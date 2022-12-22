Mạnh Trường ôn lại kỉ niệm noel năm ngoái cùng vợ, không quên bóc phốt bà xã về điều này khiến netizen phì cười

Hậu trường 22/12/2022 09:22

Trải qua hơn 14 năm nhưng tình cảm của vợ chồng Mạnh Trường vẫn hạnh phúc như ngày đầu.

Nam diễn viên Mạnh Trường bên cạnh sự nghiệp diễn xuất đỉnh cao với nhiều bộ phim nổi tiếng tại đài truyền hình VTV, còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi có một gia đình rất hạnh phúc. Hai vợ chồng Mạnh Trường gắn bó với nhau từ những năm tháng học cấp 3 và đã có 20 năm bên nhau bền chặt khi yêu nhau 6 năm và có 14 năm hôn nhân viên mãn. 

Mạnh Trường ôn lại kỉ niệm noel năm ngoái cùng vợ, không quên bóc phốt bà xã về điều này khiến netizen phì cười - Ảnh 1
Mạnh Trường và Phương Phạm - Ảnh: Internet

Mạnh Trường và bà xã Phương Phạm đã có hai đứa con với nhau là con gái đầu lòng - bé Chip và con trai thứ 2 là bé Bon. 

Cách đây khoảng 1 tháng, Mạnh Trường vừa chia sẻ tin vui đến với bạn bè, gia đình và người hâm mộ khi vợ anh hạ sinh con thứ ba, là một bé trai. Tin vui có con thứ 3 cũng được Mạnh Trường tiết lộ với mọi người một cách thoải mái cách đây không lâu.

Mạnh Trường ôn lại kỉ niệm noel năm ngoái cùng vợ, không quên bóc phốt bà xã về điều này khiến netizen phì cười - Ảnh 2
Mạnh Trường ôn lại kỉ niệm noel năm ngoái cùng vợ, không quên bóc phốt bà xã về điều này khiến netizen phì cười - Ảnh 3
Cặp đôi vừa đón chào sự ra đời của cậu con trai - Ảnh: Internet

Dù bận bịu phụ bà xã trong việc chăm sóc con, thế nhưng nam diễn viên Mạnh Trường cũng không quên trêu chọc vợ nhân ngày lễ giáng sinh sắp tới. Cụ thể trên MXH cá nhân của mình anh viết: "Noel năm ngoái còn tóc vàng, tóc trắng dân chơi thế kia, năm nay hình như gần tháng rồi em chưa được gội đầu".

Mạnh Trường ôn lại kỉ niệm noel năm ngoái cùng vợ, không quên bóc phốt bà xã về điều này khiến netizen phì cười - Ảnh 4
Bài đăng của nam diễn viên khiến netizen phì cười - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay lập tức, phía dưới bài viết bà xã Mạnh Trường để lại bình luận lầy lội không kém: "Tối nhét cho nắm tóc vào mồm bây giờ". Màn tương tác của 2 vợ chồng không khỏi khiến fan phì cười trước độ lày lội của cặp đôi, đồng thời cũng dành sự ngưỡng mộ nhất định cho cả 2 bởi dù đã có với nhau tới hơn 20 năm yêu đương nhưng 2 người vẫn giữ được lửa tình yêu như ngày đầu. 

Mạnh Trường ôn lại kỉ niệm noel năm ngoái cùng vợ, không quên bóc phốt bà xã về điều này khiến netizen phì cười - Ảnh 5
Màn đáp trả của Phương Phạm - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, Mạnh Trường rất nể bà xã anh vẫn thường xuyên khen ngợi về cô như dù không có nhan sắc thuộc hàng hot girl nhưng cô luôn thu hút sự chú ý vì rất thông minh, sắc sảo và hết mình vì bạn bè. 

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