Vợ Lê Dương Bảo Lâm khoe lại loạt ảnh cưới mộc mạc ở ruộng, nhắn nhủ 1 điều cực ngọt đến ông xã sau 10 năm bên nhau

Hậu trường 19/11/2022 16:03

10 năm bên nhau, vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm khiến nhiều người phải ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn "đủ nếp, đủ tẻ" cùng cơ ngơi hoành tráng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Quỳnh Quỳnh đã đăng tải một đoạn clip ghi lại hình ảnh của cô và Lê Dương Bảo Lâm ngày xưa chụp ảnh cưới. Trong clip, cặp vợ chồng đứng giữa đồng cỏ quê hương để ghi lại những khoảnh khắc cho ngày trọng đại của mình. Quỳnh Quỳnh diện váy cưới, Lê Dương Bảo Lâm thì ăn diện bảnh bao. Bộ ảnh được nhận xét vô cùng đơn giản và mộc mạc.

Vợ Lê Dương Bảo Lâm còn nhắn nhủ đến ông xã của mình: "10 năm... 1 tình yêu lớn... yêu tí em". Đáp lại lời tình cảm của bà xã, Lê Dương Bảo Lâm cũng để lại bình luận rằng: "Yêu bé".

Vợ Lê Dương Bảo Lâm khoe lại loạt ảnh cưới mộc mạc ở ruộng, nhắn nhủ 1 điều cực ngọt đến ông xã sau 10 năm bên nhau - Ảnh 1
Vợ Lê Dương Bảo Lâm khoe lại loạt ảnh cưới mộc mạc ở ruộng, nhắn nhủ 1 điều cực ngọt đến ông xã sau 10 năm bên nhau - Ảnh 2Vợ Lê Dương Bảo Lâm khoe lại loạt ảnh cưới mộc mạc ở ruộng, nhắn nhủ 1 điều cực ngọt đến ông xã sau 10 năm bên nhau - Ảnh 3

Vợ Lê Dương Bảo Lâm khoe lại loạt ảnh cưới mộc mạc ở ruộng, nhắn nhủ 1 điều cực ngọt đến ông xã sau 10 năm bên nhau - Ảnh 4
Loạt ảnh nhận được nhiều lời khen ngợi vì sự mộc mạc, đơn giản của Dương Lâm - Quỳnh Quỳnh (Ảnh: FBNV)

 

 

Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ đến cặp đôi. Lê Dương Bảo Lâm và bà xã Quỳnh Quỳnh kết hôn năm 2017. Trong 4 năm qua, cặp đôi đã chào đón 3 trái ngọt hôn nhân, là 2 ái nữ xinh xắn Bảo Nhi, Bảo Ngọc và quý tử mới chào đời. Nhóc tỳ thứ 3 nhà cặp đôi chào đời ngày 3/8 vừa qua bằng phương pháp sinh mổ. Sự xuất hiện của quý tử nhỏ khiến hôn nhân của nam diễn viên càng thêm viên mãn, "đủ nếp đủ tẻ".

Vợ Lê Dương Bảo Lâm khoe lại loạt ảnh cưới mộc mạc ở ruộng, nhắn nhủ 1 điều cực ngọt đến ông xã sau 10 năm bên nhau - Ảnh 5
Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FB Quỳnh Quỳnh

Lê Dương Bảo Lâm được khán giả biết đến khi đạt thành tích quán quân Cười xuyên Việt năm 2015. Từ một anh chàng tỉnh lẻ quê mùa, Lê Dương Bảo Lâm giờ bỗng trở nên giàu có. Nam diễn viên hài phủ sóng kín các chương trình gameshow truyền hình, nhận được hàng loạt lời mời đi diễn cũng như quảng cáo cho các nhãn hàng. Vợ Lê Dương Bảo Lâm tên thật là Tạ Thị Quỳnh Anh (nickname Quỳnh Quỳnh) sinh năm 1992 và kém chồng 3 tuổi. Cô từng theo học tại trường Sân khấu Điện ảnh.

Chụp ảnh gia đình hạnh phúc sum vầy nhưng Lê Dương Bảo Lâm hay Quỳnh Quỳnh đều bị nhân vật này chiếm trọn spotlight

Chụp ảnh gia đình hạnh phúc sum vầy nhưng Lê Dương Bảo Lâm hay Quỳnh Quỳnh đều bị nhân vật này chiếm trọn spotlight

Đoạn nhắn nhủ tình cảm của Lê Dương Bảo Lâm đến vợ khiến dân tình xôn xao vì quá lãng mạn.

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