Lê Dương Bảo Lâm lần đầu tiết lộ điều hối hận nhất sau 7 năm kết hôn

Hậu trường 16/12/2022 16:21

Xuất hiện cùng ba vợ trong chương trình truyền hình, Lê Dương Bảo Lâm đã mở lòng tâm sự về điều hối hận nhất sau 7 năm kết hôn.

Xuất hiện cùng ba vợ ông Tạ Đình Hương (52 tuổi) - trong chương trình "Mẹ chồng nàng dâu tập 308", Lê Dương Bảo Lâm tâm sự về điều hối hận nhất sau 7 năm kết hôn. 

Nam diễn viên tâm sự: "Trong hôn lễ, đang tổ chức giữa chừng thì em đi diễn. Khi MC mời cô dâu, chú rể bước lên sân khấu chào quan viên hai họ thì chỉ có một mình Quỳnh lên, em đã đi diễn rồi. Bây giờ nhìn lại cảm thấy rất thương vợ vì đã không cho cô ấy được một lễ cưới trọn vẹn. Em có lịch diễn từ 1 tháng trước đó cùng sân khấu với các cô chú lớn tuổi, tâm thế mới vào nghề lúc đó thật sự mình không dám xin bỏ. Quỳnh thì có em bé trước nên lúc coi thầy chỉ có đúng một ngày hôm đó thôi".

Lê Dương Bảo Lâm lần đầu tiết lộ điều hối hận nhất sau 7 năm kết hôn - Ảnh 1
Ngồi bên cạnh ba vợ, nam diễn viên hối hận vì lễ cưới dở dang với bà xã Quỳnh Quỳnh - Ảnh: Chụp màn hình

Mặc dù không lên tiếng trách, nhưng ông Đình Hương thừa nhận rất buồn vì điều đó. Bản thân Lê Dương Bảo Lâm cũng hiểu cho nỗi trăn trở của ba vợ.

Anh chia sẻ: “Nếu Lâm đặt trường hợp của mình vào ba thì chắc chắc Lâm cũng rất buồn vì con gái mình trong đời chỉ có một lần thôi. Còn đối với trường hợp của Lâm lúc đó, sự nghiệp gầy dựng từ từ để có một Lê Dương Bảo Lâm như ngày hôm nay. Hôm đó, nếu mình bỏ thì không biết sân khấu sẽ ra sao. Có nhiều vấn đề khác trong cái nghề của Lâm mà không thể một lời nói hết”.

Đặc thù của ngành nghệ thuật phải đi sớm về khuya, thời gian không ổn định nên Lê Dương Bảo Lâm không có nhiều thời gian để trò chuyện tâm sự cùng ba vợ cũng như chăm sóc con cái. Nam diễn viên thừa nhận ít có cơ hội tâm sự với ba khi ở rể 7 năm và chưa từng có mâm cơm chung vì khẩu vị trái ngược. Lê Dương Bảo Lâm cũng thừa nhận có phần “ghen tị” với ba vợ vì có thời gian gần gũi và chăm sóc các con anh.

Lê Dương Bảo Lâm lần đầu tiết lộ điều hối hận nhất sau 7 năm kết hôn - Ảnh 2
Anh tiết lộ ngày cưới chỉ kịp cùng vợ làm lễ cúng tổ tiên rồi chạy đi diễn, để vợ một mình bước vào lễ đường - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, nói về ấn tượng đầu tiên với nam diễn viên, ông Đình Hương cho biết: “Lúc hai đứa quen nhau, mình không biết Lâm có quen con mình thật lòng hay không. Vì Lâm là diễn viên, còn con mình chỉ là con người bán nước mía thôi”. Tuy nhiên, khi thấy cả hai yêu thương nhau thì ông cũng đồng ý. Thấy công việc đi sớm về khuya của con rể, ông cũng phần nào cảm thông.

Hiện tại, Lê Dương Bảo Lâm đang ở rể tại Đồng Nai để ông bà ngoại tiện chăm sóc cháu dù đã có nhà riêng. Đồng thời, nam diễn viên cho biết đây là lần đầu tiên hai ba con nói chuyện với nhau nhiều nhất trong suốt 7 năm qua.

Lê Dương Bảo Lâm chấm điểm ngoại hình cho 3 con, phũ phàng với con gái thứ 2 dù giống hệt mình

Lê Dương Bảo Lâm chấm điểm ngoại hình cho 3 con, phũ phàng với con gái thứ 2 dù giống hệt mình

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Lê Dương Bảo Lâm còn nhận được sự ngưỡng mộ của khán giả bởi tổ ấm hạnh phúc bên bà xã Quỳnh Quỳnh cùng 3 nhóc tỳ đáng yêu.

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