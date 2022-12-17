Mạnh Trường tự 'bóc trần' cuộc sống sau khi lên chức 'bố bỉm' lần 3

Sau khi lên chức "bố bỉm" lần 3, trên trang cá nhân mới đây, Mạnh Trường khoe hình ảnh "đầu bù tóc rối" chăm sóc khiến khán giả bật cười. Cụ thể, nam diễn viên đã đăng tải bức ảnh anh đang bế con trai bé bỏng trên tay. Vì chỉ ở nhà chăm con nên nam diễn viên cũng diện đồ giản dị và không ngại xuất hiện với hình ảnh "đầu bù tóc rối".

Mạnh Trường là một trong những nam diễn viên nổi tiếng và được yêu thích nhất của màn ảnh phía Bắc. Bên cạnh sự nghiệp thành công, ngoài đời, nam diễn viên còn có một tổ ấm hạnh phúc đáng ngưỡng mộ bên bà xã "thanh mai trúc mã". Ngoài ra, cặp đôi cũng vừa chào đón bé trai thứ 3 ra đời cách đây không lâu.

Mạnh Trường dí dỏm cho biết hình ảnh bảnh bao trên phim trường của anh khác hẳn với khi ở nhà chăm con. Anh chia sẻ: "Nhìn anh đi quay thì hào nhoáng vậy thôi... chứ thực tế ở nhà thì...".

Kể từ sau thành công vang dội của Hương Vị Tình Thân, Mạnh Trường vẫn không nhận thêm phim mới mà chỉ tham gia chụp ảnh quảng cáo. Bởi, nam diễn viên muốn dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc vợ con. Do đó, trong suốt khoảng thời gian bà xã mang thai và "vượt cạn", Mạnh Trường luôn cận kề bên cạnh chăm sóc. Sau khi con chào đời, nam diễn viên vẫn tiếp tục ở nhà giúp đỡ việc chăm con để bà xã đỡ vất vả hơn.

Mạnh Trường cũng hào hứng khoe cận diện mạo của con trai thứ 3. Sao nam Hương Vị Tình Thân khẳng định quý tử là "bản sao hoàn hảo" của mình. Anh bộc bạch: "Lại thêm 1 bản sao không lẫn vào đâu được các bác ạ".

Diện mạo của quý tử nhà nam diễn viên - Ảnh: FBNV

Khung ảnh gia đình hạnh phúc của nam diễn viên - Ảnh: FBNV

Có thể thấy, con trai Mạnh Trường thừa hưởng gen trội từ bố mẹ và có vẻ ngoài cực đáng yêu. Dù chỉ vừa lọt lòng không lâu nhưng cậu bé đã lộ rõ vẻ ngoài điển trai, gương mặt thanh tú và sống mũi cao vút. Khán giả nhận xét rằng chắc hẳn nhan sắc con trai Mạnh Trường sẽ chẳng kém bố và trở thành nam thần trong tương lai.

Mạnh Trường vô cùng hạnh phúc khi có bà xã xinh đẹp và 3 nhóc tì đáng yêu. Nam diễn viên hài lòng với cuộc sống viên mãn của mình ở tuổi U40. Thậm chí, anh được nhận xét là hình mẫu người đàn ông lý tưởng của gia đình. Chuyện tình ngọt ngào gần 20 năm và 14 năm về chung một nhà của vợ chồng nam diễn viên khiến nhiều người ngưỡng mộ.