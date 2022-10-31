Mâu Thủy chính thức công khai chồng sắp cưới, khoảnh khắc 'tình tứ' bên nửa kia khiến dân tình ngưỡng mộ

Chuyện tình cảm của Mâu Thủy luôn đưa cộng đồng mạng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chỉ cách đây ít ngày, nàng hậu vừa khiến dân tình "dậy sóng" khi công khai mang thai con đầu lòng 6 tháng, thì mới đây, cô nàng cũng vừa xác nhận chân dung chồng sắp cưới.

Mâu Thủy xuất hiện tình tứ bên chồng sắp cưới.

Theo đó, trong một buổi tiệc thân mật cùng Võ Hoàng Yến và bạn bè. Á hậu 2 Miss Universe Việt Nam 2017 đã thoải mái sánh đôi cùng bạn trai. Dù không chủ động công khai khoảnh khắc tình tứ bên "nửa kia" song khi dân mạng thắc mắc danh tính người đàn ông bên cạnh với "khoảng cách" bằng 0 trong buổi tiệc, cô đã có lời giải đáp khiến dân tình thích thú.