Lê Dương Bảo Lâm chấm điểm ngoại hình cho 3 con, phũ phàng với con gái thứ 2 dù giống hệt mình

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Lê Dương Bảo Lâm còn nhận được sự ngưỡng mộ của khán giả bởi tổ ấm hạnh phúc bên bà xã Quỳnh Quỳnh cùng 3 nhóc tỳ đáng yêu.
- Từ 'hai bàn tay trắng' gây dựng, Lê Dương Bảo Lâm sở hữu danh tiếng lẫn khối tài sản 'khủng' đáng nể
- Phản ứng gây chú ý của mẹ vợ Lê Dương Bảo Lâm khi con gái bị mỉa mai 'đẻ nhiều như gà, như vịt'
Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm khiến khán giả thích thú khi đăng tải khoảnh khắc gia đình hạnh phúc trên trang cá nhân. Đặc biệt, anh gây chú ý khi thoải mái chấm điểm ngoại hình của 3 nhóc tỳ.
Trong đó, anh tấm tắc khen ngợi ngoại hình cậu út Dĩ Kha và dành cho con trai 10 điểm tuyệt đối. Anh khen con trai cưng vì quá giống mình: "Ba ráng làm bán sống bán chết cũng mua siêu xe cho con. Đẹp trai quá. Ba phải mua siêu xe cho con để sau này con gái bu theo".
Con gái đầu lòng Bảo Nhi cũng được anh ưu ái chấm hẳn 9,99 điểm cũng như hài hước dặn vợ "có nhiêu tiền đem hết cho Bảo Nhi".
Tuy nhiên, ái nữ thứ 2 Bảo Ngọc được đánh giá là giống anh nhất từ ngoại hình đến thần thái cùng ánh mắt "mũi tên uất hận" làm nên thương hiệu, anh lại phũ phàng cho 6,5 điểm. Thậm chí, anh còn hóm hỉnh bày tỏ: “Nhỏ này 6,5 điểm nha. Nhỏ này sao nó xu vậy Quỳnh?”. Phải đến khi bà xã kịch liệt phản đối, anh mới chấm lại và cho bé Bảo Ngọc 9,5 điểm.
Ngay khi vừa đăng tải, nhiều người đã bày tỏ thích thú với sự hài hước của nam diễn viên. Cùng với đó, gia đình hạnh phúc, viên mãn của anh và bà xã nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Cùng với chuyện tình hạnh phúc, bền vững với bà xã, 3 người con xinh xắn, đáng yêu của nam diễn viên cũng chiếm "trọn spotlight" của bố mẹ mỗi khi xuất hiện.
Hiện tại, gia đình của Lê Dương Bảo Lâm luôn nhận được sự ngưỡng mộ từ mọi người. Mặc dù bận rộn với công việc cùng lịch trình dày đặc nhưng anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của vợ con, gia đình và công việc lên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm từ phía cư dân mạng. Không chỉ được khán giả yêu mến bởi tính cách hài hước qua các vai diễn, anh còn được mọi người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn.