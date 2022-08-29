Hé lộ một chi tiết cho thấy Lê Dương Bảo Lâm ‘bên trọng bên khinh’ giữa gia đình ruột và gia đình nhà vợ?

Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm đã đã sắp xếp đưa cha mẹ ruột đi theo để du lịch. Cha mẹ của nam diễn viên hài vô cùng hạnh phúc và thích thú khi được con trai dẫn đi chơi. Dân tình bày tỏ sự ngưỡng mộ, liên tục khen ngợi Dương Lâm là người con có hiếu, biết quan tâm đến cha mẹ.

Tuy nhiên, cũng có không ít người chỉ trích nam diễn viên không "mặn mà" với cha mẹ vợ khi chỉ đưa cha mẹ ruột đi du lịch. Được biết, từ hồi Quỳnh Quỳnh – vợ của nam diễn viên sinh con, nhà ngoại luôn có mặt phụ giúp vợ chồng anh chăm con để Quỳnh Quỳnh có thời gian tập trung cho công việc kinh doanh online.

Có thể thấy, Lê Dương Bảo Lâm rất thân thiết với nhà ngoại. Ngay cả Quỳnh Quỳnh cũng được cha mẹ chồng hết mực cưng chiều, yêu quý. Có thể vì cha mẹ vợ bận rộn nên Lê Dương Bảo Lâm chưa thể sắp xếp dẫn ông bà đi du lịch chứ không hề có chuyện không "mặn mà" như dư luận đồn đoán.

Thực tế, cha mẹ vợ bận rộn nên nam diễn viên chưa sắp xếp cho ông bà đi du lịch được - Ảnh: FBNV

Được biết, hơn 7 năm hẹn hò, vào năm 2017, vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quyết định tiến tới hôn nhân và có những nhóc tỳ vô cùng đáng yêu. Quỳnh Quỳnh được khen ngợi về sự bản lĩnh, cầu tiến. Từ một người nhút nhát trước ống kính, bà xã của nam diễn viên đã tập tành livestream cùng chồng để kiếm thêm thu nhập. Đồng thời, Lê Dương Bảo Lâm cũng chăm chỉ tham gia vào các dự án nghệ thuật, liên tục góp mặt ở các gameshow, sitcom, web-drama.

Gia đình nhỏ của Lê Dương Bảo Lâm - Ảnh: Internet

Hồi đầu tháng 8 vừa qua, vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm chào đón nhóc tỳ thứ 3. Sự xuất hiện của quý tử nhỏ khiến hôn nhân của nam diễn viên càng thêm viên mãn, "đủ nếp đủ tẻ". Nam danh hài đã đầu tư chi phí khủng cho việc sinh nở của Quỳnh Quỳnh. Anh cũng đã vào tận phòng sinh túc trực bên vợ khiến nhiều khán giả cảm động.