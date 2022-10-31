Mâu Thủy chính thức công khai chồng sắp cưới, khoảnh khắc 'tình tứ' bên nửa kia khiến dân tình ngưỡng mộ

Hậu trường 31/10/2022 19:09

Vừa công khai mang thai con đầu lòng chưa bao lâu, mới đây, chân dung chồng sắp cưới của Mâu Thủy cũng chính thức lộ diện.

Chuyện tình cảm của Mâu Thủy luôn đưa cộng đồng mạng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chỉ cách đây ít ngày, nàng hậu vừa khiến dân tình "dậy sóng" khi công khai mang thai con đầu lòng 6 tháng, thì mới đây, cô nàng cũng vừa xác nhận chân dung chồng sắp cưới.

Mâu Thủy chính thức công khai chồng sắp cưới, khoảnh khắc 'tình tứ' bên nửa kia khiến dân tình ngưỡng mộ - Ảnh 1
Mâu Thủy xuất hiện tình tứ bên chồng sắp cưới.

Theo đó, trong một buổi tiệc thân mật cùng Võ Hoàng Yến và bạn bè. Á hậu 2 Miss Universe Việt Nam 2017 đã thoải mái sánh đôi cùng bạn trai. Dù không chủ động công khai khoảnh khắc tình tứ bên "nửa kia" song khi dân mạng thắc mắc danh tính người đàn ông bên cạnh với "khoảng cách" bằng 0 trong buổi tiệc, cô đã có lời giải đáp khiến dân tình thích thú.

Mâu Thủy chính thức công khai chồng sắp cưới, khoảnh khắc 'tình tứ' bên nửa kia khiến dân tình ngưỡng mộ - Ảnh 2
Khi người hâm mộ hào hứng "thấy chồng chị rồi nha", Mâu Thủy cười thích thú xác nhận: "Chủ yếu khoe mà".

Trong ảnh, người đẹp diện trang phục đơn giản, để mặt mộc và tựa đầu thân mật bên chồng sắp cưới. Dù hình ảnh có chất lượng không quá cao, song có thể thấy ông xã tương lai của Mâu Thủy sở hữu vẻ ngoài bảnh bao và phong độ. 

Mâu Thủy chính thức công khai chồng sắp cưới, khoảnh khắc 'tình tứ' bên nửa kia khiến dân tình ngưỡng mộ - Ảnh 3

Dù chỉ qua tấm hình tập thể, nhiều người hâm mộ vẫn có thể dễ dàng nhận ra bạn trai của Mâu Thủy chính  là người xuất hiện cùng cô tại liveshow của Thanh Duy hồi tháng 9. 

Mâu Thủy chính thức công khai chồng sắp cưới, khoảnh khắc 'tình tứ' bên nửa kia khiến dân tình ngưỡng mộ - Ảnh 4
Trước đó, cả hai từng hiếm hoi xuất hiện công khai đi xem show ca nhạc.

Vào tháng 6/2022, cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ khi Mâu Thủy chia sẻ hình ảnh được bạn trai cầu hôn. Đến cuối tháng 10, Mâu Thủy hạnh phúc công khai hình ảnh mang thai con đầu lòng. Tâm sự những khó khăn khi lần đầu lên chức mẹ, song Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cho biết luôn được bạn trai kề cạnh quan tâm, chăm sóc.

Mâu Thủy chính thức công khai chồng sắp cưới, khoảnh khắc 'tình tứ' bên nửa kia khiến dân tình ngưỡng mộ - Ảnh 5
Khoảnh khắc Mâu Thủy nhận lời cầu hôn từ bạn trai.

 

Mâu Thủy chính thức công khai chồng sắp cưới, khoảnh khắc 'tình tứ' bên nửa kia khiến dân tình ngưỡng mộ - Ảnh 6
Mâu Thủy và chồng sắp cưới chuẩn bị đón con đầu lòng.
Trước khi công khai ảnh mang bầu 6 tháng cho bạn trai đại gia, Mâu Thủy từng cùng bạn trai tình tứ lộ diện

Trước khi công khai ảnh mang bầu 6 tháng cho bạn trai đại gia, Mâu Thủy từng cùng bạn trai tình tứ lộ diện

Chia sẻ niềm vui lần đầu làm mẹ, song Mâu Thủy chưa tiết lộ giới tính thai nhi và danh tính nửa kia.

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