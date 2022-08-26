Nửa đêm, vợ Lê Dương Bảo Lâm 'một nách hai con' đăng đàn nức nở 'Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn' khiến dân tình xót xa

Quỳnh Quỳnh – bà xã Lê Dương Bảo Lâm đã đăng tải clip kèm theo lời nhắn gây chú ý "Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn" khiến dân tình xót xa.

Mới đây, Quỳnh Quỳnh – bà xã Lê Dương Bảo Lâm đã đăng tải clip kèm theo lời nhắn gây chú ý "Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn. Mấy em gái đang ở với cha mẹ là đang hạnh phúc nha mấy em ơi". Quỳnh Quỳnh – bà xã Lê Dương Bảo Lâm đã đăng tải clip gây chú ý - Ảnh: Internet

Cụ thể, cô đăng tải hình ảnh ru con trai sơ sinh ngủ lúc khuya muộn. Trong clip, Quỳnh Quỳnh vừa phải ru quý tử sơ sinh, còn phải dỗ con gái thứ hai Bảo Ngọc, khi cô bé liên tục đu chân mẹ, cười giỡn lớn. Trước tình thế "khó xử", bà xã nam diễn viên chỉ biết bất lực bật cười. Cô phải liên tục năn nỉ con gái nhỏ: "Ngủ đi con, ngủ đi con". Nhiều netizen đều phải bật cười trước sự nghịch ngợm của bé Bảo Ngọc, tuy nhiên một số khác cũng đồng cảm với cảnh “một nách hai con” của Quỳnh Quỳnh, đặc biệt là mẹ bỉm sữa.

Gia đình nhỏ của vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm - Ảnh: FBNV Được biết, qua nhiều năm gắn bó và yêu thương nhau, Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh đã có chung ba người con "đủ nếp đủ đẻ" vô cùng đáng yêu. Vào đầu năm nay, Quỳnh Quỳnh xác nhận mang thai nhóc tỳ thứ 3. Vì chồng bận nhiều lịch diễn nên trong quá trình mang thai con thứ 3, Quỳnh Quỳnh đều tự mình đi khám thai mà không có sự góp mặt của Lê Dương Bảo Lâm. Vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm vừa đón nhóc tỳ thứ ba - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, trong hành trình mang thai và sinh con của Quỳnh Quỳnh, cô luôn được Lê Dương Bảo Lâm chuẩn bị chu toàn mọi thứ kể cả phòng sinh hoành tráng, đầy đủ tại một bệnh viện quốc tế với chi phí cao ngất ngưởng. Nghệ sĩ hài luôn ở bên vợ trong những giây phút quan trọng.

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