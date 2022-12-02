Sau khi bị chồng cũ chặn đầu xe, Diệp Lâm Anh tiếp tục không thể gặp mặt con trai vì lý do này

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Diệp Lâm Anh đã đăng tải 2 đoạn clip kêu thương nhớ con, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cụ thể, clip ghi lại cảnh 2 nhóc tỳ Boorin, Bboy bày tỏ tình cảm với mẹ. Trong đoạn clip đầu tiên, bé Bboy gửi lời yêu thương tới mẹ: "Mẹ Cún ơi, con thương mẹ". Diệp Lâm Anh xúc động viết: "Nhớ Bboy của mẹ Cún quá. Mẹ cũng thương Bboy".

Trong những ngày gần đây, vụ tranh chấp ly hôn giữa Diệp Lâm Anh và doanh nhân Nghiêm Đức thu hút sự quan tâm của dư luận. Cụ thể vào ngày 24/11, nữ diễn viên gây chú ý khi livestream và bật khóc vì bị chồng chặn xe khi cô đến đón con gái tại trường học.

Ở đoạn clip thứ 2, cả Boorin và Bboy cùng ngọt ngào gửi lời yêu thương tới mẹ: "Mẹ Cún ơi, con yêu mẹ. I love you". Có lẽ, vì quá thương nhớ con, nên cựu mẫu đã để lại loạt biểu tượng trái tim để thể hiện nỗi niềm nghẹn ngào và tình cảm không có lời nào diễn đạt nổi của mình.

Diệp Lâm Anh mong nhận được quyền nuôi hai con - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, Diệp Lâm Anh bộc bạch rằng con trai - bé Bboy được chồng cũ của cô đưa về nhà ông bà nội sau vụ lùm xùm chặn xe tại cổng trường của con gái. Cô vẫn chưa thể gặp được con trai. Tuy nhiên, cô phần nào an tâm vì ông bà nội rất thương cháu nên muốn được đích thân chăm sóc. Người đẹp khẳng định không trách bố mẹ chồng cũ vì tất cả những điều ông bà làm đều xuất phát từ tâm lý thương nhớ các cháu.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Hiện tại bé gái ở cùng tôi, còn bé trai ở bên bố. Những ngày qua, tôi không nói chuyện trực tiếp với chồng, mà hỏi thăm tình hình con trai qua vú nuôi".

Hiện tại bé gái ở cùng Diệp Lâm Anh, còn bé trai ở bên bố - Ảnh: FBNV

Hiện tại, những chia sẻ của Diệp Lâm Anh đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhất là khi cô và con trai đang không ở cùng nhau mà bị chia cách.