu và sinh hai bé trai song sinh, cô phát hiện chuyện ông xã có “người thứ ba”. Không ít lần Đặng Thu Thảo cố gắng tìm cách cứu vãn mối quan hệ, nhưng mọi nỗ lực của cô đều không thành.

Một tháng trước khi ly hôn, Đặng Thu Thảo từng sốc với những hình ảnh của chồng với “tiểu tam”. Hoa hậu Đặng Thu Thảo nhớ lại: "Tôi thấy sợ hãi, sợ rằng nếu tiếp tục cuộc hôn nhân thì liệu có ổn không, sức khoẻ của tôi có đảm bảo không, liệu tôi có làm hại đến con mình không?... Tôi bị kiệt sức, ngã lăn ra, bị co giật, sùi bọt mép và mất hơi thở. Lúc đó chồng cũ hô hấp nhân tạo để tôi thở lại và đưa đi cấp cứu”.

 

Hoa hậu Đặng Thu Thảo chia sẻ giai đoạn thăng trầm sau ly hôn: Trầm cảm, kinh tế không có, ngoại hình bị 'tàn phá' nặng nề - Ảnh 1
Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã trải lòng về cuộc sống hiện tại - Ảnh: FBNV

Bước ra khỏi cuộc hôn nhân, Đặng Thu Thảo gần như rơi vào tình trạng bi quan vì bản thân cô bị trầm cảm, kinh tế lại không có, ngoại hình bị “tàn phá”. Thời kỳ bầu bí, do mang thai song sinh hai bé trai cùng trứng mà cô thay đổi nội tiết tố, bị dị ứng nặng. Cô bị viêm lỗ chân lông, da bị rạn, mụn nổi khắp mặt và cơ thể nên ngoại hình xấu xí. Cô tuyệt vọng và từng nghĩ mình không thể nào lấy lại được vóc dáng, nhan sắc như xưa, không có cơ hội quay lại showbiz.

Để bản thân có thể trở lại như xưa, những lúc đêm khuya khi hai con chìm vào giấc ngủ, Đặng Thu Thảo mở livetream trên Facebook, tự nói chuyện, tự cười mà không quan tâm có ai đang xem hay không.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo chia sẻ giai đoạn thăng trầm sau ly hôn: Trầm cảm, kinh tế không có, ngoại hình bị 'tàn phá' nặng nề - Ảnh 2
Nàng hậu không khỏi xúc động khi ngẫm về cuộc hôn nhân để lại cho mình nỗi đau và cả nuối tiếc - Ảnh: Internet

Đối mặt với chuyện khó khăn về kinh tế sau ly hôn, người đẹp tiết lộ rằng, nhiều lúc cô cảm thấy bế tắc, mệt mỏi vì hai con ốm, bố mẹ cũng bị bệnh. Có những đêm cô gục xuống ngủ, muốn buông xuôi tất cả bởi không biết làm cách nào. Khi hộp sữa cuối cùng của hai con sắp hết, cô buộc phải nhắn tin nhờ chồng cũ hỗ trợ nhưng anh từ chối. Điều đó càng khiến cô bế tắc, chán chường, mỗi ngày đều suy nghĩ đến việc làm thế nào để kiếm tiền lo cho con và bố mẹ.

Đặng Thu Thảo bắt đầu bán hàng online về các sản phẩm làm đẹp và đặt ra cho mình mục tiêu về doanh thu, đồng thời nỗ lực giảm cân, lấy lại vóc dáng. Cô trực tiếp sử dụng sản phẩm để trải nghiệm và chia sẻ kết quả với mọi người.

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