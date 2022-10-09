Trước khi bị chê ăn mặc luộm thuộm, vợ Lê Dương Bảo Lâm từng khiến người khác phải xuýt xoa với vóc dáng gợi cảm thế này đây

Ngoài sự nghiệp đang phát triển, nam nghệ sĩ còn sở hữu mái ấm hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp Quỳnh Quỳnh cùng 2 nhóc tỳ đáng yêu. Khi đã về chung một nhà, Lê Dương Bảo Lâm được người bạn đời tạo mọi điều kiện tốt nhất để phát triển sự nghiệp diễn xuất.

Lê Dương Bảo Lâm được khán giả biết đến khi đạt thành tích quán quân Cười xuyên Việt năm 2015. Từ một anh chàng tỉnh lẻ quê mùa, Lê Dương Bảo Lâm giờ đã có cuộc sống sung túc hơn và thành đạt. Nam diễn viên hài phủ sóng các chương trình gameshow truyền hình, nhận được hàng loạt lời mời đi diễn cũng như quảng cáo cho các nhãn hàng.

Vợ nam diễn viên từ lâu đã được mọi người yêu quý bởi lối sống giản dị, không ăn diện, xài hàng hiệu dù có chồng là nghệ sĩ nổi tiếng. Thế nhưng, mỗi khi "nóc nhà" của Lê Dương Bảo Lâm lên đồ lại khiến người khác phải trầm trồ vì vóc dáng gợi cảm không thua bất kỳ nàng mỹ nhân nào trong showbiz.

Không chỉ có ngoại hình nổi bật, gương mặt khả ái, Quỳnh Anh còn ăn mặc gợi cảm vô cùng. Vợ Lê Dương Bảo Lâm gây ấn tượng với vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt với những đường nét thanh tú và làn da trắng.

Cô yêu thích kiểu tóc buông xõa tự nhiên càng tôn thêm nét đẹp dịu dàng. Không những vậy, bà xã Lê Dương Bảo Lâm cũng chuộng váy ngắn, khoe body thon gọn.

Gu thời trang của người đẹp 9X này hướng đến sự trẻ trung, quyến rũ. Các kiểu váy áo hai dây được Quỳnh Anh đặc biệt ưu ái.

Mỗi khi vào dịp đặc biệt, bà xã Lê Dương vẫn không thiếu váy áo đẹp để mặc. Cô nàng lựa chọn những "bộ cánh" thiết kế đơn giản nhưng vẫn tôn lên vóc dáng cùng làn da trắng mịn. Trang điểm và ăn diện lộng lẫy, bà xã Lê Dương Bảo Lâm xinh đẹp chẳng kém cạnh diễn viên.

Sau khi sinh con, Quỳnh Quỳnh ưu tiên những bộ đồ đơn giản, thoải mái để tiện chăm sóc cho các con, quán xuyến công việc nhà tươm tất, để chồng yên tâm thăng hoa với sự nghiệp.

Lê Dương Bảo Lâm thấu hiểu những hy sinh của vợ cho gia đình.

Nam diễn viên nhiều lần "bóc phốt' tủ quần áo của vợ chỉ toàn đồ bộ, có những cái đã dùng được vài năm. Tuy nhiên, Lê Dương Bảo Lâm rất cảm thông và bênh vực vợ khi có lời nhận xét không hay.

"Cái đó người ta gọi là đơn giản em ơi. Người ta là vì chồng, vì con, buôn gánh bán bưng. Cái đơn giản với luộm thuộm nó khác, chữ luộm thuộm là chỉ người tóc tai bù xù, quần áo rách rưới, còn con vợ của em nó thơm, chỉ là bộ đồ hơi cũ thôi. Anh có mua đồ mới nhưng không chịu mặc" - anh nói.

Dù thường xuyên làm việc với những đồng nghiệp xinh đẹp, song Lê Dương Bảo Lâm không sợ vợ ghen bởi Quỳnh Anh là người khá thấu hiểu ông xã.