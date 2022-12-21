Đại gia đình Lý Hải diện đồ đôi mừng sinh nhật công chúa Sundy, nhan sắc của bố mẹ vợ khiến fan bất ngờ

Gia đình Lý Hải hạnh phúc sum vầy đón sinh nhật thứ 8 của con gái Sunny khiến fan vô cùng ngưỡng mộ.
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Lý Hải là một trong những nghệ sĩ đa tài, thành công và viên mãn bậc nhất showbiz Việt. Trên con đường sự nghiệp, anh để lại ấn tượng với tính cách lịch thiệp, anh đảm nhận nhiều vai trò khác nhau như diễn viên, ca sỹ và mới đây là đạo diễn phim. Không chỉ có sự nghiệp thành công, Lý Hải còn có một gia đình hoàn hảo với vợ đẹp con ngoan khiến người người ganh tị.
Cụ thể Minh Hà lại là người vợ đảm đang, xinh đẹp. Không những sở hữu sự nghiệp đáng mơ ước, tổ ấm hạnh phúc cùng vợ và 4 con thơ của Lý Hải cũng là điều khiến bao người ngưỡng mộ. Lý Hải từng tiết lộ điều đáng trân trọng và to lớn nhất của cặp vợ chồng sau bao năm không phải là nhà lầu, xe hơi mà là bốn thiên thần bé nhỏ. Anh cảm thấy cực kỳ viên mãn trước tổ ấm của mình.
Mới đây vào ngày 20/12 vừa qua là sinh nhật tròn 8 tuổi của con gái thứ 3 nhà Lý Hải - Minh Hà. Cặp đôi gửi lời đến ái nữ rằng: "Chúc mừng con gái iu Sunny tròn 8 tuổi. Chúc cô gái tháng 12 nhỏ bé hiền lành của ba mẹ luôn mạnh khoẻ và vui vẻ nha. Cả nhà yêu con".
Trái ngược với nhiều người giàu có, Lý Hải vẫn quyết định tổ chức cho con gái buổi tiệc sinh nhật ở nhà riêng chứ không phải nhà hàng bên ngoài. Đáng chú ý, gia đình nam đạo diễn còn bận bộ trang phục của gia đình để chung vui trong ngày con cái cưng lên 8 tuổi.
Tuy nhiên, chiếm spotlihgt ở bữa tiệc lại là bố mẹ vợ của Lý Hải. Dù đã qua tuổi lục tuần nhưng mẹ ruột của Minh Hà vẫn giữ được sự trẻ trung và nhan sắc mặn mà, thậm chí một số bộ phận netizen còn cho rằng nhìn 2 người không khác gì anh chị của vợ chồng Lý Hải.