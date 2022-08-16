Mâu Thủy phủ nhận tin đồn mang bầu trước nghi vấn vòng 2 to bất thường

Hậu trường 16/08/2022 14:36

Á hậu Mâu Thủy đã lên tiếng phủ nhận tin đồn mang thai trước nghi vấn netizen đặt ra sau video đăng tải trên mạng xã hội.

Sau khi đăng tải video trên mạng xã hội vào ngày 14/8, Mâu Thủy đã khiến cộng đồng mạng không khỏi tò mò khi lộ hình ảnh vòng 2 to bất thường. Trước đó, người đẹp cũng gây chú ý khi được bạn trai cầu hôn sau thời gian tìm hiểu. Mâu Thủy đã lên tiếng đính chính với truyền thông rằng bản thân không mang bầu như lời đồn.

Theo đó, Mâu Thủy chia sẻ rằng: "Do tôi tăng 3 kg, hiện nặng 62 kg nên bị đồn mang bầu. Việc sinh con, ông Trời cho thì nhận chứ tôi và bạn trai chưa có kế hoạch". Trước đó, Mâu Thủy nổi tiếng có vóc dáng chuẩn chỉnh khi là gương mặt người mẫu đắt show nhất nhì làng mốt.

Mâu Thủy phủ nhận tin đồn mang bầu trước nghi vấn vòng 2 to bất thường - Ảnh 1
Lời đồn đoán Mâu Thủy mang thai bắt nguồn từ video clip cô mặc đầm hai dây ôm sát màu nude trên nền tảng mạng xã hội

Cô cũng nổi tiếng với hội bạn chân dài "cạ cứng" bao gồm Hương Ly, Võ Hoàng Yến. Mâu Thủy cũng chia sẻ rằng cô và bạn trai sẽ đăng kí kết hôn trong năm nay và dự kiến tổ chức đám cưới vào năm tới. Hai bên gia đình hiện tại đã gặp mặt nhau và rất ủng hộ chuyện tình cảm này. Hiện tại, danh tính của bạn trai chân dài vẫn còn là ẩn số. 

Lời đồn đoán Mâu Thủy mang thai bắt nguồn từ video clip cô mặc đầm hai dây ôm sát màu nude trên nền tảng mạng xã hội. Do thiết kế và màu sắc của chiếc đầm nên ai nấy không khỏi nghi ngờ về việc người đẹp "có tin vui". Gương mặt cô cũng trở nên đầy đặn, phúc hậu hơn.

Mâu Thủy phủ nhận tin đồn mang bầu trước nghi vấn vòng 2 to bất thường - Ảnh 2
Mâu Thủy nổi tiếng có vóc dáng chuẩn chỉnh khi là gương mặt người mẫu đắt show nhất nhì làng mốt

Từ sau khi được cầu hôn, Mâu Thủy chăm chỉ diện những mẫu trang phục có kiểu dáng rộng, suông thay vì ôm sát khoe khéo thân hình nuột nà như trước. Tuy nhiên, sau lời khẳng định chắc nịch đến từ khổ chủ này, netizen lại cảm thấy vô cùng hợp lí bởi khi phụ nữ hạnh phúc thì việc trở nên đầy đặn hơn là hoàn toàn dễ hiểu. 

 

Á hậu Mâu Thủy để lộ vòng 2 lùm xùm sau 2 tuần được bạn trai cầu hôn

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Mâu Thủy bất ngờ để lộ vòng 2 quá cỡ gây xôn xao cộng động mạng.

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