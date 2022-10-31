Mâu Thủy chính thức công khai chồng sắp cưới, khoảnh khắc 'tình tứ' bên nửa kia khiến dân tình ngưỡng mộ

Vừa công khai mang thai con đầu lòng chưa bao lâu, mới đây, chân dung chồng sắp cưới của Mâu Thủy cũng chính thức lộ diện.
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Chuyện tình cảm của Mâu Thủy luôn đưa cộng đồng mạng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chỉ cách đây ít ngày, nàng hậu vừa khiến dân tình "dậy sóng" khi công khai mang thai con đầu lòng 6 tháng, thì mới đây, cô nàng cũng vừa xác nhận chân dung chồng sắp cưới.
Theo đó, trong một buổi tiệc thân mật cùng Võ Hoàng Yến và bạn bè. Á hậu 2 Miss Universe Việt Nam 2017 đã thoải mái sánh đôi cùng bạn trai. Dù không chủ động công khai khoảnh khắc tình tứ bên "nửa kia" song khi dân mạng thắc mắc danh tính người đàn ông bên cạnh với "khoảng cách" bằng 0 trong buổi tiệc, cô đã có lời giải đáp khiến dân tình thích thú.
Trong ảnh, người đẹp diện trang phục đơn giản, để mặt mộc và tựa đầu thân mật bên chồng sắp cưới. Dù hình ảnh có chất lượng không quá cao, song có thể thấy ông xã tương lai của Mâu Thủy sở hữu vẻ ngoài bảnh bao và phong độ.
Dù chỉ qua tấm hình tập thể, nhiều người hâm mộ vẫn có thể dễ dàng nhận ra bạn trai của Mâu Thủy chính là người xuất hiện cùng cô tại liveshow của Thanh Duy hồi tháng 9.
Vào tháng 6/2022, cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ khi Mâu Thủy chia sẻ hình ảnh được bạn trai cầu hôn. Đến cuối tháng 10, Mâu Thủy hạnh phúc công khai hình ảnh mang thai con đầu lòng. Tâm sự những khó khăn khi lần đầu lên chức mẹ, song Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cho biết luôn được bạn trai kề cạnh quan tâm, chăm sóc.