Lê Dương Bảo Lâm gây tranh cãi khi ôm quý tử chỉ vừa tròn tháng "quẩy" cực sung theo điệu nhạc

Hậu trường 12/09/2022 20:37

Trước hành động nhảy nhiệt tình khi đang ôm con của Lê Dương Bảo Lâm, cộng đồng mạng liền lên tiếng nhắc nhở.

Sau thời gian chạy show miệt mài và tất bật tham gia các chương trình truyền hình thực tế, Lê Dương Bảo Lâm đã có thời gian nghỉ ngơi và chơi đùa với các con của mình. Mới đây, trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm gây chú ý khi chia sẻ đoạn clip vừa ẵm quý tử mới sinh vừa nô đùa cùng con gái thứ hai. 

Lê Dương Bảo Lâm gây tranh cãi khi ôm quý tử chỉ vừa tròn tháng 'quẩy' cực sung theo điệu nhạc - Ảnh 1
Lê Dương Bảo Lâm có khoảnh khắc vui chơi cùng các con của mình.

Theo đó, nam nghệ sĩ "tay bế tay bồng" con trai thứ ba của mình nhưng lại nhảy nhót tưng bừng, không màng hình tượng với trang phục mặc nhà xuề xòa, đầu tóc rối tung chuẩn "bố bỉm". Mặc ông bố nổi tiếng đang cực "tăng động" trên nền nhạc, quý tử của anh vẫn ngủ cực ngon lành.

Lê Dương Bảo Lâm gây tranh cãi khi ôm quý tử chỉ vừa tròn tháng 'quẩy' cực sung theo điệu nhạc - Ảnh 2
Bế con còn non tháng nhưng Lê Dương Bảo Lâm lại nhảy nhót bất chấp.

Ngay lập tức, hành động của Lê Dương Bảo Lâm liền bị cư dân mạng nhắc nhở. 

Lê Dương Bảo Lâm gây tranh cãi khi ôm quý tử chỉ vừa tròn tháng 'quẩy' cực sung theo điệu nhạc - Ảnh 3
Lê Dương Bảo Lâm bị khán giả nhắc nhở khi bế con trai vừa tròn tháng lại nhảy nhót quá mạnh bạo.

Trước đó hơn 1 tháng, gia đình Lê Dương Bảo Lâm vỡ òa cảm xúc khi chào đón thành viên mới. Quỳnh Quỳnh - bà xã của nam diễn viên đã “mẹ tròn con vuông” hạ sinh thêm một quý tử bằng phương pháp sinh mổ. Về diện mạo, được biết mẹ quán quân Cười Xuyên Việt 2015 khẳng định cháu trai có nhiều đặc điểm giống hệt nam danh hài lúc nhỏ.

Lê Dương Bảo Lâm gây tranh cãi khi ôm quý tử chỉ vừa tròn tháng 'quẩy' cực sung theo điệu nhạc - Ảnh 4
Sinh quý tử, khác hẳn 2 lần trước, anh tạm thời vẫn giấu khá kĩ mặt con.
Con trai út đầy tháng, vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm công khai ảnh và tên thật đảm bảo 'không đụng hàng'

Con trai út đầy tháng, vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm công khai ảnh và tên thật đảm bảo 'không đụng hàng'

Mừng đầy tháng con út, hình ảnh nhóc tì nhà Dương Lâm - Quỳnh Quỳnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

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