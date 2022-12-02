Lê Bê La tiết lộ hành trình sinh con trai đầu lòng 'thập tử nhất sinh' hơn 8 tiếng đồng hồ

Hậu trường 02/12/2022 20:15

Bên cạnh chuyện hôn nhân gặp nhiều sóng gió thì nữ diễn viên Lê Bê La cũng có thời gian đối mặt với nguy hiểm khi khó sinh con trai đầu lòng.

Là một người kín tiếng trong làng giải trí Việt, Lê Bê La ít khi nhắc đến cuộc sống cá nhân mà tập trung phát triển sự nghiệp. Do đó, ít ai biết được rằng nữ diễn viên gặp khá nhiều biến cố trong vấn đề hôn nhân, đồng thời cô cũng có thời gian đối mặt với nguy hiểm khi khó sinh con trai đầu lòng. 

Lê Bê La đã có những trải nghiệm khó quên khi sinh đứa con trai. Cụ thể, trong lần đầu tiên hạ sinh quý tử, tưởng chừng sẽ thuận lợi vì thai nhi hoàn toàn khoẻ mạnh và phát triển bình thường nhưng biến cố ập tới trong ngày lâm bồn. Vì vấn đề cơ địa của nữ diễn viên mà trong quá trình vượt cạn nhóc tỳ không thể ra, nguy hiểm hơn khi thiên thần nhí không thở được và rớt nhịp tim. Với nỗ lực của đội ngũ y tế và mẹ mà sau 8 tiếng vật vã, Lê Bê La có thể nghe được tiếng khóc chào đời của con. 

Lê Bê La tiết lộ hành trình sinh con trai đầu lòng 'thập tử nhất sinh' hơn 8 tiếng đồng hồ - Ảnh 1
Lê Bê La đối mặt với nguy hiểm hơn 8 tiếng để sinh con trai đầu lòng - Ảnh: FBNV

 

Chưa dừng lại tại đấy, trong giai đoạn ở nhà làm mẹ bỉm, nữ diễn viên 8X phải đối mặt với tâm lý bất ổn khi không có được sự sẻ chia và quan tâm của ông xã. Sau đấy, khi con đã cứng cáp lên 1 tuổi, vợ chồng người đẹp quyết định đường ai nấy đi.

Nhắc về cuộc hôn nhân thứ nhất, cô chia sẻ với báo Dân Trí"Tôi và chồng cũ đã ly hôn cách đây gần 5 năm. Thời điểm con trai tôi được một tuổi chúng tôi đã ly thân. Sau đó chính thức chia tay. Tôi không chia sẻ vì cố gắng tránh thị phi. Cuộc sống hôn nhân xảy ra nhiều mâu thuẫn nhưng đến lúc cả hai không còn tiếng nói chung cũng không nên níu kéo làm gì".

Lê Bê La tiết lộ hành trình sinh con trai đầu lòng 'thập tử nhất sinh' hơn 8 tiếng đồng hồ - Ảnh 2Lê Bê La tiết lộ hành trình sinh con trai đầu lòng 'thập tử nhất sinh' hơn 8 tiếng đồng hồ - Ảnh 3
Chồng mới của nữ diễn viên rất yêu thương con trai riêng của cô - Ảnh: FBNV

Hiện tại, sau khi trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ, Lê Bê La đã tìm được hạnh phúc bên người chồng thứ 2. Cặp đôi có với nhau một cô con gái cực xinh xắn kháu khỉnh vừa mới tròn một tuổi.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Lê Bê La bất ngờ đăng tải bộ ảnh cưới lung linh. Với thiết kế trễ vai giúp cô khoe trọn bờ vai thon và nét quyến rũ khó cưỡng. Nhờ thân đầm ôm sát cơ thể đã giúp tôn dáng cực nuột dù đã qua 2 lần sinh nở của nữ diễn viên. Thoải mái chia sẻ ảnh diện váy cưới xinh đẹp là vậy, nhưng Lê Bê La lại quyết không để lộ dung mạo của chồng. Chính vì vậy, nhiều người hy vọng khi hôn lễ diễn ra, nữ diễn viên sẽ chính thức công khai dung mạo của ông xã.

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