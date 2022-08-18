Lê Dương Bảo Lâm khoe ảnh chân dung mình được "điêu khắc" trên tóc nhưng netizen chỉ chú ý đến hàm răng sứ "trắng phát sáng" của anh

Hậu trường 18/08/2022 16:23

Dù được khắc hình lên tóc nhưng chân dung của Lê Dương Bảo Lâm chân thật đến mức răng cũng "phát sáng" không thua gì người thật.

Mới đây Lê Dương Bảo Lâm đã khoe hình ảnh chân dung của chính mình nhưng dưới hình thức hết sức đặc biệt, "điêu khắc" trên mái tóc. Nam diễn viên không quên cảm thán về "siêu phẩm": "Trời đất, sao mà hay quá chừng! Nhận tui 1 lạy shop ơi. Tổng thể ok, miệng thu nhỏ lại xíu thì giống hơn, làm bị rộng quá..."

Lê Dương Bảo Lâm khoe ảnh chân dung mình được 'điêu khắc' trên tóc nhưng netizen chỉ chú ý đến hàm răng sứ 'trắng phát sáng' của anh - Ảnh 1
Hình ảnh Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ.

 Chưa biết rõ ai là chủ nhân mái tóc có khắc hình Lê Dương Bảo Lâm nhưng rất có thể đây là một fan cứng của nam diễn viên. Trong ảnh, Lê Dương Bảo Lâm có biểu cảm cười hết cỡ với khuôn miệng rộng "thương hiệu" của mình. Quả thật dưới bàn tay khéo léo của thợ cắt tóc đã làm ra kiểu tạo hình tóc giống với chân dung nam nghệ sĩ hài như đúc, chi tiết đến từng nếp nhăn, hàm răng cho đến chiếc áo.

Lê Dương Bảo Lâm khoe ảnh chân dung mình được 'điêu khắc' trên tóc nhưng netizen chỉ chú ý đến hàm răng sứ 'trắng phát sáng' của anh - Ảnh 2
Đáng nói đôi môi dày, khuôn miệng rộng và hàm răng sứ trắng tinh mang thương hiệu Dương Lâm cũng được "phác họa" vô cùng chân thực.

Tuy nhiên, thay vì khen ngợi kiểu tóc của fan, cư dân mạng chỉ tập trung vào chi tiết môi và răng của Lê Dương Bảo Lâm, đi kèm với đó là vô số ảnh chế nụ cười khó đỡ và bộ răng sứ bị gãy một chiếc khi tham gia chương trình thực tế của anh mà nhìn thôi cũng cười xỉu.

Lê Dương Bảo Lâm khoe ảnh chân dung mình được 'điêu khắc' trên tóc nhưng netizen chỉ chú ý đến hàm răng sứ 'trắng phát sáng' của anh - Ảnh 3

Lê Dương Bảo Lâm khoe ảnh chân dung mình được 'điêu khắc' trên tóc nhưng netizen chỉ chú ý đến hàm răng sứ 'trắng phát sáng' của anh - Ảnh 4

Lê Dương Bảo Lâm khoe ảnh chân dung mình được 'điêu khắc' trên tóc nhưng netizen chỉ chú ý đến hàm răng sứ 'trắng phát sáng' của anh - Ảnh 5
Loạt bình luận lầy lội của cư dân mạng.

 

Thời gian qua, Lê Dương Bảo Lâm được nhiều sự quan tâm khi xuất hiện trong show thực tế 2 Ngày 1 Đêm, thường xuyên tạo viral vì những khoảnh khắc lầy lội bên cạnh dàn cast. Bên cạnh đó, những ngày gần đây, nam diễn viên cũng vừa đón nhận tin vui khi bà xã Quỳnh Quỳnh hạ đứa con thứ 3 là quý tử. Nam diễn viên thường xuyên chia sẻ các hình ảnh, clip hài hước vui nhộn trêu chọc đồng nghiệp, bà xã lên Facebook cá nhân.

 

Đi đẻ ở bệnh viện quốc tế nhưng vợ Lê Dương Bảo Lâm sau sinh lại mặc đồ bộ giản dị đến bất ngờ

Đi đẻ ở bệnh viện quốc tế nhưng vợ Lê Dương Bảo Lâm sau sinh lại mặc đồ bộ giản dị đến bất ngờ

Dù sinh con thứ 3 ở bệnh viện quốc tế nhưng Quỳnh Quỳnh - vợ Lê Dương Bảo Lâm vẫn chuộng phong cách ăn mặc giản dị với đồ bộ thường ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Dương Bảo Lâm vợ Lê Dương Bảo Lâm sinh con thứ 3 sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 1 giờ 5 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 1 giờ 46 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 57 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 3 giờ 18 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 3 giờ 40 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 3 giờ 53 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 4 giờ 24 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An