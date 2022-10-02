Trước khi ly hôn với chồng doanh nhân, Diệp Lâm Anh đến gặp trực tiếp 'người thứ ba' để nói chuyện

Mới đây, Diệp Lâm Anh tiết lộ về buổi trò chuyện cùng với “người thứ 3” xen vào cuộc hôn nhân của mình và chồng cũ.

Mới đây, xuất hiện trong chương trình talkshow, Diệp Lâm Anh đã tiết lộ rằng cô đã từng đến gặp trực tiếp "người thứ ba" xen vào cuộc sống hôn nhân của mình. Cô gặp mặt người này để xác nhận lại tin đồn, để xem có thật sự chồng của cô đang ngoại tình. Nữ diễn viên chia sẻ: "Em chọn cách tới gặp trực tiếp bạn ấy, em nói chuyện để xác nhận đúng sai, biết đâu đó chỉ là sự tình cờ, trùng hợp gì đấy. Lúc em đến tận nơi, có ngồi xuống nói chuyện với bạn ấy. Thật ra em cũng rất căng thẳng và em nghĩ bạn kia cũng căng thẳng luôn, nói chung là 2 bên đều căng thẳng. Em cũng nghĩ là mình lên máu lúc nào mình cũng không biết đâu nên là lúc nào em cũng luôn niệm thần chú là phải bình tĩnh, phải bình tĩnh".

Diệp Lâm Anh từng gặp mặt 'người thứ ba' để nói chuyện - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó, Diệp Lâm Anh nhớ lại rằng cả hai bên đều căng thẳng, và cô luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng giữ bình tĩnh. Và người thứ ba đã chính thức xác nhận cô đang hẹn hò với chồng của Diệp Lâm Anh, dù khi đó hai vợ chồng nữ diễn viên vẫn sống chung một nhà. Và vào thời điểm đó, Diệp Lâm Anh mới chấp nhận sự thực rằng cuộc hôn nhân của cô không thể cứu vãn, chồng của cô không muốn hàn gắn mọi thứ nên nữ diễn viên chấp nhận ly hôn.

Diệp Lâm Anh và chồng trải qua ba lần hòa giải không thành - Ảnh: Internet Trước đó, nữ diễn viên và doanh nhân Đức Phạm đã trải qua ba lần hòa giải, thỏa thuận các vấn đề liên quan đến tài sản, con cái nhưng không thành. Vì thế, tòa án đã triệu tập cả hai đến giải quyết tại phiên sơ thẩm vào chiều 28/9. Tuy nhiên, vì sức khỏe không tốt, Diệp Lâm Anh đã làm đơn, xin hoãn lại thời gian ra tòa. Đại diện của Diệp Lâm Anh cho biết hiện tại, nữ diễn viên rất căng thẳng. Vấn đề ly hôn ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của cô. Hiện tại, Hiện giờ, cô đang sống cùng hai con ở một căn hộ sang trọng, tiếp tục điều hành công việc kinh doanh đang thuận lợi của mình. Ngoài ra, Diệp Lâm Anh vẫn giữ quan hệ khăng khít với mẹ chồng cũng như anh em họ hàng nhà chồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truoc-khi-ly-hon-voi-chong-doanh-nhan-diep-lam-anh-den-gap-truc-tiep-nguoi-thu-ba-de-noi-chuyen-509156.html