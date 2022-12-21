Đại gia đình Lý Hải diện đồ đôi mừng sinh nhật công chúa Sundy, nhan sắc của bố mẹ vợ khiến fan bất ngờ

Lý Hải là một trong những nghệ sĩ đa tài, thành công và viên mãn bậc nhất showbiz Việt. Trên con đường sự nghiệp, anh để lại ấn tượng với tính cách lịch thiệp, anh đảm nhận nhiều vai trò khác nhau như diễn viên, ca sỹ và mới đây là đạo diễn phim. Không chỉ có sự nghiệp thành công, Lý Hải còn có một gia đình hoàn hảo với vợ đẹp con ngoan khiến người người ganh tị.

Gia đình Lý Hải và Minh Hà - Ảnh: Internet

Cụ thể Minh Hà lại là người vợ đảm đang, xinh đẹp. Không những sở hữu sự nghiệp đáng mơ ước, tổ ấm hạnh phúc cùng vợ và 4 con thơ của Lý Hải cũng là điều khiến bao người ngưỡng mộ. Lý Hải từng tiết lộ điều đáng trân trọng và to lớn nhất của cặp vợ chồng sau bao năm không phải là nhà lầu, xe hơi mà là bốn thiên thần bé nhỏ. Anh cảm thấy cực kỳ viên mãn trước tổ ấm của mình.