Cuộc sống ít ai biết của 'tình cũ' và con trai Ngô Kiến Huy trên đất Mỹ

Hậu trường 21/12/2022 15:30

Kể từ ồn ào tình cảm, Ngô Kiến Huy và Thụy Anh tách biệt nhau và mỗi người đều có cuộc sống riêng.

Vào năm 2012, vụ ồn ào giữa em gái ca sĩ Thanh Thảo và ca sĩ Ngô Kiến Huy từng khiến cả làng giải trí Việt "dậy sóng". Vào thời điểm đó, em gái ca sĩ Thanh Thảo là Thụy Anh bất ngờ thông báo có con với Ngô Kiến Huy. Thông tin này càng "gây sốc" hơn cho nhiều người và thời điểm đó, "chàng Bắp" tuyên bố không có tình cảm với Thụy Anh.

Vụ việc khiến ca sĩ Thanh Thảo bức xúc và "đấu tố" suốt thời gian dài. Cuối cùng, Thụy Anh hạ sinh con đầu lòng và quyết định sang Mỹ định cư. Phía Ngô Kiến Huy vẫn tiếp tục ở lại Việt Nam phát triển sự nghiệp. Kể từ xảy ra ồn ào đến nay, cả hai có cuộc sống tách biệt nhau.

Cuộc sống ít ai biết của 'tình cũ' và con trai Ngô Kiến Huy trên đất Mỹ - Ảnh 1
Sau ồn ào tình ái, em gái Thanh Thảo và Ngô Kiến Huy đều tìm cho mình được cuộc sống riêng - Ảnh: Internet

Đến năm 2017, Thuỵ Anh bất ngờ thông báo kết hôn với ông xã Việt kiều. Thụy Anh sống hạnh phúc với chồng và 2 nhóc tỳ đáng yêu bên trời Tây. Cô khẳng định chồng mình không phải đại gia, anh là người chồng tâm lý và rất yêu thương vợ. 

 

Hiện tại, cô đang làm việc tại Mỹ. Cô kinh doanh, tận hưởng cuộc sống sang chảnh và vui vẻ bên gia đình. Cô cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh mình cùng tổ ấm nhỏ đi chơi, du lịch bên nhau.

Cuộc sống ít ai biết của 'tình cũ' và con trai Ngô Kiến Huy trên đất Mỹ - Ảnh 2
 Thụy Anh sống hạnh phúc với chồng bên trời Tây - Ảnh: FBNV

Về ngoại hình, Thụy Anh đã có nhiều sự thay đổi. Khác với vẻ ngoài gầy, nước da ngăm đen cách đây một thập kỷ, "tình cũ" của Ngô Kiến Huy hiện tại đã nhuận sắc, mặn mà hơn. Dù đã là mẹ 3 con nhưng Thụy Anh vẫn giữ được thân hình thon gọn. Trong một vài lần xuất hiện tại các sự kiện, cô nhận được nhiều lời khen vì sắc vóc ngày càng thăng hạng.

 

Còn về Jacky Minh Trí, con trai của Ngô Kiến Huy và Thụy Anh năm nay đã lên 11 tuổi. Nhóc tỳ đã bắt đầu "nhổ giò" và cao lớn phổng phao. Trong loạt ảnh mừng sinh nhật mới đây, nhiều người nhận xét đường nét gương mặt của cậu bé hao hao giọng ca Giả vờ yêu.

Cuộc sống ít ai biết của 'tình cũ' và con trai Ngô Kiến Huy trên đất Mỹ - Ảnh 3
Nhóc tỳ vừa được tổ chức sinh nhật 11 tuổi - Ảnh: FBNV
Cuộc sống ít ai biết của 'tình cũ' và con trai Ngô Kiến Huy trên đất Mỹ - Ảnh 4
Jacky Minh Trí đã được ca sĩ Thanh Thảo nhận nuôi và chăm sóc như con ruột ngay từ khi còn nhỏ - Ảnh: FBNV

Bé Jacky Minh Trí đã được ca sĩ Thanh Thảo nhận nuôi và chăm sóc như con ruột ngay từ khi còn nhỏ. Ca sĩ Thanh Thảo cho biết Jacky Minh Trí hiện tại đã là con ruột hợp pháp của mình, sau này tài sản của cô đều dành cho Jacky.  Hiện tại, nhóc tỳ đang định cư bên Mỹ cùng gia đình Thanh Thảo và được gia đình nữ ca sĩ yêu thương hết mực như con ruột trong gia đình. 

Con trai Ngô Kiến Huy mừng sinh nhật 11 tuổi, ngoại hình lớn phổng phao thu hút sự chú ý

Con trai Ngô Kiến Huy mừng sinh nhật 11 tuổi, ngoại hình lớn phổng phao thu hút sự chú ý

Jacky Minh Trí - con trai chung của Ngô Kiến Huy và em gái ca sĩ Thanh Thảo - hiện đã lên 11 tuổi, sinh sống tại Mỹ cùng gia đình.

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