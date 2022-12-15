Lê Dương Bảo Lâm chấm điểm ngoại hình cho 3 con, phũ phàng với con gái thứ 2 dù giống hệt mình

Trong đó, anh tấm tắc khen ngợi ngoại hình cậu út Dĩ Kha và dành cho con trai 10 điểm tuyệt đối. Anh khen con trai cưng vì quá giống mình: "Ba ráng làm bán sống bán chết cũng mua siêu xe cho con. Đẹp trai quá. Ba phải mua siêu xe cho con để sau này con gái bu theo".

Tuy nhiên, ái nữ thứ 2 Bảo Ngọc được đánh giá là giống anh nhất từ ngoại hình đến thần thái cùng ánh mắt "mũi tên uất hận" làm nên thương hiệu, anh lại phũ phàng cho 6,5 điểm. Thậm chí, anh còn hóm hỉnh bày tỏ: “Nhỏ này 6,5 điểm nha. Nhỏ này sao nó xu vậy Quỳnh?”. Phải đến khi bà xã kịch liệt phản đối, anh mới chấm lại và cho bé Bảo Ngọc 9,5 điểm.

Tổ ấm của Lê Dương Bảo Lâm khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV

Ngay khi vừa đăng tải, nhiều người đã bày tỏ thích thú với sự hài hước của nam diễn viên. Cùng với đó, gia đình hạnh phúc, viên mãn của anh và bà xã nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Cùng với chuyện tình hạnh phúc, bền vững với bà xã, 3 người con xinh xắn, đáng yêu của nam diễn viên cũng chiếm "trọn spotlight" của bố mẹ mỗi khi xuất hiện.

Hiện tại, gia đình của Lê Dương Bảo Lâm luôn nhận được sự ngưỡng mộ từ mọi người. Mặc dù bận rộn với công việc cùng lịch trình dày đặc nhưng anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của vợ con, gia đình và công việc lên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm từ phía cư dân mạng. Không chỉ được khán giả yêu mến bởi tính cách hài hước qua các vai diễn, anh còn được mọi người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn.