Cuộc sống kham khổ của NS Diễm Trinh ở tuổi xế chiều: Tranh thủ đi diễn, sức khỏe suy kiệt sau cơn bạo bệnh

Hậu trường 17/12/2022 09:49

Mới đây, nghệ sĩ Diễm Trinh đã không ngần ngại trải lòng về cuộc sống hiện tại của mình khi Phi Phụng, Phương Dung đến thăm nhà.

Nghệ sĩ, diễn viên Diễm Trinh là một trong những gương mặt quen thuộc trên các bộ phim truyền hình như: Tình Như Tia Nắng, Pha Lê Không Dễ Vỡ, Trái Tim Lỡ Nhịp, Vùng Hạ Chuyển Mình, Thương Lắm Đò Ơi...  Hình ảnh người mẹ, người bà trên truyền hình mà bà mang lại luôn khắc sâu trong tâm trí của khán giả. Tuy nhiên, sau nhiều lần gặp biến cố, sức khỏe suy giảm nên bà hiện không thể trở lại màn ảnh nhỏ.

Nữ diễn viên Diễm Trinh chia sẻ rằng bà từng 2 lần gặp nguy hiểm vì va chạm giao thông. Trong khi đang di chuyển trên đường bà bị một chiếc xe mở cửa không quan sát khiến bà gặp sự cố. Tưởng chừng bị thương ngoài da, vết thương khiến bà chuyển cơn bạo bệnh, khiến một bên mắt và lỗ tai bị ảnh hưởng nặng. Tiền viện phí của bà gần 70 triệu, để chữa bệnh cho bà, gia đình phải xoay xở nhưng không đủ, phần còn lại do anh em đồng nghiệp giúp đỡ.

Cuộc sống kham khổ của NS Diễm Trinh ở tuổi xế chiều: Tranh thủ đi diễn, sức khỏe suy kiệt sau cơn bạo bệnh - Ảnh 1
Nữ diễn viên trải lòng về cuộc sống bấp bênh sau cơn bạo bệnh - Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ về tình hình kinh tế với diễn viên Phi Phụng, bà bộc bạch: “Kinh tế tôi giờ cũng eo hẹp vì trước giờ tôi đi làm là lo hết cho gia đình. Khi tôi bệnh, nằm xuống thì anh chị em, bạn bè nghệ sĩ chia sẻ rất nhiều để cứu mạng sống của tôi. Tôi rất quý nên cố gắng giữ sức khỏe sống, để làm việc”.

 

Ngoài ra, khi không có vai diễn, bà dự định sẽ buôn bán đồ ăn để trang trải cuộc sống sau khi sức khỏe ổn định hơn. Dù có làm bất kỳ nghề gì nhưng bà vẫn không quên được sân khấu và những vai diễn. Ở tuổi xế chiều, bà chỉ mong được đóng phim, đi diễn vì quá nhớ nghề.

Cuộc sống kham khổ của NS Diễm Trinh ở tuổi xế chiều: Tranh thủ đi diễn, sức khỏe suy kiệt sau cơn bạo bệnh - Ảnh 2
Nghệ sĩ Diễm Trinh sống ở căn nhà nhỏ thuộc một chung cư ở quận Bình Tân - Ảnh: Chụp màn hình

 

Hiện tại, nữ nghệ sĩ Diễm Trinh sống ở căn nhà nhỏ thuộc một chung cư ở quận Bình Tân. Bà ở với người chồng hơn 70 tuổi cùng con gái và cháu ngoại. Con trai nữ diễn viên thì đang đi làm thuê, con gái bà thì ly hôn chồng và một mình nuôi con nhỏ. Trước khi bị bệnh, nhờ các vai diễn nhỏ bà cũng có thể phụ con cái lo ít tiền chi tiêu cho gia đình. Song, tình hình kinh tế gia đình của bà hiện gặp nhiều khó khăn đặc biệt sau biến cố của bà.

 

Trước khi gặp sự cố, vào những ngày cuối tuần nữ diễn viên tranh thủ đi diễn thêm ở các sân khấu nhỏ lẻ để trang trải cuộc sống. Dù thu nhập không nhiều nhưng vẫn đủ để bà chăm lo cho gia đình.

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