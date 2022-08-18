Lê Dương Bảo Lâm khoe ảnh chân dung mình được "điêu khắc" trên tóc nhưng netizen chỉ chú ý đến hàm răng sứ "trắng phát sáng" của anh

Mới đây Lê Dương Bảo Lâm đã khoe hình ảnh chân dung của chính mình nhưng dưới hình thức hết sức đặc biệt, "điêu khắc" trên mái tóc. Nam diễn viên không quên cảm thán về "siêu phẩm": "Trời đất, sao mà hay quá chừng! Nhận tui 1 lạy shop ơi. Tổng thể ok, miệng thu nhỏ lại xíu thì giống hơn, làm bị rộng quá...".

Hình ảnh Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ.

Chưa biết rõ ai là chủ nhân mái tóc có khắc hình Lê Dương Bảo Lâm nhưng rất có thể đây là một fan cứng của nam diễn viên. Trong ảnh, Lê Dương Bảo Lâm có biểu cảm cười hết cỡ với khuôn miệng rộng "thương hiệu" của mình. Quả thật dưới bàn tay khéo léo của thợ cắt tóc đã làm ra kiểu tạo hình tóc giống với chân dung nam nghệ sĩ hài như đúc, chi tiết đến từng nếp nhăn, hàm răng cho đến chiếc áo.