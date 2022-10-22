Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ tố từng bị 1 siêu mẫu có tiếng 'khinh ra mặt' và cái kết 10 năm sau gây bất ngờ

Vừa qua, Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ có một bài đăng kể lại câu chuyện thuở mới vào nghề của mình. Cụ thể, nam nghệ sĩ đã chia sẻ những hình ảnh xưa cũ cùng với siêu mẫu Võ Hoàng Yến . Trong đó, anh tranh thủ "bóc phốt" đàn chị từng ngó lơ mình vì không nổi tiếng.

Lê Dương Bảo Lâm hài hước viết: "10 năm truớc mới vô nghề, đi quần chúng, gặp một chị siêu mẫu. Xin chị chụp hình, chị rất thái độ và rất khinh em. Chị ngồi ghế và em ngồi duới đất. Em cuời tuơi và chị không nhìn em. Bây giờ chị xin đi cuời mồi cho em, luơng tháng 4 triệu, 23 tây lãnh luơng. Hả hê hả hê. Em còn nghe nói chị bị mất trang facebook cá nhân nữa. Tất cả là do em làm đó. Chị Võ Minh Sơn à".

Sau khi đọc bài đăng, dân tình bật cười vì màn "troll" đàn chị Võ Hoàng Yến của Lê Dương Bảo Lâm. Trong những bức ảnh mà anh chàng chia sẻ, có thể thấy do Võ Hoàng Yến đang bận rộn với công việc nên khi có rất nhiều fan xoay quanh, cô nàng có lẽ đã không kịp trở tay.

Nhiều dân mạng đã để lại bình luận bên dưới bài viết".

- "Ghim uất hận 10 năm rồi trả thù bả , anh ra dẻ hận thù lâu dữ".

- "Trời ơi! Lee Min Ho 10 năm nay tài sắc vẹn toàn".

- "Hèn gì trong "2 ngày 1 đêm" bả cười bất chấp, hoá ra được thuê".

Có thể thấy, sau nhiều cố gắng, chỉ sau 10 năm, nam nghệ sĩ từ một diễn viên quần chúng vô danh, nay đã có thể tham dự show thực tế với người mà mình từng xin chụp ảnh ngày xưa. Thậm chí, Võ Hoàng Yến bất ngờ xin "đi cười mồi" cho Dương Lâm, chứng tỏ cái duyên tấu hài của anh đã thăng hạng vượt bậc. Nam danh hài còn tiết lộ anh chính là người đã hack Facebook của nữ siêu mẫu.

Bên cạnh bài đăng "ra dẻ" của Lê Dương Bảo Lâm, thì visual 10 năm trước của Quán quân Cười Xuyên Việt 2015 mới trở thành đề tài được fan bàn luận sôi nổi. Theo đó, Lê Dương Bảo Lâm ngày ấy sở hữu mái tóc dài lãng tử trendy. Anh cũng khiến fan ấn tượng trước gu thời trang bỏ 1 cúc áo sành điệu lúc bấy giờ.

Nhan sắc hiện tại của Lê Dương Bảo Lâm đã chuẩn soái ca hơn sau khi can thiệp dao kéo.

Để có được ngoại hình hiện tại, anh không ngần ngại công khai việc bản thân phẫu thuật thẩm mỹ. Thậm chí, Lê Dương Bảo Lâm từng thừa nhận bản thân nghiện "dao kéo". Ông bố 3 con tiết lộ: "Thực sự cái này em chia sẻ thật, mắt em làm 1 miếng, mũi em chống 1 miếng, môi em tiêm 1 miếng, răng sứ nguyên hàm, nói chung hầu như cái gì em cũng làm".

Sau nhiều cố gằng, học cách thay đổi bản thân tốt hơn, Lê Dương Bảo Lâm đã dần chứng minh được tài năng, sự duyên dáng của mình qua các gameshow. Không chỉ có sự nghiệp thăng tiến, anh còn có một gia đình viên mãn. Vừa qua, Quán quân Cười Xuyên Việt 2015 đã chào đón thêm thành viên mới trong gia đình trước sự chúc mừng của người thân, bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ.

Vợ chồng Dương Lâm cùng 2 cô con gái đáng yêu.