Đời tư của nam diễn viên Trung Dũng ở tuổi U50 đã nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.
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Mới đây trên trang cá nhân, nam diễn viên Trung Dũng đăng tải hình ảnh thân hình cơ bắp cuồn cuộn ở tuổi 49 và nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Để được sắc vóc như vậy, sau khoảng thời gian đi quay phim, nam diễn viên thường dành nhiều thời gian tập luyện thể thao để duy trì được thân hình như hiện tại. Cho đến nay, vóc dáng của anh không hề thay đổi theo thời gian, thậm chí còn săn chắc hơn trước.
Trung Dũng sở hữu khối tài sản khổng lồ với nhà vườn rộng hàng nghìn mét vuông ở quê nhà Vĩnh Long. Bên ngoài căn nhà được ốp gạch hiện đại cùng khoảng sân trồng nhiều cây xanh rộng rãi, thoáng đãng. Tuy vậy, các vật dụng trong nhà lại vô cùng giản dị và gần gũi. Anh còn tận dụng khoảng vườn rộng lớn để chăn nuôi gia súc và thú cưng. Chiếc bếp dã chiến được diễn viên Gạo nếp gạo tẻ dựng lên để thỏa niềm đam mê nấu ăn và quay vlog.
Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng khá kín tiếng trong chuyện đời tư, tuy nhiên anh cũng vướng vào nhiều ồn ào chuyện tình cảm. Tuy nhiên, nam diễn viên từng gây chú ý khi công khai bản thân có vợ và con ở Mỹ. Đích thân anh cho biết "nửa kia" của mình không hoạt động trong showbiz.
Song, mối tình không kéo dài được lâu, cả hai "đường ai nấy đi", vợ cũ không muốn con nhận bố nên đưa bé ra nước ngoài. Dù đã lâu không còn gặp mặt nhưng Trung Dũng mong con trai lớn lên sẽ hiểu chuyện và cha con được đoàn tụ.
Hiện tại, Trung Dũng cho biết không đặt nặng quá nhiều về việc xây dựng tổ ấm và thích cuộc sống tự do của hiện tại. Nam diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" dành nhiều thời gian tham gia diễn xuất, làm những việc mình thích và chia sẻ cuộc sống của mình thông qua các vlog.