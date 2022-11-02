Mâu Thủy thành 'mẹ bỉm' chính hiệu, mỗi tháng tăng 2kg vẫn quyết tâm 'tính sổ' với con

Mâu Thủy chia sẻ, hiện tại cô chỉ mong con khỏe mạnh và ra đời với sự chào đón của cả thế giới này

Vào ngày 22/10 vừa qua, thông tin Mâu Thủy công khai việc mang bầu ở tháng thứ 6 khiến công chúng vô cùng bất ngờ. Vì từ trước đến nay cô vô cùng kín tiếng và hạn chế chia sẻ về đời tư. Á Hậu chia sẻ: "Cuối cùng ngày này cũng đã đến trong thời điểm bất ngờ nhất. Đến nay con đã được 6 tháng. Không mong gì hơn chỉ mong con khỏe và ra đời với sự chào đón của cả thế giới này". Cô tâm sự thêm với người hâm mộ ở trên mạng xã hội: "Đầu năm nay Thuỷ nghĩ mình vẫn chuẩn bị chưa đủ để sinh con do mải mê công việc, cuộc sống, gia đình hằng ngày. Nhưng chưa bao giờ Thuỷ quên đi mong muốn tuổi trẻ của mình bởi vì sẽ hạnh phúc biết bao khi biết mình sẽ trở thành mẹ. Và thế là Mâu Con gõ cửa bất ngờ trong sự ngỡ ngàng tưởng rằng sẽ hạnh phúc lắm nhưng không, bao nhiều sự lo lắng, bất an, run sợ về cái tính lo xa của mình".

Mới đây Mâu Thủy đã cập nhật hình ảnh mới nhất tới đông đảo khán giả. Nàng Á hậu cho biết dù có thể tăng nhiều cân nhưng cô vẫn chấp nhận để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho con. Tuy nhiên người đẹp sẵn sàng "tính sổ" nhóc tỳ sau khi chào đời: "Nhìn bản thân thay đổi từng ngày, trung bình mỗi tháng lên 2kg nghe nói mấy tháng sau là tăng gấp đôi. Nhưng không sao sức khoẻ tốt, con tốt là được còn chuyện khác tính sau. Sau này Mâu con nó lớn tính sổ với nó sau".

Đang ở những tháng cuối thai kì, nhưng nàng hậu vẫn luôn mang đến một năng lượng tích cực, lạc quan, tinh thần hào hứng chờ ngày con ra đời. Ở dưới phần bình luận, cư dân mạng đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nhan sắc của "mẹ bầu" đình đám. Ngoài ra một bộ phận khán giả đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới cô nàng. Có thể thấy được cô nàng hiện tại đang vô cùng hạnh phúc thông qua vẻ rạng rỡ trên gương mặt. Nhan sắc xinh đẹp rạng ngời của nàng hậu khiến dân tình dành nhiều lời khen ngợi. Trước đó Mâu Thủy cho biết sau 2 tháng cô mới phát hiện mang bầu. Lúc đầu cô bị chóng mặt nên đi khám tiền đình thì phát hiện có thai. "Khi biết có bầu, Thủy thông báo cho bạn trai. Anh ấy vui còn mình thì lại lo vì đây đều là lần đầu làm bố mẹ của cả hai. Nhưng chúng tôi đã động viên nhau cố gắng để chăm lo gia đình tương lai", cô chia sẻ. Mâu Thủy nói cô chỉ bị mất ngủ, không bị nghén hay đau lưng vì bình thường chăm chỉ tập gym và yoga. Cô nói: "Đến hiện tại Thủy đã tăng hơn 10 kg. Đối với người con gái bình thường thì điều này khó chấp nhận nhưng hiện tại mình đã làm mẹ rồi nên Thủy đang dần quen với điều đó". Dù đang mang thai nhưng cô nàng vẫn chăm chỉ tập luyện để có sức khỏe tốt Người đẹp bày tỏ mong muốn năm 2023 tổ chức đám cưới và có sự hiện diện của con đầu lòng. "Thủy muốn một đám cưới nhiều kỷ niệm và dấu ấn nên cũng không gấp gáp", cô nói. Hiện tại người đẹp đang tập trung vào việc chăm sóc sức khỏe và duy trì lối sống lành mạnh để chờ ngày hạ sinh con đầu lòng

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mau-thuy-thanh-me-bim-chinh-hieu-moi-thang-tang-2kg-van-quyet-tam-tinh-so-voi-con-520532.html