Lê Dương Bảo Lâm khoe ảnh chân dung mình được "điêu khắc" trên tóc nhưng netizen chỉ chú ý đến hàm răng sứ "trắng phát sáng" của anh

Dù được khắc hình lên tóc nhưng chân dung của Lê Dương Bảo Lâm chân thật đến mức răng cũng "phát sáng" không thua gì người thật.
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Mới đây Lê Dương Bảo Lâm đã khoe hình ảnh chân dung của chính mình nhưng dưới hình thức hết sức đặc biệt, "điêu khắc" trên mái tóc. Nam diễn viên không quên cảm thán về "siêu phẩm": "Trời đất, sao mà hay quá chừng! Nhận tui 1 lạy shop ơi. Tổng thể ok, miệng thu nhỏ lại xíu thì giống hơn, làm bị rộng quá...".
Chưa biết rõ ai là chủ nhân mái tóc có khắc hình Lê Dương Bảo Lâm nhưng rất có thể đây là một fan cứng của nam diễn viên. Trong ảnh, Lê Dương Bảo Lâm có biểu cảm cười hết cỡ với khuôn miệng rộng "thương hiệu" của mình. Quả thật dưới bàn tay khéo léo của thợ cắt tóc đã làm ra kiểu tạo hình tóc giống với chân dung nam nghệ sĩ hài như đúc, chi tiết đến từng nếp nhăn, hàm răng cho đến chiếc áo.
Tuy nhiên, thay vì khen ngợi kiểu tóc của fan, cư dân mạng chỉ tập trung vào chi tiết môi và răng của Lê Dương Bảo Lâm, đi kèm với đó là vô số ảnh chế nụ cười khó đỡ và bộ răng sứ bị gãy một chiếc khi tham gia chương trình thực tế của anh mà nhìn thôi cũng cười xỉu.
Thời gian qua, Lê Dương Bảo Lâm được nhiều sự quan tâm khi xuất hiện trong show thực tế 2 Ngày 1 Đêm, thường xuyên tạo viral vì những khoảnh khắc lầy lội bên cạnh dàn cast. Bên cạnh đó, những ngày gần đây, nam diễn viên cũng vừa đón nhận tin vui khi bà xã Quỳnh Quỳnh hạ đứa con thứ 3 là quý tử. Nam diễn viên thường xuyên chia sẻ các hình ảnh, clip hài hước vui nhộn trêu chọc đồng nghiệp, bà xã lên Facebook cá nhân.