Cuộc sống hiện tại của Hoa hậu Trúc Diễm sau khi 'chấm dứt' hôn nhân với chồng doanh nhân

Hậu trường 21/12/2022 16:10

Sau khi ly hôn với chồng doanh nhân, cuộc sống của Hoa hậu Trương Tri Trúc Diễm vẫn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Trương Tri Trúc Diễm là người đẹp sở hữu loạt thành tích "khủng" sau khi tham gia chinh chiến tại các cuộc thi nhan sắc. Mỹ nhân 8x từng đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2005. Ngoài ra, cô cũng đoạt giải Người đẹp Thời trang tại Hoa hậu Trái đất năm 2007 và lọt top 15 tại Hoa hậu Quốc tế 2011.

Sở hữu gương mặt đẹp, vóc dáng quyến rũ, Trúc Diễm không chỉ được "săn đón" trên dàn diễn mà còn tích cực đóng phim. Tuy nhiên, khi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, người đẹp bất ngờ quyết định kết hôn cùng doanh nhân John Từ. Từ đó trở đi, Trúc Diễm tạm biệt với làng giải trí Việt và tận hưởng cuộc sống thoải mái ở Mỹ.

Cuộc sống hiện tại của Hoa hậu Trúc Diễm sau khi 'chấm dứt' hôn nhân với chồng doanh nhân - Ảnh 1
Trúc Diễm và ông xã có 6 năm bên nhau trước khi ly hôn - Ảnh: Internet

Đến cuối năm 2021, Trúc Diễm bất ngờ đăng tải bài viết chia sẻ về chuyện kết thúc cuộc hôn nhân với ông xã doanh nhân. Nói về lý do ly hôn, người đẹp cho biết đây là quyết định không hề dễ dàng chút nào. Sau 2 năm nỗ lực hàn gắn những bất đồng cá nhân, cô và ông xã không thể cứu vãn. Điều đó khiến cả hai đi đến quyết định "đường ai nấy đi".

Trong tâm thư thông báo tan vỡ, người đẹp chia sẻ: "Sau 2 năm nỗ lực hàn gắn những bất đồng cá nhân mà không thể có cách cứu vãn. Tuy rất buồn nhưng đều tin rằng đây là quyết định tốt nhất. Diễm và John vẫn sẽ là những người bạn tốt trong cuộc sống của nhau. Tuy không cùng nhìn về một hướng nhưng vẫn sẽ cầu chúc những điều tốt nhất cho nhau". 

Cuộc sống hiện tại của Hoa hậu Trúc Diễm sau khi 'chấm dứt' hôn nhân với chồng doanh nhân - Ảnh 2
Cô thường đăng tải hình ảnh tận hưởng cuộc sống độc thân trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV
Cuộc sống hiện tại của Hoa hậu Trúc Diễm sau khi 'chấm dứt' hôn nhân với chồng doanh nhân - Ảnh 3Cuộc sống hiện tại của Hoa hậu Trúc Diễm sau khi 'chấm dứt' hôn nhân với chồng doanh nhân - Ảnh 4
Trúc Diễm thoải mái chia sẻ về cuộc sống bình yên tại Mỹ - Ảnh: FBNV

 

Hiện tại, Trúc Diễm vẫn đang sinh sống và làm việc cho một công ty có tiếng tăm ở Mỹ. Cô còn tập trung phát triển mảng thời trang, chăm chỉ sản xuất video và hình ảnh để kết nối với khán giả Việt. Hiện tại, mỹ nhân 8x vẫn chăm chỉ, thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống thường ngày trên mạng xã hội.

Ở tuổi 35, Trúc Diễm được khen ngợi ngày càng xinh xắn, trẻ trung và mặn mà hơn sau biến cố tan vỡ. Song song với công việc, người đẹp dành thời gian tập luyện thể thao, chạy bộ, ăn uống hợp lý để duy trì nhan sắc. Trước đó Trúc Diễm từng có giai đoạn ở ẩn để chữa bệnh cường giáp nhưng hiện tại đã ổn định hơn. 

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