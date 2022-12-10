Phản ứng gây chú ý của mẹ vợ Lê Dương Bảo Lâm khi con gái bị mỉa mai 'đẻ nhiều như gà, như vịt'

Hậu trường 10/12/2022 11:25

Mới đây, bà xã của Lê Dương Bảo Lâm bị mỉa mai về việc sinh nở trong buổi livestream trên trang cá nhân.

Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm và vợ đã livestream cùng khán giả trên trang cá nhân. Tại đây, một cư dân mạng đã bình luận khá tiêu cực, mỉa mai về việc sinh nở của bà mẹ 3 con Quỳnh Quỳnh. Trước việc này, Lê Dương Bảo Lâm đã nói với vợ rằng: "Bà kia vào comment kêu sao diễn viên gì mà đẻ như gà, vịt vậy".

Sau khi nghe ông xã nói vậy, Quỳnh Quỳnh cũng cho biết: "Mới có 3 đứa chứ bao nhiêu, làm như người ta không phải con người vậy trời. Nhiều người đẻ cả chục thấy sao hay vậy, người ta đẻ có 3 đứa lại kêu đẻ nhiều".

Ngoài ra, Lê Dương Bảo Lâm cũng nói thêm: "Đấy, làm như là đẻ 13 đứa vậy đó phải không Quỳnh? Người ta đẻ, người ta nuôi con đàng hoàng chứ đâu có bỏ lăn lóc đâu".

Phản ứng gây chú ý của mẹ vợ Lê Dương Bảo Lâm khi con gái bị mỉa mai 'đẻ nhiều như gà, như vịt' - Ảnh 1
Mẹ ruột của Quỳnh Quỳnh hơi buồn và khó chịu khi con gái bị mỉa mai 'đẻ như gà' - Ảnh: FBNV

Thấy con gái bị nói như vậy, mẹ ruột của Quỳnh Quỳnh liền tỏ vẻ không hài lòng, gương mặt hơi buồn và khó chịu. Đặc biệt, mẹ vợ nam diễn viên cũng bức xúc lên tiếng bảo vệ con gái: "Nhỏ kia nó 37 tuổi đẻ 5 đứa con, 5 đời chồng, đằng này nhà người ta mới có 3 đứa mà cứ quở hoài". 

Quỳnh Quỳnh cũng nói tiếp lời của mẹ mình, có lẽ hiếm khi thấy mẹ như vậy, Quỳnh Quỳnh liền cười lớn và nói rằng: "Đấy, ngoại bênh con, bênh cháu dữ lắm, ngoại chửi người ta luôn".

 

Phản ứng gây chú ý của mẹ vợ Lê Dương Bảo Lâm khi con gái bị mỉa mai 'đẻ nhiều như gà, như vịt' - Ảnh 2
Quỳnh Quỳnh là hậu phương vững chắc của Lê Dương Bảo Lâm - Ảnh: FBNV

Ngoài sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, Lê Dương Bảo Lâm còn có một tổ ấm viên mãn cùng vợ và ba con nhỏ (hai gái, một trai) vô cùng đáng yêu. Ngoài chăm lo cho gia đình, bà xã của nam danh hài còn chủ động làm quản lý, trợ lý kiêm tài xế cho Lê Dương Bảo Lâm. Là người phụ nữ tham công tiếc việc, cô là cánh tay đắc lực giúp chồng có được cơ ngơi khang trang là căn nhà 7 tỷ đồng tại khu đô thị đắt đỏ ở TP.HCM. Hiện Quỳnh Quỳnh đang làm công việc bán hàng online.

Trải qua nhiều lần sinh nở, bà mẹ ba con không còn giữ được dáng vóc như thời trẻ nhưng vẫn giữ được nét thanh tú trên khuôn mặt. Sau hơn 10 năm gắn bó, tổ ấm của Quỳnh Quỳnh và nam danh hài vô cùng bình yên và hạnh phúc.

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