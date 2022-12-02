Mới đây trên trang cá nhân, nam diễn viên Trung Dũng đăng tải hình ảnh thân hình cơ bắp cuồn cuộn ở tuổi 49 và nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Để được sắc vóc như vậy, sau khoảng thời gian đi quay phim, nam diễn viên thường dành nhiều thời gian tập luyện thể thao để duy trì được thân hình như hiện tại. Cho đến nay, vóc dáng của anh không hề thay đổi theo thời gian, thậm chí còn săn chắc hơn trước.

Vẻ ngoài phong độ của nam diễn viên Trung Dũng ở tuổi 49 - Ảnh: FBNV

Anh thường xuyên luyện tập thể thao mỗi khi có thời gian rảnh - Ảnh: FBNV

Trung Dũng sở hữu khối tài sản khổng lồ với nhà vườn rộng hàng nghìn mét vuông ở quê nhà Vĩnh Long. Bên ngoài căn nhà được ốp gạch hiện đại cùng khoảng sân trồng nhiều cây xanh rộng rãi, thoáng đãng. Tuy vậy, các vật dụng trong nhà lại vô cùng giản dị và gần gũi. Anh còn tận dụng khoảng vườn rộng lớn để chăn nuôi gia súc và thú cưng. Chiếc bếp dã chiến được diễn viên Gạo nếp gạo tẻ dựng lên để thỏa niềm đam mê nấu ăn và quay vlog.