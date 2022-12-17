Mạnh Trường tự 'bóc trần' cuộc sống sau khi lên chức 'bố bỉm' lần 3

Hậu trường 17/12/2022 10:57

Mạnh Trường và bà xã "thanh mai trúc mã" - Phương Phạm vừa chào đón nhóc tì thứ 3 ra đời cách đây không lâu.

Mạnh Trường là một trong những nam diễn viên nổi tiếng và được yêu thích nhất của màn ảnh phía Bắc. Bên cạnh sự nghiệp thành công,  ngoài đời, nam diễn viên còn có một tổ ấm hạnh phúc đáng ngưỡng mộ bên bà xã "thanh mai trúc mã". Ngoài ra, cặp đôi cũng vừa chào đón bé trai thứ 3 ra đời cách đây không lâu.

Sau khi lên chức "bố bỉm" lần 3, trên trang cá nhân mới đây, Mạnh Trường khoe hình ảnh "đầu bù tóc rối" chăm sóc khiến khán giả bật cười. Cụ thể, nam diễn viên đã đăng tải bức ảnh anh đang bế con trai bé bỏng trên tay. Vì chỉ ở nhà chăm con nên nam diễn viên cũng diện đồ giản dị và không ngại xuất hiện với hình ảnh "đầu bù tóc rối".

Mạnh Trường dí dỏm cho biết hình ảnh bảnh bao trên phim trường của anh khác hẳn với khi ở nhà chăm con. Anh chia sẻ: "Nhìn anh đi quay thì hào nhoáng vậy thôi... chứ thực tế ở nhà thì...".

Mạnh Trường tự 'bóc trần' cuộc sống sau khi lên chức 'bố bỉm' lần 3 - Ảnh 1
Diễn viên Mạnh Trường chia sẻ cuộc sống ông bố bỉm sữa thường ngày - Ảnh: FBNV

 

Kể từ sau thành công vang dội của Hương Vị Tình Thân, Mạnh Trường vẫn không nhận thêm phim mới mà chỉ tham gia chụp ảnh quảng cáo. Bởi, nam diễn viên muốn dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc vợ con. Do đó, trong suốt khoảng thời gian bà xã mang thai và "vượt cạn", Mạnh Trường luôn cận kề bên cạnh chăm sóc. Sau khi con chào đời, nam diễn viên vẫn tiếp tục ở nhà giúp đỡ việc chăm con để bà xã đỡ vất vả hơn.

 

Mạnh Trường cũng hào hứng khoe cận diện mạo của con trai thứ 3. Sao nam Hương Vị Tình Thân khẳng định quý tử là "bản sao hoàn hảo" của mình. Anh bộc bạch: "Lại thêm 1 bản sao không lẫn vào đâu được các bác ạ".

Mạnh Trường tự 'bóc trần' cuộc sống sau khi lên chức 'bố bỉm' lần 3 - Ảnh 2
Diện mạo của quý tử nhà nam diễn viên - Ảnh: FBNV
Mạnh Trường tự 'bóc trần' cuộc sống sau khi lên chức 'bố bỉm' lần 3 - Ảnh 3
Khung ảnh gia đình hạnh phúc của nam diễn viên - Ảnh: FBNV

 

Có thể thấy, con trai Mạnh Trường thừa hưởng gen trội từ bố mẹ và có vẻ ngoài cực đáng yêu. Dù chỉ vừa lọt lòng không lâu nhưng cậu bé đã lộ rõ vẻ ngoài điển trai, gương mặt thanh tú và sống mũi cao vút. Khán giả nhận xét rằng chắc hẳn nhan sắc con trai Mạnh Trường sẽ chẳng kém bố và trở thành nam thần trong tương lai.

 

Mạnh Trường vô cùng hạnh phúc khi có bà xã xinh đẹp và 3 nhóc tì đáng yêu. Nam diễn viên hài lòng với cuộc sống viên mãn của mình ở tuổi U40. Thậm chí, anh được nhận xét là hình mẫu người đàn ông lý tưởng của gia đình. Chuyện tình ngọt ngào gần 20 năm và 14 năm về chung một nhà của vợ chồng nam diễn viên khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Cuộc sống kham khổ của NS Diễm Trinh ở tuổi xế chiều: Tranh thủ đi diễn, sức khỏe suy kiệt sau cơn bạo bệnh

Cuộc sống kham khổ của NS Diễm Trinh ở tuổi xế chiều: Tranh thủ đi diễn, sức khỏe suy kiệt sau cơn bạo bệnh

Mới đây, nghệ sĩ Diễm Trinh đã không ngần ngại trải lòng về cuộc sống hiện tại của mình khi Phi Phụng, Phương Dung đến thăm nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   Mạnh Trường con trai Mạnh Trường bà xã Mạnh Trường sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 36 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Tâm sự 51 phút trước
Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Xã hội 1 giờ 14 phút trước
Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 1 giờ 51 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang